اجتماع حاسم لميركل برؤساء الولايات وتوجهات نحو تمديد الإغلاق

تجتمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء (10 من فبراير/ شباط 2021)، برؤساء وزراء الولايات الـ16 لمناقشة كيفية المضي قدما في احتواء جائحة فيروس كورونا. وتداولت وسائل الإعلام المحلية مسودة وثيقة نشرت يوم أمس الثلاثاء، تشير إلى توجه الساسة نحو تمديد الإغلاق العام المقرر إلى غاية الـ 14 من الشهر الجاري.

وتمّ اعتماد إجراء الإغلاق منذ تشرين الثاني/نوفمبر، تجمدت عبره الحياة العامة وأغلقت المدارس ورياض الأطفال والأنشطة غير الأساسية.

وقالت ميركل أمس الثلاثاء إنها تعارض بشدة تخفيف أي شكل من تدابير الإغلاق حتى الأول من آذار/مارس، بحسب مصادر حضرت اجتماعًا عبر الإنترنت لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وتسعى السياسة الألمانية إلى العمل على خفض معدل انتشار الوباء إلى معدل دون الـ 50، حتى تتمكن مكاتب الصحة مجددا من تتبع الإصابات والمخالطين لهم وتقليل الضغط على المستشفيات.

الأرقام لا تزال بعيدة عن المطلوب

وفي سياق متصل، أوردت آخر بيانات معهد "روبرت كوخ" الحكومي لمكافحة الأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن آخر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و72 إصابة. بينما بلغ العدد قبل أسبوع بالضبط 9 آلاف و705 إصابات.

وتمّ تسجيل 813 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 975 حالة وفاة جديدة الأربعاء الماضي.

ولا زال معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، بعيدا عن درجة الـ50 المنشودة، إذ أنه بلغ الآن 68، ومع ذلك، يبقى هذا تقدما كبيرا مقارنة بما سجّل في الـ 22 من كانون أول/ديسمبر الماضي حين قفز إلى مستوى 197,6.

ودائما حسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0,82، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 82 فردا آخرين في المتوسط.

وعلى المستوى الإجمالي، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى مليونين و302 ألف و51 حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

أما الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، فبلغت 63 ألفا وست حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس مليونين و8 آلاف شخص.

و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ب د)