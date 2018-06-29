اجتماع أزمة بين ميركل وزيهوفر في مكتب المستشارية

اجتمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مساء أمس (السبت 30 يونيو/ حزيران 2018) بمكتب المستشارية ببرلين في لقاء تشاوري لإيجاد حل للأزمة الحكومية الحالية بسبب سياسة اللجوء. وتعتزم الهيئات القيادية لكل من حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" برئاسة المستشارة ميركل وحزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" البافاري الذي ينتمي له زيهوفر عقد لقاءات تشاورية منفصلة في كل من برلين وميونخ اليوم الأحد لبحث الوضع الراهن. وظهر كل من ميركل وزيهوفر لحظات قصيرة في شرفة المستشارية، حيث بدا زيهوفر مرتديا بذلة من دون رباط عنق، وظهرت ميركل مرتدية سترة زرقاء، وكان كل منهما يحمل كأسا في يده، ويرجح أن ميركل كانت تشرب نبيذا أبيض إلا أن ملامحها كانت متوترة.

وسارت ميركل وزيهوفر إلى صالة المستشارية التي عادا فيها إلى المباحثات ثانية، حيث سرعان ما أسدلت ستائر الشرفة التي تحمي من رؤية ما بداخل المبنى. وما يزال من غير المستبعد انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يجمع المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين بعد ما يناهز مائة يوم على تشكيله، وذلك بعد اندلاع نزاع داخلي حول سياسة الهجرة. ومن الممكن أيضا أن ينهار التكتل التقليدي بين الحزبين المسيحيين بعد سبعين عاما من التآخي بينهما.

يذكر أن ميركل أعلنت أنها أبرمت اتفاقات مع 14 دولة جديدة لإبعاد المهاجرين اليها، بينها تشيكيا والمجر اللتان نفتا الأمر. وعرضت ميركل على شريكيها في الحكم سلسلة من الاجراءات لتعزيز مراقبة تدفق المهاجرين، بحسب وثيقة وجهتها اليهما عشية اجتماعات مهمة جدا لجهة استمرار الحكومة.

مشاهدة الفيديو 36:42 بث مباشر الآن 36:42 دقيقة شارك مسائيةDW: ماذا بعد التوصل لاتفاق أوروبي بشأن الهجرة واللجوء؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/30Zlb مسائيةDW: ماذا بعد التوصل لاتفاق أوروبي بشأن الهجرة واللجوء؟

وأكدت ميركل بالمناسبة انها حصلت على موافقة 14 دولة من دول الاتحاد الاوروبي لاعادة مهاجرين مسجلين في تلك الدول، اضافة إلى اتفاقين كان تم التوصل إليهما مع اليونان واسبانيا. لكن براغ وبودابست المعارضتين بشدة لاستقبال مهاجرين، نفتا ان تكونا توصلتا إلى اتفاق مع برلين.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء التشيكي اندري بابيس "كما سبق أن أشرت الخميس أمام المجلس الأوروبي، ألمانيا لم تتوجه الينا ولن أوقع هذا الاتفاق" مضيفا "لم يحصل أي تفاوض بين تشيكيا والمانيا بشأن هذا الموضوع".

من جهتها اكدت بيرتالان هافاسي المتحدثة باسم رئيس الوزراء المجري، أن موقف بلادها يبقى "دون تغيير منذ 2015"، مضيفة "لا يمكن لأي طالب لجوء دخول أراضي المجر، اذا كان سبق ودخل اليونان أو أي دولة عضو أخرى".

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية ان تشيكيا "عبرت عن استعدادها للتفاوض على اتفاق" لتحسين التعاون في طرد المهاجرين المسجلين لديها، وقال إنه "يأسف لتصريحات" براغ.

وترغب ميركل أن يتم وضع المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا وسبق لهم ان تسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الاوروبي، في مراكز استقبال خاصة وفي ظروف مشددة، بحسب وثيقة من ثماني صفحات عرضتها على حلفائها في الحكومة. وجاء في الوثيقة انه "في مراكز الاستقبال الخاصة، ستفرض الاقامة الجبرية (..) مع عقوبات عند الضرورة".

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الشريك إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المتفهم رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الوسيط حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المراوغ هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الراديكالي الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ الخصم المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ المدفوع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟ غير المهتم لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.



وشددت ميركل في الوثيقة على "اننا نريد مواصلة تقليص عدد المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا" رغم ان "عددهم تراجع بـ 20 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017".

ويعتبر هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في حزب وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي كان وجه انذارا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل أوروبي لتدفق المهاجرين، والا فانه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق ان تسجلوا في بلد أوروبي آخر.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)