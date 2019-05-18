 اتّهامات جديدة بالفساد تطال حزب الحريّة النمساوي الشعبوي | أخبار | DW | 27.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اتّهامات جديدة بالفساد تطال حزب الحريّة النمساوي الشعبوي

يواجه الزعيم السابق لحزب "الحريّة" النمساوي اليميني الشعبوي اتهاماً جديداً بالفساد يتعلق باستغلاله مصروفات حزبه لأغراض خاصة، الأمر الذي قد يضع المزيد من الضغوط على الحزب قبيل الانتخابات التشريعية.

Österreich | Heinz-Christian Strache (Imago Images/photonews.at)

تعرّض حزب "الحريّة" النمساوي اليميني المتشدد لضغوط الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2019) بعد الكشف عن اتهامات جديدة بحق زعيمه السابق هاينز-كريستيان شتراخه تتعلق بالاشتباه بتقديمه فواتير نفقات مزوّرة، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية الأحد القادم.

وأُجبر شتراخه على الاستقالة من منصبيه كرئيس للحزب ونائب المستشار النمساوي في مايو/أيار في أعقاب فضيحة فساد تسببت بانهيار الحكومة التي تشكلت أواخر 2017 من ائتلاف يضم حزب الحرية وحزب "الشعب" (يمين وسط) الذي ينتمي إليه مستشار الحكومة آنذاك سباستيان كورتز.

مشاهدة الفيديو 26:05

عينٌ على أوروبا - ماذا سيفعل شعبويو ألمانيا بالمهاجرين لو تولوا السلطة؟

شتراخه.. اتهامات قديمة-جديدة بالفساد

ويواجه شتراخه الآن اتهامات جديدة تتعلق هذه المرّة باستغلاله حساب مصاريف حزبه لأغراضه الخاصة.

ويتوقّع أن يحصل حزب كورتز على معظم الأصوات في انتخابات الأحد لكن يرجّح ألا يتمكن من تشكيل حكومة غالبية بمفرده. وفي هذه الحالة، يقول محللون إن كورتز (33 عامًا) سيسعى على الأرجح لإعادة تشكيل الائتلاف مع حزب الحرية.

مختارات

لكن الأمر بات أصعب في وقت يواجه شتراخه الاتهامات الأخيرة التي ترمي بثقلها كذلك على زعيم الحزب الجديد.

وتعهّد نوربرت هوفر، الذي خلف شتراخه بعدما برزت فضيحة فساد "إيبيزا غيت" بـ"الشفافية التامّة" خلال آخر مناظرة تلفزيونية مع أبرز مرشّحي الحزب في وقت متأخر الخميس، مضيفاً لدى سؤاله عن الاتهامات بحق زعيم الحزب السابق: "لست من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمور بلطف إذا اقتضت الضرورة" غير ذلك.

وركّزت عناوين وسائل الإعلام النمساوية الجمعة على المسألة في وقت تثير التقارير السلبية عن شتراخه الذي لا يزال يعد شخصية تحظى بنفوذ مخاوف في حزب الحرية من احتمال امتناع الناخبين عن التصويت الأحد.

وكتبت صحيفة "أوسترايخ" في صفحتها الأولى "حرب بشأن النفقات ... الشرارات تتطاير داخل الحزب الآن".

تحقيقات رسمية في النفقات

وأكّد مدعون عامون أمس الخميس أنهم يجرون تحقيقات بشأن نفقات شتراخه بينما حققوا مع حارسه الشخصي ومدير مكتبه السابقين بشأن "الشبهات المتعلقة (...) بتقديمه فواتير مزيّفة" كلّفت الحزب أكثر من 5000 يورو (5500 دولار).

ولم يسلم هوفر كذلك من الجدل بعدما أشار تقرير للصحيفة إلى أن الحزب دفع ثمن سور حديقة في منزله الخاص. لكن حزب "الحرية" دافع عن ذلك لافتاً إلى أن السور أقيم لـ"أسباب أمنية" عندما ترشّح هوفر للانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويهدف هوفر للفوز بعشرين بالمئة من الأصوات، وهو ما تدل عليه استطلاعات الرأي، مقارنة بـ26 بالمئة حصل الحزب عليها في آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2017، وهو ما يعني تعادل حزب الحرية مع الاشتراكيين الديموقراطيين.

وأثارت آخر فضيحة تعصف بشتراخه، الذي قاد حزب الحرية طوال 14 عاماً ولا يزال يتمتع بنفوذ واسع مع 800 ألف متابع لصفحته على فيسبوك، أقاويل عن اضطرابات داخل صفوف الحزب. من جهته، رفض شتراخه جميع التهم معتبراً أنها عبارة عن هجمات دوافعها سياسية.

وبدأت التهم التي عصفت بحزب الحرية في مايو/أيار عندما أظهرت تسجيلات تم تصويرها سراً في جزيرة إيبيزا قبل آخر انتخابات تشريعية في 2017، زعيم الحزب السابق شتراخه وهو يعرض على امرأة تدّعي أنها مقربة من مستثمر روسي، عقوداً عامة في النمسا مقابل دعم حملته.

ع.ح/.ز.أ.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:47

تعرف على "فضيحة إيبيزا" التي أطاحت بالحكومة النمساوية...

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تعرف على "فضيحة إيبيزا" التي أطاحت بالحكومة النمساوية...  

عينٌ على أوروبا - ماذا سيفعل شعبويو ألمانيا بالمهاجرين لو تولوا السلطة؟  

مواضيع ذات صلة

EU-Gipfel Brexit Brüssel

فضيحة إيبيزا.. ميركل تدعو للتصدي لساسة "يبيعون أنفسهم" 18.05.2019

قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمواجهة حاسمة لليمين الشعبوي بعد فضيحة نائب مستشار النمسا. هذا فيما قالت كارنباور إنه يجب عدم السماح لمثل هؤلاء بتولي مسؤولية في أوروبا.

Österreich | PK Strache

وجهة نظر: اليمينيون المتطرفون في النمسا يكشفون عن وجههم القبيح 20.05.2019

اليمينيون المتطرفون في النمسا وصلوا بوقاحتهم وغطرستهم إلى نهايتهم السياسية - ولو مؤقتاً. قضية حزب الحرية هي إنذار للمحافظين الذين يراهنون على تحالفات مع الأحزاب اليمينية.

Sebastian Kurz | Misstrauensvotum in Österreich

النمسا: البرلمان يسحب الثقة من حكومة كورتس 27.05.2019

في سابقة تاريخية في النمسا، صوّت البرلمان بنجاح على سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس، وذلك في أعقاب شبه انهيار للحكومة بعد "فضيحة إيبيزا". وستقام انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر/ أيلول.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  