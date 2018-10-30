 اتهام ممرض بولندي في ألمانيا بقتل ستة مرضى مسنين | عالم المنوعات | DW | 13.11.2018

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منوعات

اتهام ممرض بولندي في ألمانيا بقتل ستة مرضى مسنين

كشف الادعاء العام الألماني في ميونيخ عن تفاصيل سلسلة جرائم قتل، يتهم ممرض بولندي بارتكابها في عدة مستشفيات ألمانية، وقتل بموجبها ستة أشخاص من كبار السن. وتتوقع النيابة العامة استمرار التحقيقات لبضعة أشهر.

Symbolbild Angst (picture-alliance/chromorange)

وجه الادعاء العام جنوبي ألمانيا اتهاما لممرض بولندي بقتل خمسة رجال مسنين وسيدة مسنة، في أماكن متفرقة بألمانيا باستخدام الانسولين. وأوضح الادعاء والشرطة، اليوم الثلاثاء (13 نوفمبر/تشرين ثانٍ)، بمدينة ميونيخ أن ذلك ما أظهرته التحقيقات التي تم إجراؤها ضد الممرض /36 عاما/، والذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وأضاف الادعاء أن الرجل حقن الضحايا بجرعة مميتة من الانسولين، وفقا لما أظهرته التحقيقات. وبحسب الادعاء والشرطة، يشتبه أن ثلاث جرائم قتل تمت في ولاية بافاريا، وتم ارتكاب الجرائم الثلاث الأخرى في ولايات شليزفيغ-هولشتاين، وبادن-فورتمبيرغ وسكسونيا السفلى.

ويواجه الممرض اتهامات أيضا بالشروع في القتل في ثلاث حالات، وكذلك بإلحاق إصابات جسمانية خطيرة في ثلاث حالات أخرى. وثارت شبهات حول الرجل في مطلع العام الجاري بقتل مسن /87 عاما/ بالانسولين في مدينة أوتوبرون، الواقعة بالقرب من مدينة ميونيخ. وتم إجراء تحريات تبعا لذلك في أماكن العمل السابقة للرجل.

وتذكر هذه الواقعة، بسلسلة جرائم سابقة، قام بتنفيذها الممرض نيلز هوغل في ألمانيا. واعترف هوغل قبل أيام قليلة أمام المحكمة بصحة اتهامات موجهة إليه بقتل 100 مريض.

ف.ي/ط.أ (د.ب.ا)

  • Arzt Röntgenbild (Fotolia/Ron Chapple Stock)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    دبوس في المعدة

    كيفن روديغرز، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ أكد في موقع "ريدرز دايجست" أن هناك العديد من الحالات التي تصل إليهم في قسم الطوارئ تشتكي من بلع أشياء غريبة. إما أن تكون عن طريق الخطأ أو أنها مقصودة. فقد استقبل قسم الطوارئ مؤخرا امرأة قامت ببلع دبوس بعد أن وضعته في فمها أثناء انشغالها ببعض المهام في المنزل. واضطر الأطباء لإجراء جراحة لاستخراج الدبوس من معدة المريضة.

  • Schere blieb nach Operation im Unterleib (picture-alliance/dpa)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    مقص في الأمعاء

    من الحالات الخطيرة بسبب خطأ الأطباء كانت لامرأة استرالية. فقد أجرى الأطباء جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء، لكن لسوء الحظ نسي أحدهم مقص الجراحة داخل بطنها، الأمر الذي أدى لشعورها بآلام شديدة وإجراء جراحة أخرى لإزالة المقص.

  • Rein einfacher als raus - BdT (AP)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    ثعبان يبتلع كرة

    لا تقتصر حالات بلع الأشياء الغريبة على الإنسان فقط فهناك حالات حدثت لحيوانات بلعت أشياء غريبة. فقد استخرج الأطباء في مستشفى ميدواي للطب البيطري في فلوريدا كرة غولف من بطن ثعبان. ولا يعرف الأطباء كيف وصلت الكرة لفم الثعبان ولكنهم قاموا بإزالتها عن طريق عملية جراحية لإنقاذ حياته.

  • Gabel (Colourbox/mihalec)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    أشياء غريبة

    وفي دراسة أجراها مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد في أمريكا عام 2010 سجلت 305 حالة لبلع أشياء غريبة في مستشفى رود آيلاند تتضمن قطعا معدنية وبلاستيكية وملاعق وشوك .

  • Knopfzellen - Batterien (picture-alliance/chromorange/N. J. Sülzner)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    الإدمان على البطاريات

    طبقا لمركز التحكم والوقاية من الأمراض في أمريكا فقد سجلت منذ عام 1997 وحتى 2010 ما يقرب من 30 ألف حالة، لأطفال قاموا ببلع البطاريات الصغيرة، تتراوح أعمارهم ما بين سبعة أشهر وحتى 3 سنوات. وما يقرب من 40 ألف حالة لمراهقين في عمر الثالثة عشر تم تسجيلهم في قسم الطوارئ لنفس السبب.


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