 اتهام ضد ″فيسبوك″ باستدراج الأطفال لإنفاق الأموال على ألعاب الإنترنت | أخبار | DW | 27.01.2019

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أخبار

اتهام ضد "فيسبوك" باستدراج الأطفال لإنفاق الأموال على ألعاب الإنترنت

اتهم تقرير إعلامي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" باستهداف الأطفال في إطار جهودها لتحقيق إيرادات من ألعاب الإنترنت مثل "أنغري بيردس" "وبيت فيل" و"نينجا ساجا".

DW Shift Kinder vor Tablet (Facebook)

أشار تقرير نشره موقع "ريفيل" إلى أن موقع "فيسبوك" يستهدف الأطفال في إطار جهوده لتحقيق إيرادات من ألعاب الإنترنت. وجاءت هذه المعلومات في وثائق دعوى قضائية ضد "فيسبوك" منذ عام 2012 يذكر أن موقع "ريفيل" تابع لـ "مركز التقارير الاستقصائية" وهو منظمة إخبارية غير هادفة للربح.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن تقرير "ريفيل" اعتمد على أكثر من 135 صفحة تم نشرها بما في ذلك مذكرات داخلية خاصة بشركة "فيسبوك" واستراتيجياتها السرية ورسائل البريد الإلكتروني لموظفيها.

وكان أحد القضاة الأمريكيين قد أمر بالكشف عن الوثائق التي تعود إلى الفترة من 2010 إلى 2014. وأشارت هذه الوثائق إلى أن "فيسبوك" شجعت أساليب "تسمح بالاحتيال" وهو ما يعني أن مطوري الألعاب، يجعلون الأطفال ينفقون الأموال على غير علم منهم على ألعابهم.

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"مسنجر كيدز"... تطبيق فيسبوك للأطفال!

كما كشفت الوثائق أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تجاهلت رسائل من موظفيها تحذر من أن هذه الأساليب تستدرج مستخدمين دون السن المسموح، والذين لا يعرفون أن بطاقات الائتمان كانت مرتبطة بحساباتهم على موقع "فيسبوك". ووصل الأمر إلى أن بعض الموظفين قدموا حلا للمشكلة، لكن الشركة لم تطبقها.

وأشارت الوثائق إلى أن أحد المراهقين من مستخدمي "فيسبوك" أنفق 6500 دولار خلال أسبوعين أثناء اللعب على الموقع وأن الشركة رفضت رد هذه الأموال للآباء في حالات مماثلة. من ناحيتها ذكرت شركة "فيسبوك" في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها "وافقت طوعا على نشر وثائق متعلقة بقضية تعود إلى عام 2012 حول سياساتها لإعادة ثمن التطبيقات التي يتم شراؤها" عبر موقعها والتي يشتبه الآباء أن أطفالهم اشتروا هذه التطبيقات، أو دفعوا هذه الأموال عن طريق الخطأ.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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