اتهام جندي ألماني سابق بالتخطيط لهجوم "إرهابي" بدوافع عنصرية

أعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الجمعة (25 آذار/مارس 2022) أن جندياً سابقاً في الجيش الألماني (22 عاماً) يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمل عنف خطير يشكل تهديداً على الدولة.



ويتهم الادعاء العام الجندي السابق بأنه احتفظ مع والده وشقيقه "بعدد كبير من البنادق القصيرة والطويلة التي تتطلب رخصة وقنابل يدوية وذخيرة بالإضافة إلى عبوات ناسفة مختلفة" في منطقة هوختاونوس، شمال غرب فرانكفورت.

وبحسب البيانات، كان الجندي السابق يخطط لإنشاء منظمة مسلحة مستوحاة من النازية، أولاً بغرض "غزو ألمانيا ثم العالم بأسره لاحقاً". وكان المتهم يهدف أيضاً إلى "تطهير أراضي محتلة" من اللاجئين والمهاجرين. وبحلول تموز/يوليو 2020 على أقصى تقدير، عزم المتهم على تنفيذ خطته، وفقاً للمحققين.

وتشتبه السلطات في أن والده (64 عاماً) وشقيقه (21 عاماً) قد علموا بالمؤامرة ووافقوا عليها. ووُجهت إليهم تهمة المساعدة والتحريض. وضبطت السلطات الأسلحة والذخيرة في ربيع وصيف عام 2021. وكان قد تم إخفاء أغلبها بشكل متقن في منزل سكني مشترك في ثلاثة مرائب تقع في العقار وفي حديقتين مملوكتين للأب.

ويواجه الثلاثة اتهامات بانتهاك قانون حيازة السلاح والمتفجرات، حيث لم يحصلوا على تصاريح لحيازتها. ويقبع المشتبه بهم في السجن الاحتياطي منذ شباط/فبراير 2021.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ، إ ب د)