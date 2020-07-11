اتهامات لمسؤول إعلامي بالجيش الألماني بالتعاطف مع اليمين المتطرف

كشفت تقارير إعلامية للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ARD) أنه تم إعفاء ضابط بالمكتب الصحفي والإعلامي بوزارة الدفاع الألمانية من مهام عمله مؤقتا؛بسبب الاشتباه في انتمائه للتيار اليميني المتطرف.

وبحسب تقارير برنامج "بانوراما" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية، يشتبه أن المقدم (ليتونانت كولونيل) "مارسيل ب." تواصل على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع أحد أعضاء حركة "الهوية"، التي يصنفها المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) على أنها حركة يمينية متطرفة، وعلق بشكل إيجابي على منشورات لهذا الشخص.

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستيان تيلس، قلل اليوم الخميس (23 يوليو/ تموز 2020) من أهمية الواقعة قائلا إن الأمر يتعلق بـ "مستشار دون منصب قيادي" من المكتب الإعلامي بالوزارة، وأضاف: "هذا المستشار يهتم بجزء صغير من أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي للجيش الألماني".

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لكنّ الموقع الإلكتروني للقناة الأولى في التلفزة الألمانية (ARD) ذكر أن الشخص المعني هو رئيس قسم التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) في وزارة الدفاع الألمانية.

وتابع المتحدث أنه تم بدء تحقيقات ضد الضابط المعني على الفور بعد وجود أولى الإشارات على وجود اتهامات، وقال إنه ليس مسموحا له بالتصريح عن تفاصيل أخرى لأسباب قانونية.

وأكد تيلس أن مقولة وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب-كارنباور: "صفر تسامح" تجاه التطرف اليميني، تسري في الجيش الألماني برمته، وأشار إلى أنه سيتم وضع معيار عال للغاية بالنسبة للأشخاص "الذين يندرجون ضمن مهام عملهم الخدمي هذا النطاق الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)