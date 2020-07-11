 اتهامات لمسؤول إعلامي بالجيش الألماني بالتعاطف مع اليمين المتطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.07.2020

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اتهامات لمسؤول إعلامي بالجيش الألماني بالتعاطف مع اليمين المتطرف

يبدو أن متاعب وزارة الدفاع الألمانية مع الأنشطة اليمينية المتطرفة داخل الجيش لن تتوقف. فقد كشف تقرير إعلامي جديد أن رئيس قسم التواصل الاجتماعي في الوزارة أبدى تعاطفا مع حركة "الهوية" المصنفة ضمن تيار اليمين المتطرف.

لوحة دعائية من الجيش الاتحادي الألماني تدعو للالتحاق بالجيش في سلاح الخدمات الطبية (2016)

بحسب برنامج بالقناة الأولى الألمانية، يشتبه أن المقدم "مارسيل ب." تواصل على مع أحد أعضاء حركة يمينية متطرفة.

كشفت تقارير إعلامية للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ARD) أنه تم إعفاء ضابط بالمكتب الصحفي والإعلامي بوزارة الدفاع الألمانية من مهام عمله مؤقتا؛بسبب الاشتباه في انتمائه للتيار اليميني المتطرف.

وبحسب تقارير برنامج "بانوراما" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية، يشتبه أن المقدم (ليتونانت كولونيل) "مارسيل ب." تواصل على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع أحد أعضاء حركة "الهوية"، التي يصنفها المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) على أنها حركة يمينية متطرفة، وعلق بشكل إيجابي على منشورات لهذا الشخص.

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستيان تيلس، قلل اليوم الخميس (23 يوليو/ تموز 2020) من أهمية الواقعة قائلا إن الأمر يتعلق بـ "مستشار دون منصب قيادي" من المكتب الإعلامي بالوزارة، وأضاف: "هذا المستشار يهتم بجزء صغير من أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي للجيش الألماني".

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لكنّ الموقع الإلكتروني للقناة الأولى في التلفزة الألمانية (ARD) ذكر أن الشخص المعني هو رئيس قسم التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) في وزارة الدفاع الألمانية.

وتابع المتحدث أنه تم بدء تحقيقات ضد الضابط المعني على الفور بعد وجود أولى الإشارات على وجود اتهامات، وقال إنه ليس مسموحا له بالتصريح عن تفاصيل أخرى لأسباب قانونية.

وأكد تيلس أن مقولة وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب-كارنباور: "صفر تسامح" تجاه التطرف اليميني، تسري في الجيش الألماني برمته، وأشار إلى أنه سيتم وضع معيار عال للغاية بالنسبة للأشخاص "الذين يندرجون ضمن مهام عملهم الخدمي هذا النطاق الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي".

  ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


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