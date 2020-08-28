 اتهامات فلسطينية للجيش المصري بقتل صيادَين من غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2020

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أخبار

اتهامات فلسطينية للجيش المصري بقتل صيادَين من غزة

أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات المصرية نقلت إلى غزة جثتي صيادين فلسطينيين قتلا بنيران مصرية في البحر قرب الحدود مع القطاع. الحادثة قوبلت باستنكار فلسطيني واسع، والسلطات المصرية لم تعلق على الاتهامات الفلسطينية.

صورة رمزية لصيادين في غزة (أرشيف)

صورة رمزية لصيادين في غزة (أرشيف)

أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات المصرية نقلت مساء اليوم السبت (26 سبتمبر/أيلول 2020) جثتي صيادين فلسطينيين قتلا أمس الجمعة بنيران مصرية في البحر قرب الحدود مع القطاع. وذكرت المصادر أن الجانب الفلسطيني في معبر رفح تسلم جثماني الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع اللذين قتلا وأصيب شقيقهما برصاص الجيش المصري.

وقوبلت حادثة قتل الصيادين بانتقادات فلسطينية. وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه "يوم حزين"، فيما استنكرت حركة "حماس" بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض البحري، مطالبة السلطات المصرية بالإسراع في التحقيق في "هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره".

كما أصدرت فصائل فلسطينية في غزة بيانا يدين الحادثة، منددة بما وصفته "إطلاق النار بقصد القتل" على قارب الصيادين، ومهددة "هذه الحادثة تعتبر جريمة قتل تتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عنها".

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السلطات الاسرائيلية تغلق البحر أمام قطاع غزة

من جانبها قررت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة إغلاق بحر قطاع غزة، حتى عصر الاثنين المقبل، وذلك تضامنًا مع عائلة الضحايا واحتجاجاً على الممارسات المصرية بحق صيادي الأسماك. 

وكانت وزارة الداخلية في حكومة حماس بقطاع غزة، أعلنت مساء أمس الجمعة فقدان أثر ثلاثة صيادين بالقرب من الحدود البحرية مع مصر جنوب القطاع.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعقيب بشأن الحادثة، ولم يتضح ما إذا كان قارب الصيد قد عبر إلى داخل المياه الإقليمية المصرية أم لا.

ويشتكي صيادو الأسماك في قطاع غزة من استهداف متواصل من قبل السلطات البحرية الإسرائيلية ونظيرتها المصرية خلال عملهم في عرض البحر خصوص في جنوب القطاع المكتظ بالسكان. 

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترر)

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

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  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

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  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


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