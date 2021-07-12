اتهامات بالتضليل.. ارتفاع أرقام كورونا تخلق توترا بين بايدن وفيسبوك

تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلّق باللقاحات، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدي إلى "قتل الناس"، بينما رفض فيسبوك انتقادات الرئيس الأمريكي.

وبينما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن رداً على سؤال حول الرسالة التي يُوجهها إلى شبكات مثل فيسبوك "إنهم يقتلون الناس. الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصاً لم يتلقوا التطعيم. إنهم يقتلون الناس"، في اتهام موجه لوسائل التواصل.

ولم يتأخر رد مجموعة فيسبوك التي قالت بيان لاذع إن "الوقائع تُظهر أن فيسبوك يساعد في إنقاذ الأرواح. نقطة، انتهى"، مشددة على أن "الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا".

اقرأ أيضا: بايدن في عيد الاستقلال: التطعيم أكثر شي وطني يمكن القيام به

وأشارت المجموعة إلى أن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت"، مضيفة "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

وفي وقت تؤدي متحورة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدد البيت الأبيض، القلِق من تعثر حملة التطعيم، لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إياها بأن تبذل جهداً إضافيّاً لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي الجمعة إن المعلومات المضللة "تُزهق أرواحاً".

وأضاف "مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث بيئتنا"، مطالباً إيّاها بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون لمعلومات مضللة.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما معدله 27800 إصابة جديدة يومياً (بزيادة 64% عن الأسبوع الذي سبق)، و2890 حالة تتطلب الدخول إلى المستشفى (+ 36%) و223 وفاة (+ 38%).

وأوضح منسق الاستجابة للجائحة في البيت الأبيض، جيف زيينتس، أن "الأشخاص غير الملقحين يمثلون جميع الحالات (التي تتطلب الدخول) إلى المستشفى والوفيات تقريباً".

واللقاحات المتوفرة حالياً في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون) تبقى فعّالة جدّاً في مواجهة الفيروس، لكن حملة التطعيم تباطأت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب)