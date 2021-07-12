 اتهامات بالتضليل.. ارتفاع أرقام كورونا تخلق توترا بين بايدن وفيسبوك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اتهامات بالتضليل.. ارتفاع أرقام كورونا تخلق توترا بين بايدن وفيسبوك

يلقي البيت الأبيض باللائمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيسبوك، في انتشار المعلومات المضللة حول "خطر" تطعيمات كورونا، لكن مجموعة زوكربرغ تنفي ذلك وتشيد بدورها في "إنقاذ الأرواح".

بايدن يجيب على أسئلة الصحفيين قبل مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (16 يوليو/تموز 2021)

بايدن يجيب على أسئلة الصحفيين قبل مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلّق باللقاحات، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدي إلى "قتل الناس"، بينما رفض فيسبوك انتقادات الرئيس الأمريكي.

وبينما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن رداً على سؤال حول الرسالة التي يُوجهها إلى شبكات مثل فيسبوك "إنهم يقتلون الناس. الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصاً لم يتلقوا التطعيم. إنهم يقتلون الناس"، في اتهام موجه لوسائل التواصل.

ولم يتأخر رد مجموعة فيسبوك التي قالت بيان لاذع إن "الوقائع تُظهر أن فيسبوك يساعد في إنقاذ الأرواح. نقطة، انتهى"، مشددة على أن "الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا".

اقرأ أيضا: بايدن في عيد الاستقلال: التطعيم أكثر شي وطني يمكن القيام به

وأشارت المجموعة إلى أن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت"، مضيفة "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

مختارات

انتشرت الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة أثناء وباء كورونا. البعض قد يقع في شراكها بالخطأ، لكن قد يذهب آخرون إلى تصديقها بإرادتهم. ما الذي يجعل هؤلاء يؤمنون بها؟ وهل يمكن معرفة المصادر الموثوقة من تلك المشكوك فيها؟

يثير حضور 65 ألف شخص المباراة النهائية لكأس أوروبا بكرة القدم في لندن بين إيطاليا وإنكلترا مخاوف كبيرة من تداعيات الحضور الجماهيري الكثيف، فيما تزال متحورة دلتا تواصل انتشارها بالرغم من تسارع توزيع اللقاح.

وفي وقت تؤدي متحورة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدد البيت الأبيض، القلِق من تعثر حملة التطعيم، لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إياها بأن تبذل جهداً إضافيّاً لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي الجمعة إن المعلومات المضللة "تُزهق أرواحاً".

وأضاف "مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث بيئتنا"، مطالباً إيّاها بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون لمعلومات مضللة.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما معدله 27800 إصابة جديدة يومياً (بزيادة 64% عن الأسبوع الذي سبق)، و2890 حالة تتطلب الدخول إلى المستشفى (+ 36%) و223 وفاة (+ 38%).

وأوضح منسق الاستجابة للجائحة في البيت الأبيض، جيف زيينتس، أن "الأشخاص غير الملقحين يمثلون جميع الحالات (التي تتطلب الدخول) إلى المستشفى والوفيات تقريباً".

واللقاحات المتوفرة حالياً في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون) تبقى فعّالة جدّاً في مواجهة الفيروس، لكن حملة التطعيم تباطأت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:24

ألمانيا لن تفرض التطعيم الإجباري

مواضيع ذات صلة

Ampullen der derzeit in Slowenien erhältlichen Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca werden präsentiert. +++ dpa-Bildfunk +++

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحين مختلفين 12.07.2021

على عكس توصيات لجنة التطعيم الألمانية، حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية من خلط اللقاحات ضد كورونا من شركات مختلفة ووصفته بـ"الخطير"، لعدم وجود بيانات سريرية قوية تثبت فوائد ذلك أو تبدد المخاوف بشأن مخاطره.

Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟ 14.07.2021

ملفات شائكة وقضايا عكرت صفو العلاقة مع أمريكا، على رأس جدول أعمال زيارة ميركل إلى واشنطن ولقائها الرئيس جو بايدن، الذي يحرص مثلها على طي صحفة الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة بين بلديهما. فهل ينجحان في ذلك؟

U.S. President Joe Biden laughs while speaking with Britain's Prime Minister Boris Johnson during their meeting, ahead of the G7 summit, at Carbis Bay, Cornwall, Britain June 10, 2021REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

قمة السبع..مليار جرعة لقاح للدول الأفقر هل تكون "قطرة في محيط"؟ 11.06.2021

تتصدر جائحة كورونا قمة دول مجموعة السبع التي تنطلق الجمعة وتبحث توفير مليار جرعة للدول الأفقر، بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل. وجماعات من النشطاء تعلق بانها "قطرة في محيط".