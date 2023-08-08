 اتهامات بالتحرش الجنسي بمشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.08.2023

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منوعات

اتهامات بالتحرش الجنسي بمشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

كشفت محامية نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنهن تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي بهن بعدما زعمن أنهن خضعن "لفحص بدني" وهن عاريات الصدر.

صورة أرشيفية لناهئي مسابقة جمال الكون 2019 (مدينة أتلانتا الأمريكية 8/12/2019)

التحرش المزعوم تم خلال التنافس للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون (أرشيف)

قالت المحامية ميليسا أنجرايني اليوم الثلاثاء (الثامن من أغسطس/آب 2023) إن ست نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنهن تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة  بالتحرش الجنسي .

مختارات

وقالت المتسابقات اللاتي تبارين للفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 تموز/يوليو إلى الثالث من آب/أغسطس، إن المنظمين طلبوا من خمسة منهن خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني في غرفة كان يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال.

وقالت أنجرايني إن المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير وهن عاريات الصدر، مضيفة أنه لم يكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات.

وقالت إحدى المتسابقات في مؤتمر صحفي بثته قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إنها طُلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. وقالت المتسابقة التي رفضت الكشف عن اسمها وطمست القناة وجهها "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إلي... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".

وأكدت الشرطة الإندونيسية أنها ستحقق في البلاغات التي تقدمت بها المتسابقات.

وحاولت رويترز الاتصال بالشركة التي تنظم  مسابقة ملكة جمال  إندونيسيا أو مؤسسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لكنهما لم يردا.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتحدث باسم الشركة.

ولم ترد الجهة المسؤولة عن تنظيم  مسابقة ملكة جمال الكون  بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.

وتتأهل الفائزة بهذه المسابقة للتنافس مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال  الكون التي ستقام في السلفادور أواخر هذا العام.

ع.ج.م/خ.س  (رويترز)

  • Miss World 2017 (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2017: مانوشي شيلار - الهند

    تربعت الهندية مانوشي تشيلار(20 عاماً) على عرش ملكة جمال العالم لسنة 2017. وتدرس مانوشي الطب وتعد سادس هندية تحصد هذا اللقب. تسير مانوشي على خطى ممثلات بوليوود الشهيرات مثل بريانكا شوبرا (ملكة جمال العالم 2000) وأيشواريا راي (ملكة جمال العالم 1994)

  • Miss World 2016: Stephanie Del Valle (Getty Images/AFP/Z. Gibson)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2016: ستيفاني ديل فال- بويرتوريكو

    في السنة الماضية 2016، توجت الطالبة البويرتوريكية ستيفاني ديل فال بلقب أجمل امرأة في العالم، حيث تسلمت التاج من الفائزة بالنسخة الماضية من إسبانيا.

  • Miss World 2015: Mireia Lalaguna (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2015: ميريا لا لاغونا – إسبانيا

    سنة 2015 فاز طالبة الصيدلة الإسبانية ميريا لا لاغونا بلقب أجمل سيدة في العالم، في حفل احتضنته الصين. وشهد الحفل غياب المرشحة الكندية والمولودة في الصين، أنستازيا لين، عن المشاركة بسبب منعها من السفر.

  • Miss World 2014: Rolene Strauss (Getty Images/AFP/M. Safodien)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2014: رولين شتراوس - جنوب أفريقيا

    استقر الاختيار في سنة 2014 على الجنوب أفريقية رولين شتراوس، التي تربعت على عرش الأجمل في العالم. بيد أن المنافسة، التي نظمتها العاصمة البريطانية لندن، خيمت عليها أجواء موت ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفاردو مونيوز.

  • Miss World 2013: Megan Young (Getty Images/AFP/R. Gacad)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2013: ميغان يونغ- الفلبين

    شهدت مسابقة أجمل امرأة في العالم سنة 2014 الكثير من الإثارة، بعدما تم نقل موقع الحفل من مكان قريب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بالي بسبب الاحتجاجات. وفازت الطالبة الفلبينية، ميغان يونغ، بلقب الأجمل تلك السنة.

  • Miss World 2012: Yu Wenxia (Getty Images/AFP/E. Jones)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2012: يو وينشيا - الصين

    احتضنت مدينة أوردوس في إقليم منغوليا الصيني مسابقة أجمل امرأة في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتوجت بها الصينية يو وينشيا.

  • Miss World 2011: Ivian Sarcos (Getty Images/J. O'Donnell)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2011: إيفيان ساركوس- فنزويلا

    في حفل احتضنته العاصمة البريطانية لندن، تربعت الفنزويلية إيفيان ساركوس على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2011. فقدت إيفيان والديها وأصبحت يتيمة في سن الثامنة، وترعرعت في دير. إعداد: بيترا لمبيك/ رضوان مهدوي.