 اتفاق وشيك على إعفاء الملقحين من بعض قيود كورونا في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.05.2021

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أخبار

اتفاق وشيك على إعفاء الملقحين من بعض قيود كورونا في ألمانيا

إشارات الانفراج بدأت بالظهور تدريجيا في ألمانيا بعد ارتفاع أعداد الملقحين وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، الحكومة تطرح مشروع قانون يمنح إعفاءات موحدة من بعض القيود لهذه الفئات.

سيدة تتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا في فرانكفورت

من المتوقع التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن منح إعفاءات موحدة على المستوى ألمانيا لمن تلقوا اللقاح والمتعافين من كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تفاؤله حيال سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن منح إعفاءات موحدة على المستوى الاتحادي للأشخاص الذين أتموا التطعيم ضد كورونا والمتعافين ، من بعض القيود الخاصة بمكافحة الجائحة.

مختارات

سُجّلت قرابة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا عبر العالم خلال يوم واحد، في عدد قياسي بسبب الطفرة الوبائية بالهند، فيما تمّ إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في العالم في وقت لا يزال فيه الوضع الوبائي متأزماً في ألمانيا.

سيصبح بإمكان الأشخاص الذين تلقوا في ألمانيا تلقيحا ضد كورونا الاستفادة من تخفيفات من القيود المعمول بها حاليا في البلاد. إذ سيتم إعفاؤهم مثلا من الإدلاء بالاختبار السلبي من كورونا أو من الخضوع للحجر الصحي.

ولدى وصوله للمشاركة في مشاورات للرئاسة التنفيذية لحزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أوضح الوزير اليوم الاثنين (3 مايو/آيار 2021) أن أعضاء مجلس الوزراء المختصين بمتابعة الأزمة سيناقشون اليوم أول مسودة خاصة بالملقحين والمتعافين وأصحاب الاختبارات الحديثة.

وتحدث وزير الصحة عن "إشارات إيجابية للغاية" بعد المحادثات الأولى مع ممثلي الولايات وقال إن اللائحة الجديدة يجب أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وتسعى الحكومة الفيدرالية إلى عقد اتفاق مع البرلمان (البوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) بهذا الشأن.  

وأضاف شبان أنه في حال أمكن التصويت سريعا على هذه المسودة الأولى داخل الحكومة الألمانية فإن من الممكن بالتأكيد أن يتم تطبيق القواعد الجديدة خلال الأسبوع الجاري أو خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين.

وقال شبان إن من الممكن تقديم قواعد متساوية للمجموعات الثلاث فيما يتعلق بالذهاب إلى محلات تجارة التجزئة والأقسام الخارجية في المطاعم ودخول الأراضي الألمانية.

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ألمانيا تسعى لجعل أولوية اللقاح للفئات ذات الدخل المنخفض

خطوة نحو التعافي

وأعلن شبان مجدداً أن نظام الأولويات في تطعيم كورونا سيتم إلغاؤه في موعد أقصاه حزيران/ يونيو المقبل، لكنه شدد على أهمية ملاحظة أن " هذا لا يعني أنه سيتم تطعيم الجميع على الفور في حزيران/ يونيو المقبل"، مشيراً إلى أنه لابد من وجود فترة انتظار لأن مقدار التطعيم مرتبط بالمتوافر من مقدار جرعات اللقاح.

ووعد الوزير بأنه مع رفع نظام الأولويات سيكون من الممكن" إعطاء التطعيمات بصورة أكثر مرونة وأكثر عملية"، وأكد على أهمية العمل بهذا النظام حتى ذلك الموعد، لافتا إلى أن هذا النظام أنقذ أرواحا بشرية حيث تم البدء بالفئات المعرضة على نحو خاص لخطر الإصابة.

ويؤيد حزب الخضر المعارض المعاملة المتساوية المخطط لها للمحصنين والمتعافين في الاستثناءات من قيود كورونا. وقال زعيم الحزب روبرت هابيك إن مسودة لائحة الحكومة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ويرى ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا، أنه من المحتمل إعادة فتح المطاعم والمسارح الخارجية لمن لديهم نتائج اختبار سلبية لكورونا، وذلك في المناطق التي يقل فيها معدل العدوى عن 100 حالة.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد تقدمت بمسودة من شأنها أن تسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بدخول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وهو ما رحب به شبان، لكنه رأى أنه من المقبول في البداية أن ينطبق هذا الأمر فقط على المسافرين الذين تم تطعيمهم بلقاح معتمد في الاتحاد الأوروبي.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)

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  • Deutschland 1. Mai Tag der Arbeit (picture-alliance/dpa/B. Marks)

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  • Deutschland Maiglöckchen (picture-alliance/blickwinkel/C. Wermter)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    زهرة كونفالاريا أيار أو زنبق الوادي رمز لشهر مايو/ أيار. زهرة جميلة، خضراء الأوراق تعلن عن بداية الربيع الحقيقية. لكن الحذر، فهذه الشجيرة الصغيرة سامة. فكثير ما يخلط جامعو الإزهار بينها وبين شجيرة ثوم الدببة. بل يتناول بعض الصغار ثمرها السام أحيانا.

  • Deutschland Kuh auf der Weide (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

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  • Washington - VE Day (DW/Julien Karl)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

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  • Bildergalerie Südkorea (Mansour Araghi)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

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  • Maikäfer (Imago/blickwinkel/McPhoto/O. Schreiter)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في هذا الشهر تنتشر الدودة البيضاء في الحقول فتأكل أوراق الزرع، تأتي هذه الحشرات الطائرة كل أربعة أعوام بأعداد كبيرة وتسبب مشاكل لأصحاب الحقول والغابات.

  • Deutschland Muttertag in Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    يوم 14 من أيار/ مايو هو عيد الأم. اليوم الذي قرر الكونغرس الأميركي عام 1914 تخصيصه للأم. احتفل الألمان بهذا اليوم في عام 1923.

  • Deutschland Eisheilige Wintereinbruch (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في ألمانيا يعتقد أن الفترة من 11 وحتى 15 من أيار/ مايو هي فترة صقيع. خمسة ليال باردة أطلقت عليها أسماء خمسة من القديسين: ماميرتوس، باناكراتيوس، سيرفاتوس، بونيفاتيوس، وصوفيا الباردة. وفي الواقع تكون هذه الليالي باردة عادة حتى رحيل صوفيا الباردة.

  • Rauchen - Aschenbecher - Nikotinersatz (picture alliance / ZB)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

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  • Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    ولا ننسى أن في أيار/ مايو يبدأ موسم قطف ثمار الفراولة في ألمانيا، الثمرة الغنية بفيتامين سي، والعناصر الأولية، والبوفينوله، التي لها فوائد صحية ضد السرطان، ومشاكل القلب والدورة الدموية. إعداد: مارتن مونو/ عباس الخشالي/م.س


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