 اتفاق مصري-إسرائيلي ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر | أخبار | DW | 27.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اتفاق مصري-إسرائيلي ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

اتفاق مصري-إسرائيلي في إطاره سيتم السماح بتصدير الغاز إلى مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، مع تمكين شريكتين إسرائيليتين من زيادة نسبة أسهمها في شركة شرق المتوسط الدولية.

Mittelmeer Israel Bohrplattform Gasfeld Tamar (picture-alliance/dpa/Albatross Aerial Photography)

اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على شراء 39 بالمائة من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار، في صفقة قالت الشركات اليوم الخميس (27 سبتمبر/ أيلول) إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ربما مطلع 2019.

وستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين. وتملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر.

وبغية الشراء في غاز شرق المتوسط، تدفع كل من ديليك دريلينغ الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس، واللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار في حين تدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج "هذه صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".

وتتضمن الصفقة أيضا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات حسبما ذكرت ديليك في بيان.

وقالت نوبل إن الشركاء دبروا أيضا خيار مسار إضافي لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر عن طريق الدخول في اتفاق مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة-العريش.

و.ب/ م.س (رويترز)

  • Ballon Party

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    كيف يكون عالمنا دون غاز الهليوم؟ قد يكون أول ما نفتقده في حالة زوال الهليوم هو مناطيد الهواء التي تملأ بهذا الغاز. والهليوم هو أحد العناصر المتوفرة بصورة كبيرة في الطبيعة. ومن يضع غاز الهليوم في فمه تتغير طبقات صوته وتصبح عالية، وذلك بسبب قلة كثافة الغاز.

  • USA Deutschland Zeppelin Das Luftschiff Hindenburg explodiert in Lakehurst

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    قبل الهليوم يقع الهيدروجين الذي هو أخف عنصر في الكون، لكن استعمالاته خطيرة، ففي سنة 1937 انفجر منطاد "زيبيلين هندنبورغ" بالقرب من الأراضي الأمريكية.

  • Deutschland Galerie Zeppelin bei Hamburg

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    أما غاز الهليوم فهو ثاني أخف عنصر في الطبيعة وغير قابل للاحتراق وغير سام ما جعله آمنا في استخدامات الطيران والمناطيد والسفن الهوائية، والتي تستطيع الحفاظ على شكلها بسبب الضغط الجوي.

  • Taucher Taucherflaschen

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    يمكن للبشر استنشاق الغازات في معدلات الضغط الجوي المعتادة دون مشاكل، لكنها تصبح سامة في المناطق التي فيها ضغط جوي مرتفع. فالنتروجين مثلا يصبح مادة مخدرة بعد عمق 50 مترا تحت الماء. أما الأوكسجين فيسبب أضرارا في الجهاز العصبي عند ارتفاع الضغط الجوي. يستعمل لذلك الغطاسون في الأعماق الكبيرة خليط من غاز الهليوم والأوكسجين.

  • Deutschland Forschungsreaktor Wendelstein 7-X in Greifswald

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    يمكن لغاز الهليوم تبريد الملفات الاسطوانية والموصلات الكهرومغناطيسية الفائقة، التي تستخدم حقول مغناطيسية قوية، كما في تجارب الاندماج النووي في مفاعل فيندلشتاين الألماني. وتعمل الطبقة المغناطيسية في المفاعل على تثبيت مادة البلازما في مكانها.

  • CERN: LHC Heliumkühlung

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    حتى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية التي تقع على الحدود بين فرنسا وسويسرا تستخدم الهليوم في تجارب "مصادم الهدرونات الكبير". ويعمل الهليوم على تبريد الموصلات الكهرومغناطيسية التي تحافظ على عمل هذا الجهاز الفريد من نوعه. وهو ما جعل المنظمة تمتلك أكبر "ثلاجة" في العالم.

  • Bilder des Gehirns verraten Alter des Menschen

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    تستخدم الكثير من الأجهزة الحديثة غاز الهليوم، مثل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. ويعمل الهليوم أيضا على تبريد الملفات الاسطوانية في الجهاز.

  • Deutschland Symbolbild Flüchtlinge am Arbeitsmarkt

    غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

    فيما يعمل "الهليوم الخامل"في اللحام على منع أكسدة القطع الحديدية وإكمال عملية اللحام.

    الكاتب: فابيان شميدت / زمن البدري


مختارات

السيسي: اتفاق الغاز مع إسرائيل سيجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اتفاق الغاز مع إسرائيل، والذي أثار الكثير من الجدل في مصر، مؤكدا أن بلاده "أحرزت هدفا" بهذا الاتفاق ووضعت قدمها على الطريق صوب أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في شرق الأوسط. (21.02.2018)  

شرق المتوسط - ثروة الغاز وبحر الصراعات

خلدون زين الدين وملهم الملائكة حاورا ضيفيهما حول الغاز مصدر الطاقة الجديد وما قد يحمله للمنطقة، فروسيا وتركيا وإيران وقبرص وسوريا ولبنان واسرائيل اصبحت طرفاً والشركات تتنافس، فهل يكون القول الفصل هنا للاقتصاد أم للسياسة؟ (12.04.2018)  

غاز المتوسط بين طموحات القاهرة وعراقيل أنقرة

شكل الاتفاق على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مفاجأة في سوق الطاقة الشرق متوسطي التي تريد مصر أن تصبح اللاعب الأهم فيه. هل تنجح القاهرة في ذلك على ضوء الميزات التي تتمتع بها مقارنة بتركيا الطامحة بدورها للعب هذه الدور؟ (24.02.2018)  

غاز الهليوم.. الغاز الخفي المهم في حياتنا

غاز الهليوم غير سام وعديم اللون والرائحة وخفيف جدا، ومتوفر بصورة كبيرة في الغلاف الجوي ويستخدم في الكثير من نواحي الحياة، وخاصة في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا وعلوم الفضاء. هذه بعض استعمالاته في صور. (01.07.2016)  

مواضيع ذات صلة

Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra

مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا – الكل رابح فماذا عن الجزائر؟ 12.06.2018

مشروع لإنشاء خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب ومن ثمة إلى أوروبا، أي جدوى اقتصادية سيحققها المغرب من ذلك؟ وهل سيكون ذلك على حساب الجارة الجزائر؟

الصحفي المصري أيمن سمير يتحدث عن أهمية صفقة الغاز بين مصر واسرائيل 20.02.2018

الصحفي المصري أيمن سمير: اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب هو مشروع اقتصادي بامتياز ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

الخبير وليد الشيخ: صفقة الغاز مع اسرائيل ليست من مصلحة مصر 20.02.2018

الخبير بالشأن المصري وليد الشيخ: صفقة الغازمع اسرائيل ليست من مصلحة مصر، وانما هي لصالح اسرائيل ومن حق نتنياهو أن يعتبرها يوم عيد لاسرائيل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  