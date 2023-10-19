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اتفاق مصري أمريكي على دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. كما أعلنت روسيا أنها أرسلت مساعدات إلى غزة.

قافلة مساعدات إنسانية تنتظر أمام معبر رفح بتاريخ 17 أكتوبر 2023

بعد محادثات هاتفية اتفق الرئيسان المصري والأمريكي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى عبر معبر رفح

أعلن الرئيسان الأمريكي والمصري أن المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون فيقطاع غزة ستبدأ المرور عبر معبر رفح من مصر المجاورة للقطاع.

 وجاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها جو بايدن أمس الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) إلى إسرائيل وجدد خلالها دعمه لها. و قال بايدن الذي جاء إلى المنطقة للعمل أيضا على إيصال المساعدات الدولية إلى غزة حيث تلوح كارثة إنسانية حسب منظمة الصحة العالمية، إنه حصل على موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح "بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة" من رفح، المعبر الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

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 لكن هذه المساعدات قد لا تصل قبل غد الجمعة بسبب أشغال يجب تنفيذها على الطريق الذي دمره القصف الإسرائيلي.

 وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن اللذين تحادثا هاتفيا مساء الأربعاء، اتفقا على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

 وكان بايدن أكد قبل ذلك أن إسرائيل وافقت على ذلك. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل لن تمنع المساعدات الإنسانية من مصر طالما أنها تشمل الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

 لكن إسرائيل وضعت شرطا لذلك. فهذه المساعدات لن تمر عبر أراضيها قبل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وتقول حماس إنها تحتجز ما بين مئتين و250 رهينة بينما تتحدث اسرائيل عن 199 على الأقل. وقال بايدن إن إطلاق سراحهم هو "أولوية مطلقة".

مساعدات روسية لغزة

 وفي موسكو، أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن موسكو ستسلم قريبا 27 طنا من المساعداتالإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف في بيان أن "طائرة خاصة (...) أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة". وأضاف بأن المساعدات تشمل "القمح والسكر والأرز والمعكرونة"، من دون توضيح موعد إيصالها إلى غزة.

الحاجة لـ 100 شاحنة مساعدات يوميا

وتنتظر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الدولية في مصر منذ أيام الدخول إلى غزة. وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ أمس الأربعاء، إن القطاع بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية تبلغ مئة شاحنة في اليوم، مشددا على ضرورة ضمان أمنها.

 ويحتاج سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى الماء والغذاء. وهم محرومون أيضا من الكهرباء تحت حصار فرضته إسرائيل منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر على القطاع، الذي يخضع أساسا لحصار بري وبحري وجوي، منذ وصول حماس إلى السلطة في 2007. يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

استقالة مسؤول أمريكي

استقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع في إسرائيل وغزة، معلنا أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".

 وكان المسؤول، جوش بول، مديرا للشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".  ويمثل رحيله مؤشرا نادرا من الانزعاج الداخلي إزاءدعم الإدارة القوي لإسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة، واصفة هذا التطور بأنه استعراض علني غير عاد للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط  من الانتشار.

ع.ج/ إ.ف/ م. إ (أ ف ب، د ب أ)

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