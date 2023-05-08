اتفاق في جدة على حماية المدنيين السودانيين دون وقف القتال

أعلن مسؤولون أمريكيون أنه بعد المحادثات التي جرت على مدار أسبوع في مدينة جدة السعودية الساحلية، وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة (12 أيار/ مايو 2023) إعلانا بأنهما سيعملان معا من أجل وقف قصير الأجل لإطلاق النار خلال إجراء مزيد من المحادثات.

وجاء في نص الإعلان الذي صدر عقب المحادثات أن الطرفين يلتزمان "بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية".

كما أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اتفاقهما الالتزام "بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين سيركزان على التوصل إلى اتفاق لوقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى حوالي عشرة أيام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مشترطا عدم نشر هويته إن "الطرفين متباعدان جدا". وأردف المسؤول الأمريكي الكبير أن المفاوضين الذين يعملون مع الوسطاء السعوديين والأمريكيين سيبحثون بعد ذلك تدابير أمنية محددة لحماية إمدادات المساعدات الإنسانية. وأوضح بيان وزارة الخارجية أن التدابير "ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية ودوليا".

وقال المسؤول الأمريكي إن الانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار، عند الموافقة عليه، إلى وقف دائم للأعمال القتالية سيكون عملية طويلة. ولكن واشنطن تأمل في أن تؤدي موافقة الطرفين على التوقيع على الإعلان اليوم الجمعة إلى تزايد الزخم. وأردف قائلا إنه من المتوقع أن تشارك جماعات مدنية في وقت لاحق في المحادثات.

اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الصراع السوداني

"خطوة أولى"

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر إن المحادثات والالتزام بحماية المدنيين "يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى". وأضاف "الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" "تماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة ـ مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين ـ بشأن وقف دائم للأعمال العدائية، وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".

ووصف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المؤلف من أطراف مدنية تدعم الحكم الديمقراطي، الإعلان بأنه "خطوة أولى مهمة صوب إنهاء الحرب الدائرة في البلاد"، وحث الطرفين على الالتزام به.

وهزت الاشتباكات منطقة الحلفايا، وهي أحد مداخل العاصمة الخرطوم، أمس الخميس وسمع السكان أزيز طائرات حربية تحلق فوق العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وإن بدا القتال أهدأ مما كان عليه يوم الأربعاء.

ولم يظهر أي من الطرفين علنا استعداده لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع الذي اندلع فجأة الشهر الماضي ويهدد بانزلاق السودان إلى حرب أهلية. وحصد القتال أرواح المئات وتسبب في أزمة إنسانية. وانتُهكت اتفاقات هدنة سابقة مرارا ليواجه المدنيون ظروفا مرعبة طغت عليها الفوضى وعمليات القصف مع انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الطعام وانهيار النظام الصحي.

تسبب القتال في نزوح 700 ألف داخل البلاد ولجوء 150 ألفا إلى الدول المجاورة

دفن لائق للموتى

وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الإعلان الذي تم توقيعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة يهدف إلى تحسين تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في استعادة خدمات المياه والكهرباء. وأضاف أن الوسطاء يأملون في أن يتسنى "ترتيب انسحاب قوات الأمن من المستشفيات والعيادات، ودفن الموتى بطريقة لائقة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 600 شخص قُتلوا في السودان وأُصيب أكثر من خمسة آلاف جراء القتال. وذكرت وزارة الصحة أن 450 على الأقل لقوا حتفهم في منطقة دارفور الغربية.

وفر كثيرون من الخرطوم ودارفور وتسبب القتال في نزوح 700 ألف داخل البلاد ولجوء 150 ألفا إلى الدول المجاورة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ونددت دول غربية بالانتهاكات التي يرتكبها الجانبان خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن سفير السودان قال إن الصراع "شأن داخلي".

خ.س/ع.ج (رويترز، د ب أ)