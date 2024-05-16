اتفاق الهجرة ـ ما الجديد في سياسة اللجوء الأوروبية؟

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ممثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين، في هذا الثلاثاء (14 مايو 2024) إلى إتمام إصلاح أساسي لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتفاق المعروف باتفاقية الهجرة، والتي تتألف من عشرة قوانين، بشكل رئيسي إلى خفض أعداد الوافدين الجدد ، وتسريع إجراءات اللجوء، ونقلها إلى الحدود الخارجية. بلغ عدد طلبات اللجوء في العام الماضي، وفقًا لهيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات، 1.14 مليون طلب. وقد ارتفع هذا العدد بشكل مستمر منذ أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك تم استقبال حوالي أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022

يجب أن تتم إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية كالتالي:

يتعين تحديد هوية طالبي اللجوء واللاجئين بوضوح عند وصولهم عن طريق البر أو البحر أو الجو، وتسجيلهم في قاعدة بيانات "يوروداك" البيومترية الموسعة خلال سبعة أيام. يجب أن يُحتجز المهاجرون من الدول التي تتمتع بنسبة اعتراف بأقل من 20 في المئة عند الحدود لمدة تصل إلى اثني عشرة أسبوعًا. يجب أن يتم اتخاذ القرار في هذه المعسكرات، التي يجب أن تُنشأ في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص، بشأن من سيتم إعادته إلى بلاده دون إجراءات فحص إضافية. وهذا ينطبق فقط على أقلية الوافدين الجدد. يجب أن تكون سعة هذه المعسكرات 30,000 مقعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يتم إجراء اللاجئين من الدول التي تتمتع بنسبة اعتراف أعلى في إجراءات اللجوء العادية. يجب تقصير هذه الإجراءات التي يمكن أن تستغرق سنوات. ويجب أن يتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين مباشرة من الحدود الخارجية.

صورة رمزية لطالبي لجوء داخل الاتحاد الأوروبي صورة من: picture-alliance/NurPhoto/N. Economou

سيتم تخفيف عبء الدول الأولى التي تستقبل المهاجرين عند الحدود الخارجية بالطرق التالية:

يمكن للدول الأولى التي تستقبل المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين تم قبولهم أو الذين لديهم فرص جيدة للحصول على اللجوء، نقل جزء منهم إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يسود "التضامن الإلزامي" بين الدول الأعضاء. يجب على الدول مثل المجر التي لا ترغب في استقبال اللاجئين أن تدفع تعويضًا على الأقل أو إرسال معدات وموظفين إلى الدول الأولى التي تستقبل المهاجرين. تم ذكر مبلغ 20,000 يورو كتعويض لكل مهاجر غير مستقبل. لكن هذا النظام التعويضي لم يتم تحديده قانونيًا، بل يجب التفاوض عليه من حالة إلى حالة من قبل الدول الأعضاء. إذا شعرت دولة بأنها محملة بالعبء، يمكنها تخفيف العديد من القواعد وطلب المزيد من التضامن. يتم اتخاذ قرار بحدوث هذه "حالة الأزمة" بالتوافق بين جميع الدول السبع والعشرين. لذلك، هناك مجال كبير للنزاعات السياسية.

سيتم تخفيف العبء عن دول الوجهة الحالية كالتالي:

شرطة خفر السواحل التونسية تعترض قاربا لمهاجرين أفارقة صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO

يتجه العديد من طالبي اللجوء حتى الآن من اليونان أو إيطاليا مباشرة إلى ألمانيا، النمسا، فرنسا، هولندا أو بلجيكا. وهذا ينطبق أيضًا على اللاجئين المرفوضين. يجب أن تكون الدولة الأولى التي يتم فيها استقبال المهاجرين (على سبيل المثال، إيطاليا) ملزمة بشكل أساسي بإعادة قبول هؤلاء المهاجرين. ولكن في الواقع، لا يتم ذلك عمليًا. يعيد الاتفاق الجديد على الهجرة الآن إعادة صياغة القواعد مرة أخرى. يجب أن يتم ضعف التحفيزات للهجرة الداخلية، المعروفة بالعوامل الجاذبة، من خلال توحيد الخدمات وشروط الاستقبال على مستوى الاتحاد الأوروبي.

تُبسط الاتفاقية عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين؟

يتوقع الاتفاق أن يتم ترحيل الأشخاص بشكل أسرع في المستقبل إلى الدول التي تم تصنيفها كآمنة، سواء كانت دول المنشأ أو دول العبور. لتحقيق ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من الاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء، لكي تقبل هذه الدول بإعادة قبول المهاجرين المرفوضين. يُذكر هنا عادة الاتفاق الأخير مع تونس كمثال. وافقت تونس على استقبال مواطنيها مقابل مساعدات اقتصادية. بينما لا ترغب الحكومة التونسية في إعادة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس. وأدى اتفاق مع تركيا عام 2016 إلى تقليل وصول اللاجئين السوريين إلى اليونان لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يعد فعالًا الآن، لأن تركيا لم تعد تقبل السوريين من اليونان.

كيف يمكن منع تقديم طلبات اللجوء المتكررة؟

يجب أن يقوم حراس الحدود في الاتحاد الأوروبي بتسجيل جميع القادمين في المستقبل بشكل شامل وتخزين بياناتهم البيومترية في قاعدة بيانات موسعة يمكن لجميع السلطات في أوروبا استخدامها. وبهذه الطريقة، سيتم التحقق مما إذا كان المهاجر الذي تم رفضه في اليونان، على سبيل المثال، قد قدم طلب لجوء جديد في النمسا أو سافر عبر عدة دول أخرى. بعد ذلك، سيكون بإمكان إعادة طالب اللجوء هذا ترحيله بسهولة إلى البلد الذي دخله لأول مرة وبالتالي إلى بلده الأصلي. لقد تمت محاولة تحديد تسجيل إلزامي منذ عام 2015 عدة مرات. كانت قاعدة البيانات السابقة Eurodac، التي كانت تحتوي فقط على بصمات الأصابع، تعاني من ثغرات كبيرة وعيوب تقنية.

لماذا يظل اتفاق الهجرة مثيرًا للجدل؟

يقدم أنصار الاتفاق حججًا يؤكدون فيها أن القواعد المشددة والإجراءات التي تؤدي إلى تسريع عمليات الترحيل ستكون مرهقة على المدى الطويل. ستقلل الفرص التي يمكن أن يظل فيها الأشخاص في أوروبا، سواء كانوا طالبي لجوء تم رفضهم أو لم يتم معالجة حالاتهم بشكل صحيح، من عدد الأشخاص الذين يقررون المغادرة. ينتقد أعداء الاتفاق أن حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيتم تقويضه وسيتم رفض الأشخاص المحتاجين حقًا إلى الحماية في المستقبل.

قارب خشبي يقل مهاجرين أفارقة في اتجاه السواحل الأوروبية صورة من: Europa Press/AP Photo/picture alliance

ما الذي سيحدث الآن؟

الآن بعد أن أصبحت القوانين والأنظمة المختلفة لاتفاق الهجرة نافذة، سيعتمد الأمر بشكل أساسي على ما إذا كانت الدول الأعضاء ستلتزم بالتزاماتها الجديدة وكيف سيتم ذلك. هل ستنشئ إيطاليا مراكز للحجز على الحدود الفعالة؟ هل ستظهر الدول الشمالية والشرقية تضامنًا حقيقيًا واستعدادًا لاستقبال المهاجرين أو على الأقل تمويلهم؟ سيستغرق تنفيذ القواعد الجديدة ما يصل إلى عامين. لذلك، سيتضح فقط بعد سنوات ما إذا كان عدد طالبي اللجوء حقًا سينخفض.

أعده للعربية: محمد المزياني