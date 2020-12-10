اتفاق أوروبي يلزم بإزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة من نشره

غرد حزب الشعب الأوروبي- أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي- قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس (العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020) يقضى بضرورة قيام شركات التواصل الاجتماعي وقنوات نشر المحتوى على الإنترنت مثل فيسبوكويوتيوب بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.

وقال الحزب: "منذ هجمات باريس، نضع أمن الأوروبيين على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي، لحماية حدودنا ومنع الإرهاب، والآن أضفنا شيئا جديدا: حذف المحتوى الإرهابي".

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وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) في حالة حدوث انتهاكات ممنهجة، يمكن توقيع غرامة على الشركات بنسبة مئوية من دخلها السنوي، وفقا لمسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ووفقا لنشرة صحفية لحزب الشعب الأوروبي، يمكن صدور أوامر إزالة المحتوى أيضا من السلطات بأية دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، وأن ذلك سوف ينطبق على كل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بالكتلة الأوروبية بغض النظر عما إذا كانت تقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال يتعين التصويت رسميا على الاتفاق من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

ع.ج.م/ه.د ( دب أ)