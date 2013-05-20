تم التوقيع على اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل بإشراف أمريكي. وقد وقعها رئيسا الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والأردني عبد السلام المجالي بحضور الرئيس عيزر فايتسمان والملك حسين والرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

تضمنت معاهدة وادي عربة أو معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بنودا تتعلق برسم الحدود بين الأردن والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 والتوزيع العادل لمياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة الجوفية. بموجب الاتفاقية حصل الأردن على ثلاثة أرباع نهر اليرموك علاوة على التعاون الاقتصادي والأمني. ومن ردود الفعل عليها ترحيب مصر بها وتجاهلها من قبل سوريا. وقد تم توقيع الاتفاقية عند المعبر الحدودي الجنوبي من وادي عربة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994.