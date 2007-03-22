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اتفاقية روما

تعد معاهدة روما نواة تشكيل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. نصت الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية وإنشاء اتحاد جمركي يشمل الدول الموقعة عليها.

تم التوقيع على اتفاقية روما في مارس/ آذار عام 1957 من قبل ست دول هي بلجيكا وفرنسا وايطاليا وألمانيا الغربية وهولندا ولوكسمبورغ. أسست الاتفاقية لإقامة المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا. وساعد تطبيق بنودها على رفع مستوى معيشة الأوروبيين ومضاعفة المبادلات التجارية ست مرات بحلول عام 1970. تم تعديل الاتفاقية أكثر من مرة لتحل مكانها معاهدات لاحقة أهمها معاهدة ماستريخت عام 1992 التي نصت على تأسيس الاتحاد الأوروبي. وفي مارس/ آذار 2017 احتفل القادة الأوروبيون في روما بالذكرى الستين لتوقيع المعاهدة التاريخية، ولكن بغياب بريطانيا التي يتوقع خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.