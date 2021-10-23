 ″اتفاقيات أبراهام″ تمهد لتحالف جديد يضم الهند.. فما أهدافه؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.10.2021

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سياسة واقتصاد

"اتفاقيات أبراهام" تمهد لتحالف جديد يضم الهند.. فما أهدافه؟

عقب مشاورات بين وزراء خارجية أمريكا والهند وإسرائيل والإمارات حول توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا، بدأت تتشكل نواة "رباعية جديدة"، في الشرق الأوسط. فما هي أهداف هذه الرباعية؟

خلال توقيع اتفاقيات أبراهام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (5/9/2020)

"اتفاقيات أبراهام" أفسحت المجال أمام التحالف الرباعي الجديد (أرشيف)

 

عقد وزراء خارجية الهند والولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل لقاءً افتراضيا الاثنين الماضي (18 أكتوبر/تشرين الأول 2021) حظي بإشادة على أنه نواة لتشكيل رباعية جديدة لتوسيع التعاون في الشرق الأوسط وآسيا. وضم اللقاء وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أجل مناقشة "تعزيز التعاون بين الدول الأربعة في مجالات التنمية الاقتصادية والقضايا العالمية."

وأشار جايشانكار – الذي وصل إلى إسرائيل الأحد الماضي وظهر إلى جانب نظيره الإسرائيلي خلال اللقاء الافتراضي - في تغريدة له على موقع تويتر عقب الاجتماع إلى أنه جرى الاتفاق على "استمرار التنسيق.  ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جايشانكار قوله إن إسرائيل تعد "الشريك الأكثر ثقة وابتكارا للهند" وذلك خلال حضوره لقاء مع مسؤولين حكوميين وكبار المديرين التنفيذيين في القدس.

وشدد الوزير الهندي على أن مستوى الثقة بين بلاده وإسرائيل "مرتفع جدا"، فيما أشاد لابيد بقدرات "الرباعية" التي اعتبرها فريدة فيما يتعلق "بالمعرفة والخبرة التي يمكن استخدامها لتحقيق ترابط نريد إنشائه، وأضاف "مفتاح النجاح يكمن في مدى السرعة التي يمكننا الانتقال بها من حكومة إلى أخرى ومن شركة إلى شركة. والسرعة التي يمكننا عن طريقها تطبيق هذا على أرض الواقع من شأنها أن تكون بداية لتنفيذ المشروع ومن ثم تغيير البنية التحتية حول العالم".

وعقب اللقاء الافتراضي، جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول الأفكار التي من شأنها توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والنقل والأمن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

البناء على "اتفاقيات أبراهام"

الجديد بالذكر أن هذا الاجتماع الافتراضي عقد بعد قربة عام على توقيع ما عُرف بـ "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل والإمارات والبحرين التي دشنت لبدء تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية ودول الخليج. وعقب توقيع الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قامت إسرائيل بفتح سفارتين في الإمارات والبحرين، فيما زار قرابة 130 ألف سائح إسرائيلي الإمارات في أمر غير مسبوق، فيما تم تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي.

وقد أظهر المسؤولون خلال اللقاء الافتراضي رغبة وحماسا للبناء علىما حققته "اتفاقيات أبراهام" من زخم في المنطقة،  كما أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان عقب اللقاء. وأضاف البيان أن بلينكن أكد على  دعم الولايات المتحدة لاتفاقات أبراهام كما "ناقش الفرص المستقبلية للتعاون في المنطقة والعالم" مع وزراء خارجية الهند وإسرائيل والإمارات.

وأشار البيان إلى أن الأمر يشمل توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك مجالات التجارة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الأمن البحري.

مختارات

نواة رباعية جديدة في الشرق الأوسط

يشار إلى أن الهند منخرطة بالفعل في رباعية تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا يُطلق عليها اسم "الحوار الأمني الرباعي" أو تحالف "كواد" الذي يرمي إلى ضمان أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ" حرة، وهناك التزاما بالقواعد، وسط المخاوف من تنامي قوة الصينأما فيما يتعلق "بالرباعية الجديدة"، فيرى الخبراء أنها من المرجح أن تعمل على تحسين التعاون في الشرق الأوسط والتركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية بدلا من قصر الحوار على القضايا الأمنية التي تستهدف منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

يشار إلى أن التعاون بين إسرائيل والهند شهد تقدما في السنوات الأخيرة خاصة في مجالات التعاون الدفاعي ومحاربة الإرهاب، إذ تعد إسرائيل واحدة من أكبر موردي الأسلحة للهند، حيث يصل حجم التجارة الدفاعية بين البلدين إلى قرابة مليار دولار سنوياأما فيما يتعلق بالعلاقات بين الهند والإمارات، فقد تم توسيع العلاقات في مجالي الطاقة والاقتصاد بشكل كبير.

وترى الهند أن تعزيز تعاونها مع إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات قد يسمح لها بتقوية "التواصل مع إسرائيل" دون الإضرار بعلاقاتها مع الدول العربية الأخرى خاصة في منطقة الخليج، وفقا لما أشارت إليه لاكشمي بريا – المحللة السياسية في معهد مانوهار باريكار الدراسات والتحليلات الدفاعية في الهند.

وفي مقابلة مع DW، قالت إن إمكانيات وتوقعات الهند "كبيرة"، مضيفة يمكن للهند الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية والاستثمار الإماراتي فيما تساهم نيودلهي بالموارد البشرية وسوق استهلاكي كبير. وأشارت إلى أن هذا يعد "مثالا لعلاقات الهند القوية مع دول الخليج التي تتخطى مجالات الطاقة والتجارة والتحويلات المالية".

تسعى الهند في الوقت الحالي إلى تعزيز تعاونها مع الإمارات وإسرائيل

تسعى الهند في الوقت الحالي إلى تعزيز تعاونها مع الإمارات وإسرائيل

من جانبها، ترى الدبلوماسية الهندية السابقة ديبا جوبالان وادوا أن نواة "الرباعية الجديدة" الشرق أوسطية يمكن أن تسير على خطى "الرباعية" التي تضم الهند وأمريكا واليابان وأستراليا. وفي مقابلة مع DW، قالت إن "مجالات التعاون تتشابه رغم تباين التحديات الجيوسياسية".

تغير في السياسية الخارجية للهند

ويشير الخبراء إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى الدخول في شراكات جديدة، فإنها تعمل على "تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة" عبر أشكال متعددة الأطراف، وفقا لما أشار إليه راجا موهان-  مدير معهد دراسات جنوب آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية – في مقال في صحيفة "انديان اكسبرس". وأضاف أن الهند مستعدة في الوقت الحالي للانتقال من "العلاقات الثنائية التي تتم في صوامع منفصلة إلى سياسة إقليمية متكاملة"، مشيرا إلى أن "الرباعية الجديدة في الشرق الأوسط من غير المرحج ألا تكون التحالف الوحيد للهند في المنطقة".

وقال إن هذه الرباعية قد تمهد الطريق أمام الانخراط في شراكات "صغيرة واسعة النطاق في المنطقة."

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (5/7/2017)

جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الهند وإسرائيل حلال لقاء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في عام 2017 

يشار إلى أن السياسة الخارجية للهند في الشرق الأوسط كانت ترى أن الولايات المتحدة بمثابة عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة، وهو ما دفع نيودلهي إلى البقاء على مسافة بعيدة عن سياسيات واستراتيجيات واشنطن في الشرق الأوسط. 

بيد أنه وبعد انخراطها في "رباعية" تضم أمريكا واليابان وأستراليا، شرعت الهند في اتخاذ خطوات لتوسيع علاقاتها مع دول أخرى وتعديل أولويات سياستها الخارجية. وفي ذلك، قال بريا إن إنشاء رباعية جديدة في الشرق الأوسط "سيظهر نيودلهي بمثابة قوة في جنوب آسيا أقرب إلى واشنطن من موسكو ومعادية بالتأكيد لبكين".

أما البروفيسور بي. آر. كوماراسوامي - أستاذ دراسات الشرق الأوسط المعاصر في جامعة جواهر لال نهرو – فيؤكد على أن الرباعية الجديدة ستصب في صالح الهند أكثر من تحالفاتها الأخرى. وفي مقابلة مع DW، قال "على عكس التجمعات الأخرى التي تضم الهند، فإن هذا (التحالف) سيكون محدد الأهداف"، مضيفا "الدول الثلاث الأخرى حريصة أكثر على تحقيق نتائج ولذا فإن نهجها سيجبر الهند في نهاية المطاف على تجاوز العبارات" والبدء في تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع.

مورالي كريشنان / م.ع.

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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