 اتصال غير مسبوق .. ترامب يهاتف زعيم طالبان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2020

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أخبار

اتصال غير مسبوق .. ترامب يهاتف زعيم طالبان

كشفت حركة طالبان عن محادثة هاتفية تمت بين أحد قادتها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك. ميدانيا استأنفت الحركة هجماتها ضد القوات الأفغانية منهية بذلك هدنة جزئية سبقت توقيع اتفاق الدوحة.

الرئيس الأمريكي ترامب يجري اتصالا هاتفيا

اتصال هو الأول من نوعه يجريه الرئيس الأمريكي بزعيم حركة طالبان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه تحدث مع أحد زعماء حركة طالبان، بعدما وقعت الولايات المتحدة والحركة الإسلامية اتفاقا في عطلة الأسبوع يهدف إلى خفض العنف في أفغانستان والسماح لواشنطن بخفض عدد قواتها هناك. وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض "لقد أجرينا محادثة جيدة مع زعيم طالبان. نحن لا نريد العنف".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا لانسحاب القوات الأجنبية في الدوحة. وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر إن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي لـ"الإمارة الإسلامية" الملا بردار أخوند. وقال مجاهد إن المحادثة بين ترامب وبرادار استمرت 35 دقيقة وتركزت على  انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ومحادثات السلام.

مختارات

بعد مفاوضات ماراثونية طويلة استمرت سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان. (29.02.2020)

رغم طول المسافة والمعاناة من المرض، أبى رجل أفغاني إلاّ أن يضرب مثالاً رائعاً في التضحية من أجل مستقبل بناته. تصرف الرجل الأمي أكسبه شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصفته وزارة التعليم الأفغانية بـ"البطل". (02.01.2020)

ووقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقًا "تاريخيًا" السبت الماضي ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرًا، وسيؤدي إلى إنهاء الحرب الأطول في تاريخ واشنطن. وحظي الاتفاق بترحيب دولي واسع.

ميدانيا قال مسؤولون إن خمسة من رجال الشرطة الأفغانية قُتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منجم للنحاس. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نفّذت طالبان 33 هجوما في 16 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34.

ولم يؤكد متحدث باسم طالبان أو ينف لرويترز المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في شرق أفغانستان مضيفا أنه يجمع معلومات.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن تحقيقا يجرى حول الهجوم. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن طالبان نفذت 33 هجوما في 24 ساعة ضد القوات الأفغانية في 16 إقليما وقتلت ستة مدنيين. ولم تفصح عن عدد أفراد قوات الأمن الأفغانية الذين قُتلوا في الهجمات.

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أطفال أفغانستان والسلام المنشود

وكانت طالبان تنفذ خفضا للعنف قبل أن توقع في الدوحة يوم السبت الماضي اتفاق مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. لكن مصادر ذكرت أن الحركة قررت أمس الاثنين إنهاء خفض العنف بالنسبة للقوات الأفغانية مع التزامها به بالنسبة للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الأفغانية الأفغانية في 10 آذار/مارس بحسب اتفاق بين اتفاق الدوحة، لكن الخلاف حول تبادل الأسرى أثار شكوكا في ما إذا كان الطرفان سيمضيان قدما. ويتضمن الاتفاق التزام طالبان بالإفراج عن نحو 1000 أسير مقابل إطلاق الحكومة الأفغانية حوالى 5000 متمرد أسير، وهو ما اعتبرته الحركة شرطا مسبقا للمحادثات لكنّ الرئيس أشرف غني رفض تنفيذه قبل بدء المفاوضات.

وابرز الخلاف حول إطلاق سراح الأسرى الصعوبات التي تواجهها المفاوضات، وخصوصا مع قرار طالبان الاثنين بإنهاء الهدنة الجزئية، التي بدأت في 22 شباط/فبراير واستئناف هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، دب أ)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


 

مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

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