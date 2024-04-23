اتحاد الجزائر يطالب الـ"كاف" باعتباره فائزا أمام نهضة بركان

طالب نادي اتحاد الجزائر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره فائزا في المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي، الذي رفض لاعبوه خوض المباراة. وهدد اتحاد الجزائر بالتصعيد لـ"الدفاع عن حقوقه".

قال رضا عبدوش، مستشار رئيس نادي اتحاد الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء (23 أبريل/نيسان 2024)، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لم يبلغ النادي بأي قرار حتى الآن، لافتا أن إدارة الفريق راسلت إلى الكاف عن طريق الاتحاد الجزائري لمطالبته بتطبيق اللوائح واعتباره فائزا في المباراة، التي كان من المقرر أن تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أول أمس الأحد.

وأوضح عبدوش أن نهضة بركان هو من رفض اللعب، بعدما قام بكل الإجراءات المرتبطة بالمباراة.

كما كشف انه في حالة اتخاذ كاف قرارا في غير صالح اتحاد الجزائر، سوف يلجأ النادي لثلاث هيئات دولية رفض الكشف عن هويتها للدفاع عن حقوقه.

وذكر عبدوش أن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين مسؤولي اتحاد الكرة الجزائري ونادي اتحاد الجزائر لضبط الاستراتيجية التي سيتم اتباعها، لافتا إلى تجهيز ملف يستند على أسس قانونية صلبة.

وتعذر إجراء المباراة بسبب رفض نادي نهضة بركان النزول إلى الملعب احتجاجا على مصادرة السلطات الجزائرية لقمصانه التي تضمنت خريطة للمغرب تمتد إلى أراض إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره الجزائر عملا مرفوضا جملة وتفصيلا، وتعديا على لوائح كاف والاتحاد الدولي (فيفا) التي تمنع إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية.

كانت لجنة المسابقات بالكاف سمحت لنهضة بركان بارتداء القمصان التي جاء بها من المغرب، لكن الاتحاد الجزائري استأنف ضد القرار الذي أيدته لجنة الطعون بالاتحاد الإفريقي.

يذكر أن مباراة الإياب مقررا لها يوم الأحد المقبل.

ع.م/ع.ج.م (د ب أ)