ابن نيمار يشعل التكهنات حول وجهة والده المستقبلية المحتملة

ليس خافياً أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من أكثر اللاعبين، الذين تتهافت عليهم أكبر الأندية الأوروبية، فالنجم البرازيلي يتمتع بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، واستطاع منذ سنوات إثبات علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم.

وتواصل التقارير الصحفية التكهنات بشكل شبه مستمر عن وجهة النجم البرازيلي المستقبلية المحتملة، لاسيما وأن نيمار دا سيلفا ألمح في أكثر من مرة إلى رغبته اللعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو ربما العودة إلى الدوري الإسباني، الذي تألق فيه قبل عدة سنوات.

وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "ميرور" أن ابن نيمار دافي لوكا (7 سنوات)، زاد من حدة التكهنات حول إمكانية عودة والده نيمار دا سيلفا إلى فريقه السابق برشلونة، وأضاف الموقع البريطاني أن دافي لوكا نشر صورة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يرتدي قميص برشلونة ما قد يُعتبر ربما إشارة واضحة على وجهة النجم البرازيلي المستقبلية.

وأفاد موقع "ميرور" أن مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا بشدة مع صورة دافي لوكا، فقد تساءل أحدهم معلقا على الصورة قائلاً "هل يريد نيمار العودة إلى برشلونة؟ أنت ترتدي قميص برشلونة".

وأضاف مشجع للفريق الكتالوني "نيمار احزم حقائبك وعد إلى برشلونة"، فيما أردف آخر "نيمار من فضلك عد إلى برشلونة. حتى ابنك لوكا يريد ذلك ويحب برشلونة".

هذا ويتصدر نيمار دا سيلفا (26 عاماً) مع فريق باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ يحلق الفريق الباريسي بعيداً في الصدارة برصيد 44 نقطة، فيما تنتظر الفريق الباريسي مباراة ملغومة أمام مانشستر يونايتد برسم دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. يُشار إلى أن نيمار دا سيلفا يمتلك عقداً مع فريق باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022.