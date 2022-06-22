ابنة إيلون ماسك تلجأ للمحكمة لقطع علاقتها به

تقدمت ابنة لإيلون ماسك متحولة جنسياً بطلب رسمي لتغيير كنيتها وجنسها في الوقت نفسه بهدف قطع أي رابط يجمعها بوالدها، على ما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكتبت الشابة في الطلب الذي تقدمت به بعد يوم على احتفالها ببلوغها الثامنة عشرة "لم أعد أسكن مع والدي ولا أرغب في الارتباط به بأي شكل من الأشكال بعد الآن".
وتطلب ابنة ماسك التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك أن يتحوّل اسمها إلى فيفيان جينا ويلسون ليصبح مناسباً كذلك لجنسها. وهي ترغب تالياً في أن تعتمد كنية والدتها قبل زواجها من ماسك وطلاقهما سنة 2008.
وتقدمت الابنة بالطلب في نيسان/أبريل أمام احدى محاكم سانتا مونيكا في كاليفورنيا لكن وسائل إعلامية أميركية عدة كشفت عنه نهاية هذا الأسبوع.
وللرجل الأغنى في العالم ثمانية أبناء، أنجب ستة منهم من جاستين ماسك (ويلسون قبل الزواج) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فيما توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، بينما شكل الولدان الآخران ثمرة علاقة جمعته بالموسيقية غرايمز.
وكان رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" انتقد في تغريدات نشرها عبر تويتر مطالبة الأشخاص المتحولين جنسياً بالإشارة إليهم عبر استخدام ضمير محدد. وقال في تغريدة تعود إلى كانون الاول/ديسمبر 2020 إنه يؤيد "بالكامل الأشخاص المتحولين جنسياً" لكنّه اعتبر أن "كل هذه الضمائر" شديدة البشاعة.
ر.ض/ ا.ف (أ ف ب)
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
الفائزة: أليكس
أصبحت أليكس ماريا بيتر من مدينة كولونيا أول متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "جيرماني نيكست توب موديل" لأفضل عارضة أزياء في ألمانيا. وقالت عارضة الأزياء (23 عاماً): "أن تكون مختلفاً هو أمر طبيعي أكثر مما نعترف به لأنفسنا".
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
المساواة من خلال "التضمين"
أصبح "التضمين" شعاراً عالمياً، وقد سلطت المسابقة الضوء عليه من خلال إضافة رمز "*" إلى شعاره، وهو رمز "تضمين البعد الاجتماعي للجنس" الذي يعني تكافؤ الفرص بين الجميع. فقد تم منح فرصة المشاركة للنساء المهمشات وذوات الوزن الزائد والمتحولات جنسياً واللاجئات.
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
"دعم الذين يتعرضون للتنمر"
ولدت داشا في أوكرانيا وتعيش في ألمانيا منذ الخامسة من عمرها. وتقول إنها تعرضت للتنمر معظم حياتها. ولذلك فإن سبب مشاركتها في المسابقة كانت لإيصال رسالة مهمة، كما تقول: "أريد أن أكون مثالية وأدعم الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر". تزن الشابة الواثقة من نفسها والبالغة من العمر 21 عاماً 85 كيلوغراماً (187 رطلاً).
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
سورية تعيش حلمها
في عام 2015، فرت سولين وعائلتها من سوريا ووصلوا إلى ألمانيا عبر تركيا. تقول الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً: "أنا الفتاة التي لم تستطع تحقيق أحلامها. الآن أنا هنا وأعيش حلمي". فازت سولين بالمركز الثالث في المسابقة.
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
حماية الفتيات الصغيرات من وسائل التواصل!
يبلغ طول رومينا 1,68 متراً، ورغم أنها ليست قصيرة، إلا أن طول المشاركات في المسابقة بشكل عام يجب أن يكون 1,76 متراً على الأقل. والآن تريد رومينا دعم الفتيات الضغيرات اللواتي يتابعن بشكل أعمى ترندات وسائل التواصل الاجتماعي.
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
الجمال يتجاوز لون البشرة
هاجر والدا سارا نورو من إثيوبيا، وتقول إنها كانت أول طفلة سوداء تولد في مستشفى في بلدة إيردينغ ببافاريا. كانت أيضاً أول عارضة أزياء سوداء تفوز بالمسابقة في 2009. ومنذ ذلك الحين تشارك في مشاريع تنموية في موطنها الأصلي.
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
تنوع في المسابقة
بدأت المسابقة في 2006 وتقدمها عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم( في الصورة(. في الماضي كانت المشاركة تقتصر في الغالب على النساء البيض والنحيفات والطويلات. أما الآن فقد ازدادت المسابقة تنوعاً.
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متحولة جنسياً تفوز بمسابقة "عارضة ألمانيا المستقبلية"
الجمال الحقيقي يتجاوز جمال الجسد
رغم أن العديد يشجعون المسابقة، إلا أن المنتقدين يرون أنها ترسل أحياناً رسائل خاطئة، منها أن جمال الجسد أفضل من التعليم مثلاً. في نسخة هذا العام أيضاً احتجت نسويات على "إضفاء الطابع الجنسي على أجساد النساء". سوزانا كورتز/م.ع.ح/ع.ج.م