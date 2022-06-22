ابنة إيلون ماسك تلجأ للمحكمة لقطع علاقتها به

تقدمت ابنة لإيلون ماسك متحولة جنسياً بطلب رسمي لتغيير كنيتها وجنسها في الوقت نفسه بهدف قطع أي رابط يجمعها بوالدها، على ما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكتبت الشابة في الطلب الذي تقدمت به بعد يوم على احتفالها ببلوغها الثامنة عشرة "لم أعد أسكن مع والدي ولا أرغب في الارتباط به بأي شكل من الأشكال بعد الآن".



وتطلب ابنة ماسك التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك أن يتحوّل اسمها إلى فيفيان جينا ويلسون ليصبح مناسباً كذلك لجنسها. وهي ترغب تالياً في أن تعتمد كنية والدتها قبل زواجها من ماسك وطلاقهما سنة 2008.

وتقدمت الابنة بالطلب في نيسان/أبريل أمام احدى محاكم سانتا مونيكا في كاليفورنيا لكن وسائل إعلامية أميركية عدة كشفت عنه نهاية هذا الأسبوع.



وللرجل الأغنى في العالم ثمانية أبناء، أنجب ستة منهم من جاستين ماسك (ويلسون قبل الزواج) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فيما توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، بينما شكل الولدان الآخران ثمرة علاقة جمعته بالموسيقية غرايمز.

وكان رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" انتقد في تغريدات نشرها عبر تويتر مطالبة الأشخاص المتحولين جنسياً بالإشارة إليهم عبر استخدام ضمير محدد. وقال في تغريدة تعود إلى كانون الاول/ديسمبر 2020 إنه يؤيد "بالكامل الأشخاص المتحولين جنسياً" لكنّه اعتبر أن "كل هذه الضمائر" شديدة البشاعة.



ر.ض/ ا.ف (أ ف ب)