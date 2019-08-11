ابتكار يحول ثيابك إلى جهاز تحكم بالإضاءة والأجهزة الالكترونية

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية نوعية جديدة من الثياب تتيح لمن يرتديها إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية المختلفة. ويشرح الباحث رمسيس مارتينيز، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة الصناعية في الجامعة، طريقة عمل هذا النوع من الملابس، بأن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى تقنية تتيح تحويل الملابس التقليدية إلى وحدة تحكم ذكية قادرة على تشغيل الموسيقى أو زيادة الإضاءة في الأجهزة الإلكترونية بمجرد الضغط على نسيج الثياب، وبدون الحاجة إلى عملية تصنيع مكلفة".
ووفقا لموقع "فيز دوت أورغ"، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أكد مارتينيز أن الملابس الذكية الجديدة يمكنها أن تقي من يرتديها من الأمطار والبقع وكذلك من البكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة، كما أنها تجمع الطاقة ذاتيا من المصادر المحيطة بها، بل ومن الممكن غسلها أكثر من مرة داخل الغسالات التقليدية دون أن تتعرض لأي تلف!
ويرى مارتينيز أنه في حين تطورت صناعة الأزياء كثيرا خلال القرون الأخيرة، فضلا عن استخدام خامات ذات مواصفات عالية، لا يوجد في الأسواق نوعيات كثيرة من الملابس يمكنها أن تتفاعل مع المستخدم، ومن هنا فإن "ارتداء ملابس للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية يبدو أكثر حل ملائم في مواجهة التقدم الذي يحدث في مجال الاتصالات سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو تقنية الانترنت".
ويرى فريق الباحثين أن استخدام هذه النوعية المبتكرة من الثياب يشبه ارتداء جهاز تحكم عن بعد، ولكنه يكفل في ذات الوقت الحماية للمستخدم من الأمطار والبقع والبكتيريا. وحصلت هذه التقنية على براءة اختراع من الجهات المختصة في بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، ويسعى فريق البحث حاليا للعثور على شركاء من أجل تسويقها على نطاق تجاري.
د.ب/ ع.ج (د ب أ)
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
كودي يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
الروبوت المخصص للأطفال كودي، أحد المعروضات المثيرة لاهتمام الجمهور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس. ويمّكن الروبوت الوصول إلى مئات المقاطع الموسيقية والقصص والمواضيع التعليمية. يتمتع كودي بالذكاء الاصطناعي الذي يساعده على تعديل تعامله مع الطفل اعتماداً على سلوك استخدام الطفل، كما تكشف شركة بيلار ليرنينغ المصنعة له.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
تيسلا وبي أم دبليو لجذب اهتمام الأطفال
تقدم شركة بيتون الصينية لوحة فيديو ضخمة بقياس 48 بوصة كلوحة قيادة لسيارتها الكهربائية من نوع M-Byte. وبمثل هذه الشاشة الكبيرة يتضح أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبيع المحتويات التعليمية في المستقبل على قدم المساواة مع أهمية بيع سيارتها الإلكترونية. تتيح الشاشة الصغيرة خلف المقود في الوسط الوصول إلى أغلب وظائف التحكم.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
دراجة كهربائية
في دورة معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس لهذا العام طرحت شركة هارلي دافيدسون دراجتها الكهربائية لايف واير. يُمكن هارلي بالفعل طلب الماكينة الإلكترونية مسبقاً، إذ تبلغ التكلفة أقل بقليل من 30 ألف دولار. وتكفي بطاريتها للقيادة لمسافة 170 كلم داخل المدن أو على الطرق السريعة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
عصا سيلفي محلقة!
مكّنت مجموعة من المهندسين المبتكرين الصينيين والإيطاليين عشاق الصور من الانتقال من عصي السيلفي العادية إلى أجهزة السيلفي المحلقة. وتسمى الطائرات بدون طيار الجيب مع كاميرات متكاملة Air 100 و Air Zen و Air Duo. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات في الأسواق على نطاق واسع هذا العام، أولاً في كندا والولايات المتحدة، ومن ثم في السويد وفنلندا واليونان وعشرات الدول الأخرى.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
روبوت للعناية بالصحة
ترغب شركة سامسونغ العملاقة هي الأخرى في تأمين حصتها في سوق تقنيات مراقبة الصحة. ولهذا فقد طرحت في معرض لاس فيغاس روبوتها بوت كير لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة. على سبيل المثال يمكن أن يسجل الروبوت البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
روبوت المساعدة على النوم
وداعاً للأرق وسهر الليالي! هذا ما يعد به الروبوت Somnox لمساعدة الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحدة. كما تنبعث منه الأصوات المناسبة للنوم أو للاستيقاظ. ويمكن أن يكون الرفيق المثالي للكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم.
-
معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك
تتبع حركات العين
تتمتع شركة غانزين التايوانية بدعم كبار الباحثين في مجالات علم النفس والعلوم السلوكية. الهدف من وحدة تتبع حركة العيون الجديدة آورورا إلى رفع إمكانات العين البشرية باعتبارها الواجهة النهائية للعالم الرقمي. ويمكن التحكم في مجموعة متنوعة من الوظائف من خلال حركات العين.