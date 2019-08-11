 ابتكار يحول ثيابك إلى جهاز تحكم بالإضاءة والأجهزة الالكترونية | عالم المنوعات | DW | 11.08.2019

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منوعات

ابتكار يحول ثيابك إلى جهاز تحكم بالإضاءة والأجهزة الالكترونية

الحديث عن ملابس يمكنها تشغيل الموسيقى أو التحكم بشدة الإضاءة في الغرفة ولا تحتاج إلى غسلها كثيرا ولها القدرة على حمايتك من البكتريا والجراثيم ربما يكون أمرا غير منطقي، ولكنه أصبح حقيقة سوف يمكن تجربتها عمليا قريبا!

Symbolbild Studenten Leben (Fotolia/chagin)

صورة رمزية من الأرشيف

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية نوعية جديدة من الثياب تتيح لمن يرتديها إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية المختلفة. ويشرح الباحث رمسيس مارتينيز، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة الصناعية في الجامعة، طريقة عمل هذا النوع من الملابس، بأن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى تقنية تتيح تحويل الملابس التقليدية إلى وحدة تحكم ذكية قادرة على تشغيل الموسيقى أو زيادة الإضاءة في الأجهزة الإلكترونية بمجرد الضغط على نسيج الثياب، وبدون الحاجة إلى عملية تصنيع مكلفة".

ووفقا لموقع "فيز دوت أورغ"، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أكد مارتينيز أن الملابس الذكية الجديدة يمكنها أن تقي من يرتديها من الأمطار والبقع وكذلك من البكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة، كما أنها تجمع الطاقة ذاتيا من المصادر المحيطة بها، بل ومن الممكن غسلها أكثر من مرة داخل الغسالات التقليدية دون أن تتعرض لأي تلف!

مختارات

ويرى مارتينيز أنه في حين تطورت صناعة الأزياء كثيرا خلال القرون الأخيرة، فضلا عن استخدام خامات ذات مواصفات عالية، لا يوجد في الأسواق نوعيات كثيرة من الملابس يمكنها أن تتفاعل مع المستخدم، ومن هنا فإن "ارتداء ملابس للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية يبدو أكثر حل ملائم في مواجهة التقدم الذي يحدث في مجال الاتصالات سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو تقنية الانترنت".

ويرى فريق الباحثين أن استخدام هذه النوعية المبتكرة من الثياب يشبه ارتداء جهاز تحكم عن بعد، ولكنه يكفل في ذات الوقت الحماية للمستخدم من الأمطار والبقع والبكتيريا. وحصلت هذه التقنية على براءة اختراع من الجهات المختصة في بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، ويسعى فريق البحث حاليا للعثور على شركاء من أجل تسويقها على نطاق تجاري.

د.ب/ ع.ج (د ب أ)

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