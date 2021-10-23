ابتكار تقنية لتجربة الثياب "افتراضيا" عند التسوق الإلكتروني
من عيوب التسوق الإلكتروني عدم تجربة الثياب التي ترغب في شرائها، ما قد يؤدي لشراء ملابس لا تناسب مقاس الشخص، لكن في الهند تم تطوير تقنية تكشف افتراضيا مظهر الثوب على من يريد شراءه عبر الانترنت وما إذا كان مناسبا لمقاسه.
نجح باحثان في الهند في تطوير تقنية يمكنها التنبؤ بمظهر المتسوقين عند ارتداء الثياب وما إذا كانت سوف تتماشى مع المواصفات الجسمانية للمتسوق.
يعكف خبراء الكمبيوتر منذ سنوات على تطويع تقنيات التعلم العميق من أجل ابتكار نماذج بشرية مجسمة يمكن قياس قطع الثياب عليها افتراضيا لتجربة مظهرها على المتسوقين عبر الانترنت.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه التقنية لها العديد من التطبيقات المفيدة لاسيما في مجالات التسوق الإلكتروني والعاب الفيديو والتصميمات ثلاثية الأبعاد.
وفي هذا السياق، نجح باحثان من معهد "تي.سي.إس" للأبحاث في الهند في تطوير تقنية للتعلم العميق يمكنها التنبؤ بمظهر المتسوقين عند ارتداء قطع الثياب التي يرغبون في شرائها عبر الانترنت، وما إذا كانت هذه الثياب سوف تتماشى مع المواصفات الجسمانية للمتسوق.
ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بروجشوار بوميك، وهو أحد الباحثين اللذين ابتكرا التقنية الجديدة، قوله إن "التسوق عبر الانترنت يسمح للمستهلكين باستعراض كميات كبيرة من المنتجات دون تكبد عناء الذهاب إلى الأسواق، غير أنه من عيوب التسوق الإلكتروني أنه لا يسمح للمتسوق بقياس الثياب التي يرغب في شرائها، وهو ما قد يؤدي إلى شراء ملابس لا تناسب طبيعة كل جسم".
وأكد بوميك أن "فكرة تجربة الثياب افتراضيا" يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة. ويقول فريق الدراسة إن فكرة تجربة الثياب افتراضيا تسمح للمتسوقين بشراء ملابسهم عبر الانترنت بعد تكوين فكرة بشأن مظهرهم عند ارتداء هذه الثياب، مضيفا أن التجارب السابقة في نفس المجال لم تكن تأخذ في اعتبارها اختلاف قياسات الجسم من مستهلك إلى آخر، ولكن التطبيق الجديد الذي يحمل اسم "ديب درابر" يمكن تغذيته بقياسات كل جسم، كما أنه لا يتطلب قدرا كبيرا من القدرات الحوسبية وسعة الذاكرة لدى الجهاز الذي يستخدمه كل متسوق.
وذكر بوميك أن "ديب درابر" هو تطبيق يعمل بتقنيات التعلم العميق يتيح للمتسوقين قياس الملابس على أجسام افتراضية تأخذ نفس قياساتهم البدنية، اعتمادا على صورة أو مقطع فيديو للمتسوق يتم تغذيته داخل التطبيق".
ص.ش/ خ.س (د ب أ)
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول "ساوثديل سينتر في مينيسوتا "بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965 الذي كان الأول من نوعه في العالم. مهندسه هو المعماري فيكتور غورن الذي سعى إلى أن يخلق مراكز تبضع تخلق للمشترين مناخا اجتماعيا في ضواحي المدن. الصورة عرضت في معرض "عالم المولات" في ميونخ والمقرر أن يستمر حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
لكن مخترع فكرة المولات أصيب بخيبة أمل بسبب تحويل مشروعه باتجاه أهداف شريرة، وقد رأى غورن أن بناء مشاريع من هذا النوع في مدن أوروبية ومنها النمسا التي ولد وكبر فيها أمر غير مجدي لأنها غير ضرورية هناك. في الصورة يظهر " مركز ماين تاونوس" في فرانكفورت أول مول بني في ألمانيا على النمط الأمريكي.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول في قلب مدينة براونشفايغ الألمانية، طالما أثار الجدل حول جدواه، فهو قصر منيف دمر بشكل كبير إبان الحرب العالمية الثانية، ثم أزيل بالكامل عام 1960، وأعيد بناؤه وأتمت واجهته في عام 2007، بعد مدخله الكلاسيكي يدلف المرء الى مركز تسوق عملاق أنيق اسمه "شلوس اركادن".
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول " سينترو" هو اكبر مركز تسوق في ألمانيا، وقد بني بين عامي 1994 و1996 في المنطقة التي كانت صناعية بمدينة اوبرهاوزن. ملامحه المعمارية تجسد عناصر من المعمار الصناعي ويعد بحق نموذجا معماريا لعصر ما بعد الحداثة. في الصورة مصغر المول البريطاني "ميدو هول" بقاعة الأطعمة التي تشبه واحة .
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول سن سيتي بمنطقة هيلو بوليس بالقاهرة. افتتح عام 2012 وما زالت تجري إضافات كبيرة عليه، وهو نموذج يحاكي النماذج الأمريكية، حيث عشرات الكافتريات والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية الباذخة والبوتيكات التي تعرض بضائع الماركات الشهيرة. ويضم فنادق فخمة، إلا انه باختصار سوق للأثرياء.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
رمز لاسطنبول الجديدة. اسطنبول المكتظة بساكنيها وزائريها تشتهر بأنها مدينة أسواق تاريخية كبرى وليست مدينة مولات، لكن مركز "زورلو" الذي أنجز عام 2013 من تصميم المهندسين المعماريين الشهيرين، إمره ارولات ومراد تابانليوغلو.مشروع طموح يضم فيما يضم أكبر صالات الفن والمراكز الفنية في المدينة العريقة.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول دبي في الإمارات العربية المتحدة هو أكبر مركز تسوق في العالم من حيث مساحته الكلية، ويضم كل ما يحلم الإنسان بشرائه، علاوة على فعاليات غير استهلاكية كثيرة أخرى، ويتطلب رؤيته كاملا والتجول في كافة أقسامه نحو 8 ساعات حسب تعليقات زواره على صفحات التواصل الاجتماعي. افتتح في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مجيدي مول في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، اكبر مول في العراق افتتح عام 2009. هو مركز تسوق بني على الطراز الألماني ويختص ببيع كل شي وفيه مراكز تسلية وترفيه ومقاهي ومراكز صناعة فولكلورية ويدوية. كما أن فيه مساحة كبيرة لوقوف السيارات، ويعرض فيها شبان كثيرون خدمات غسيل وتنظيف السيارات ما يشجع اهل المدينة على زيارته للترفيه.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
خدع وألاعيب معمارية في مركز "ويستفيلد هورتون بلازا" بمدينة سان دييغو الأمريكية. افتتح عام 1985 وحاول أصحاب المشروع أن يستعيدوا بهاء المعمار المحلي التاريخي من خلال مبانيه. صممه المعماري جون جيردي. وفيما تسعى تصميمات المولات المعمارية إلى لفت نظر الزائرين إلى البضائع المعروضة، فإن هذا المول يلفت اهتمام الزائرين إلى طرز معماره الغريب.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
المولات حين تموت. خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008، انهارت مولات كثيرة وماتت. في الصورة بقايا " اكرنس رولنغ اكرز مول" وكان الأكبر في مدينة اوهايو حين افتتاحه عام 1975. لكنه تحول إلى مركز مظلم مهجور قذر قبل أن يغلق عام 2008.
مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
التجارب الفاشلة. هذا المبنى الطموح هو مول" El Helicoide de la Roca Tarpeya" في كراكاس بفنزويلا، صمم ليكون مولا يدخل الزبائن بسياراتهم إلى قلبه، لكن تنفيذه توقف عام 1960. وهجرت مبانيه لمدة 20 عاما، ثم سكنه متجاوزون بلغ عددهم 10 ألاف شخص، ثم بات اليوم سجنا تحيط به بيوت الصفيح.