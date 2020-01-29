إيموجي جديدة عام 2020 للتوجهات الجنسية المختلفة!

حصل 117 رمزا جديدا على الموافقة للالتحاق بعالم الإيموجي، وفقا لجمعية "يونيكود" المنظمة لإصدار الإيموجي، بالاتفاق مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

ولعل أبرز ما تتصف به الإيموجي الجديدة هو ظهور أكثر من رمز للإشارة إلى التوجهات الجنسية المختلفة في العالم اليوم، بما يعد امتدادا لتغيير بدأ بالظهور العام الماضي، حيث تم إضافة 138 رمزا للإشارة لعدد من التفضيلات الجنسية.

ولم تقتصر إيموجي العام الماضي على التوجهات الجنسية فقط، بل تم إضافة إيموجي للتعبير عن الأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعد قائمة الإيموجي الخاصة بجمعية "يونيكود" بمثابة البنك المركزي للإيموجي المعتمدة في العالم، فبعد الاتفاق على الرموزالجديدة مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا، وفي مقدمتها أبل وغوغل ومايكروسوفت، تقوم كل من هذه الشركات بإضافة نسخ من الإيموجي الجديدة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية الخاصة بكل شركة منهم.

وذكر موقع إيموجيبيديا، والذي يعد جزء من شبكة جمعية "يونيكود"، أن الرموز الجديدة سيبدأ استخدامها على غالبية الهواتف الذكية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي في النصف الثاني من العام الجاري.

ولم يتم تحديد التاريخ الخاص بكل نظام تشغيل، إلا إن البدء في استخدام الإيموجي الجديدة عادة يرتبط بإصدار النسخ الأحدث بنظام تشغيلIOS الخاص بهواتف أبل ونظام أندرويد التابع لشركة غوغل.

د.ب.