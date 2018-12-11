إيمري يكشف موعد دخول مسعود أوزيل القفص الذهبي

غالبا ما تكون المؤتمرات الصحفية الرياضية التي يعقدها مدربو كرة القدم مخصصة للحديث عن اللاعبين والخصوم والتفاصيل الفنية. لكنها تعرف في بعض الأحيان الخوض في مواضيع أخرى بعيدة عن المنافسة الرياضية، كما حدث مع مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أوناي إيمري.

المدرب الإسباني كشف في مؤتمر عقده أمس الخميس بشكل مفاجئ عن قرب زواج نجم فريقه مسعود أوزيل (30 عاما). وقال إيمري "نعم تحدثت إليه في الصيف الماضي وأخبرني أنه سيتزوج هذا العام. أعتقد أن الزواج سيتم بعد نهاية الموسم". لحظات بعد ذلك، بدا وكأن المدير الفني لفريق أرسنال قد "انزعج" مما أسر به للحضور، ليتدارك بالقول "لكن حياته الشخصية تخصه وحده دون غيره".

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة كأس العالم 2014 ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تألق كبير في أرسنال تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تتويج مع ريال مدريد الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل ممرر في أوروبا اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة بداية التألق مع بريمن متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة الخطوة الأولى نحو النجاح أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



أوزيل نفسه، نشر صورة على حسابه في موقع أنستغرام تجمعه بصديقته السويدية من أصل تركي أمينة غولسه (25 عاما)، وهو يقبلها على جبينها. وكتب أوزيل معلقا على الصورة عبارة: "بإذن الله". وظهر أوزيل وصديقته بمظهر أنيق وخلفهما بالونات ملونة وأمامهما كعكعة مٌذهبة، ما جعل متابعيه يعتبرون ذلك رسالة خطبة مخفية.