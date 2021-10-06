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إيمانويل ماكرون

تولى أيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا بعد فوزه في الانتخابات عام 2017 ضد السياسية اليمينية ماري لوبان. قبل ذلك شغل منصب نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية في عهد فرانسوا أولاند وعمل كمدير في بنك روتشيلد.

إيمانويل ماكرون من مواليد 1977 وهو بذلك أصغر رؤساء فرنسا سنا. دخل معترك الحياة السياسية في عام 2006 كعضو في الحرب الاشتراكي. غير أنه أطلق في أبريل/ أبريل 2016 حزبا سياسيا جديدا أطلق عليه إلى الأمام/ !En Marche. يُعرف عن ماكرون حبه للأدب والشعر وحماسته لإصلاح سوق العمل الفرنسي والسياسات الاقتصادية على مستوى أوروبا.

French President Emmanuel Macron (C) lays a wreath at the Martyrs' Memorial in the Algerian capital Algiers during his visit on December 6, 2017. - Macron began his first official trip to Algeria, announcing that he was visiting as a friend despite France's historically prickly relationship with its former colony. (Photo by ludovic MARIN / AFP) (Photo credit should read LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images)

الأسباب الخفية لانقلاب ماكرون على نظام الجزائر "العسكري" 06.10.2021

تقف أسباب علنية وأخرى خفية وراء التعليقات القاسية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي وضع الأصبع على الجرح بشأن النظام "السياسي العسكري" الجزائري. ماكرون يئس على ما يبدو من الاصطدام بحائط الجنرالات أصحاب السلطة الفعلية بالجزائر.
In this photograph taken at sea on July 4, 2017, French president Emmanuel Macron (C) looks through the periscope of submarine Le Terrible during a visit to the vessel. / AFP PHOTO / POOL / Fred TANNEAU (Photo credit should read FRED TANNEAU/AFP via Getty Images)

الغواصات الفرنسية ـ سر انهيار صفقة زلزلت العلاقات الأطلسية! 22.09.2021

تلقت باريس خبر إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا كالصاعقة. الأوروبيون راهنوا بداية على اختزال القضية في خلاف تجاري محض بين بلدين، قبل أن يتحول الأمر لما يشبه زلزالا وضع مجددا العلاقات بين ضفتي الأطلسي على المحك.
A view shows damages at the site of Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 5, 2020. REUTERS/Aziz Taher

في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين! 04.08.2021

تحل الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت المروع وجراح اللبنانيين لم تندمل. انهيار اقتصادي متسارع فاقمته تداعيات مأساة المرفأ وتفشي فيروس كورونا، فيما تعجز القوى السياسية على التوافق وتشكيل حكومة تضمد جراح لبنان.
21.07.2021 A woman checks the website of Israel-made Pegasus spyware at an office in the Cypriot capital Nicosia on July 21, 2021. - Reports that Israel-made Pegasus spyware has been used to monitor activists, journalists and politicians around the world highlight the diplomatic risks of nurturing and exporting oppressive technology, experts warned. Private Israeli firm NSO Group has denied media reports its Pegasus software is linked to the mass surveillance of journalists and rights defenders, and insisted that all sales of its technology are approved by Israel's defence ministry. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP) (Photo by MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images)

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس" 23.07.2021

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.
European Central Bank (ECB) President Mario Draghi (L) talks to Germany's Chancellor Angela Merkel during a European Union leaders summit in Brussels June 29, 2012. Euro zone leaders agreed on Friday to take emergency action to bring down Italy's and Spain's spiralling borrowing costs and to create a single supervisory body for euro zone banks by the end of this year, a first step towards a European banking union. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS BUSINESS)

هل يملأ دراغي الفراغ الذي ستتركه ميركل في الاتحاد الأوربي؟ 27.02.2021

يعلق محللون وسياسيون أوروبيون الآمال على ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، في مستقبل أفضل لبلاده وللاتحاد الأوروبي، في وقت تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حزم حقائبها.
15.02.2019,München,Bayern,Deutschland,GER,55. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), *** 15 02 2019 Munich Bavaria Germany GER 55 Munich Security Conference MSC

بمشاركة بايدن وميركل.. ما المتوقع من مؤتمر ميونيخ هذا العام؟ 18.02.2021

هزت السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة العلاقات عبر الأطلسي. ويوم الجمعة، ستتاح لكبار السياسيين فرصة لإعادة تنشيط تلك العلاقات، وذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن بتمثيل سياسي رفيع المستوى.
Jan. 28, 2021.*** A protester covers himself from flames during a protest against deteriorating living conditions and strict coronavirus lockdown measures, in Tripoli, north Lebanon, Thursday, Jan. 28, 2021. Violent confrontations overnight between protesters and security forces in northern Lebanon left a 30-year-old man dead and more than 220 people injured, the state news agency said Thursday. (AP Photo/Hussein Malla)

احتجاجات طرابلس وزيارة ماكرون تعطي زَخْمًا لتشكيل الحكومة اللبنانية 01.02.2021

فيما تنخفض درجة حرارة الطقس هذه الأيام في "بلاد الأرز"، ترتفع حرارة المشهد السياسي على وقع تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المتوقع أن تكون "مختلفة" هذه المرة.
French President Emmanuel Macron, right, and Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi attend a joint press conference at the Elysee palace, Monday, Dec. 7, 2020 in Paris. Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi was meeting Monday with French President Emmanuel Macron for talks on fighting terrorism, the conflict in Libya and other regional issues as part of a state visit to France, amid criticism from human rights groups over the Egyptian leader's crackdown on dissent. (AP Photo/Michel Euler, Pool)

مصر وفرنسا - تعاون استراتيجي على حساب حقوق الانسان؟ 07.12.2020

منظمات حقوقية انتقدت بشدة استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس. ماكرون رفض ربط الشراكة بين مصر وفرنسا بملف حقوق الإنسان، فكيف سينعكس ذلك على التعاون العسكري بين البلدين مستقبلا؟
This image made from militant video, which has been verified by SITE Intel Group and is consistent with other AP reporting, shows Mohammed Emwazi , known as Jihadi John, holding a knife. A U.S. drone strike targeted a vehicle in Syria believed to be transporting the masked Islamic State militant known as Jihadi John on Thursday, Nov. 12, 2015 according to American officials. Whether the strike killed the British man who appears in several videos depicting the beheadings of Western hostages was not known, officials said. Copyright: picture-alliance/AP Photo/SITE Intel Group

منابع الإرهاب ـ هكذا يقع الشباب في أوروبا في براثن التطرف الإسلامي 14.11.2020

هجمات إرهابية في فيينا، وباريس، ونيس، ودريسدن، عمليات ذبح وحشي وقتل بدم بارد هنا وهناك، فما الذي يوقع بالشباب في شباك الإسلاميين المتطرفين؟ وكيف يمكن انتشالهم من براثن التطرف؟ وقبل ذلك كيف يمكن الحيلولة مسبقا دون تطرفهم؟
18.11.2015 Eiffel tower lit up with the colors of the French flags after the nov. 2016 terrorist attacks. | Verwendung weltweit

هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم 29.10.2020

تُذكر الصور التالية، أبرز الهجمات الإرهابية الدامية التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة ونفذها إسلاميون إرهابيون متشددون، وراح ضحيتها المئات من المواطنين الفرنسيين في مختلف أماكن تنفيذ الهجمات.
Notices calling for a boycott of French products is displayed at a supermarket in Sanaa, Yemen, Monday, Oct. 26, 2020. Muslims in the Middle East and beyond on Monday called for boycotts of French products and for protests over caricatures of the Prophet Muhammad they deem insulting and blasphemous, but France's president has vowed his country will not back down from its secular ideals and defense of free speech. (AP Photo/Hani Mohammed) |

حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.. استغلال لمشاعر المسلمين؟ 26.10.2020

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية تزامناً مع احتجاجات ضد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرها البعض مسيئة للإسلام. لكن ما مدى تأثير هذه الحملة على الاقتصاد الفرنسي ومن يقف وراءها؟

A man shops next to a notice calling for a boycott of French products at a supermarket in Sanaa, Yemen, Monday, Oct. 26, 2020. Muslims in the Middle East and beyond on Monday called for boycotts of French products and for protests over caricatures of the Prophet Muhammad they deem insulting and blasphemous, but France's president has vowed his country will not back down from its secular ideals and defense of free speech. (AP Photo/Hani Mohammed) |

مصالح فرنسا على المحك وسط دعوات لمقاطعة منتجاتها 26.10.2020

تزامنت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية مع دعوات في أجزاء من العالم الإسلامي في نفس الاتجاه احتجاجاً على نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. فما تأثير تلك الدعوات على المصالح الفرنسية؟
02.10.2020 *** French President Emmanuel Macron delivers a speech to present his strategy to fight separatism, in Les Mureaux, near Paris, France October 2, 2020. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

تحليل: مواجهة ماكرون مع الإسلاميين من الضواحي حتى العواصم المغاربية 20.10.2020

استراتيجية الرئيس إيمانويل ماكرون ضد جماعات الإسلام السياسي، تبدو للوهلة الأولى ذات بعد داخلي انتخابي، لكن قراءة في أبعادها تكشف إمتداداتها خارج فرنسا. ويبدو أن المنطقة المغاربية ستكون مسرحها الأساسي. كيف؟
French president Emmanuel Macron meets with Lebanese people in the area of Gemmayze, 2 days after a huge unknown blast took place the port of Beirut, Lebanon on August 6, 2020. Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM |

تأثير فرنسا في لبنان ـ هل تستطيع باريس إنقاذ بلاد الأرز؟ 01.09.2020

رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون يزور بيروت المدمرة. وهو يتطلع إلى المساهمة في تغيير الوضع السياسي في لبنان، الذي تتحكم به المحاصصة الطائفية. فباريس لها ارتباطات قديمة مع لبنان، لكن ما هو تاثيرها في السياسة اللبنانية حاليا؟
French President Emmanuel Macron hugs blast victim Tamara Tayah as he attends a ceremony to plant a cedar with members of the NGO Jouzour Loubnan in Jaj, near Beirut, Lebanon September 1, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

ماكرون يضع الطبقة السياسية في لبنان أمام خيار "الفرصة الأخيرة" 01.09.2020

يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رهاناً صعباً في بيروت في إطار مساعيه للضغط على الطبقة السياسية لتشكيل "حكومة بمهمة محددة" سريعاً وإجراء إصلاحات، مبدياً استعداده لتنظيم مؤتمر دعم جديد للبنان قريباً، لكنه هدد بعقوبات.
06.08.2020, Libanon, Beirut: Emmanuel Macron (2.v.r), Präsident von Frankreich, macht eine Geste des Dankes und der Anteilnahme in Richtung von Arbeitern, während er den verwüsteten Ort der schweren Detonation im Hafen besucht. Nach den verheerenden Explosionen in Beirut mit mindestens 130 Toten ist Frankreichs Staatschef Macron in der libanesischen Hauptstadt eingetroffen. Foto: Thibault Camus/AP Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

لبنان.. هل تنتشل فرنسا مستعمرتها السابقة من أزمتها الخانقة؟ 10.08.2020

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللبنانيين بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت بتقديم المساعدة لهم. فهل تكون فرنسا القوة الاستعمارية السابقة منقذة لبنان من محنته وأزمته الخانقة المتعددة الوجوه؟
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