تولى أيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا بعد فوزه في الانتخابات عام 2017 ضد السياسية اليمينية ماري لوبان. قبل ذلك شغل منصب نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية في عهد فرانسوا أولاند وعمل كمدير في بنك روتشيلد.

إيمانويل ماكرون من مواليد 1977 وهو بذلك أصغر رؤساء فرنسا سنا. دخل معترك الحياة السياسية في عام 2006 كعضو في الحرب الاشتراكي. غير أنه أطلق في أبريل/ أبريل 2016 حزبا سياسيا جديدا أطلق عليه إلى الأمام/ !En Marche. يُعرف عن ماكرون حبه للأدب والشعر وحماسته لإصلاح سوق العمل الفرنسي والسياسات الاقتصادية على مستوى أوروبا.