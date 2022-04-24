إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

عشرات القتلى والجرحى في هجمات "إرهابية" بمالي وبوركينا فاسو

قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جنديا وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا. ويعيش البلدان أزمة سياسية بعد انتزاع الجيش في كل منهما للسلطة منذ عامين.