إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

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قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جنديا وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا. ويعيش البلدان أزمة سياسية بعد انتزاع الجيش في كل منهما للسلطة منذ عامين.
نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات الرئيس بايدن، بشأن وصف مذابح الأرمن إبان حقبة الإمبراطورية العثمانية بأنها إبادة جماعية. وكان بايدن قد اعترف بذلك لأول مرة في العام الماضي ليكسر بذلك محرما استمر على مدار عقود.
في الوقت الي تشهد فيه فرنسا التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، تعرض قس في مدينة نيس إلى هجوم بسكين خلال القداس. واضطر رجال الشرطة إلى اقتحام الكنيسة بعد تلقي بلاغ بشأن الهجوم وسيطروا على المهاجم.
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