 إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2022

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إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

المزيد من التفاصيل بعد قليل..