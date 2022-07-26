رجل أعمال عالمي مثير للجدل اشتهر كواحد من المؤسسين والمالكين لشركات رائدة مثل "باي بال" و "سبيس إكس" و"تيسلا". وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تم تصنيفه كأغنى رجل في العالم بثروة تزيد على 320 مليار دولار.

إيلون ماسك من مواليد 1971 في جنوب أفريقيا، وهو يحمل أيضا الجنسيتين الكندية والأمريكية. درس ماسك الفيزياء والاقتصاد بجامعة بنسلفانيا الأمريكية. ومن مشاريعه المثيرة للجدل العمل على تمكين البشر من السياحة والعيش في الفضاء من خلال شركة "سبيس إكس" التي تُسيّر رحلات إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام صاروخ "فالكون 9".