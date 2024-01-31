إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة إلكترونية في دماغ إنسان

هل نحن أمام ثورة في عالم التكنولوجيا الطبية؟ هذا ما يوحي به كشف إيلون ماسك عن نجاح شركة (نيورالينك) في إجراء أول زرع لشريحة دفي دماغ إنسان.

أعلن إيلون ماسك أن شركة "نيورالينك" الناشئة التي شارك في تأسيسها أجرت قبل أيام أول زرع غرسة دماغية لمريض، وهي عملية سبق أن نفذت مثلها أكثر من مرة جهات أخرى، من شركات وباحثين.

وكانت "نيورالينك" التي يقع مقرها في فريمونت بضواحي سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا)، نالت في أيار/مايو الفائت من الهيئة الأميركية المسؤولة عن الترخيص للأدوية والأجهزة الطبية الإذن باختبار غرسات دماغية على البشر.

وسبق للشركة أن زرعت هذه الشريحة المُعادِلة بحجمها لقطعة نقود معدنية في دماغ قرد تمكّن من "اللعب" بلعبة الفيديو "بونغ" من دون جهاز تحكم أو لوحة مفاتيح.

نتائج واعدة

وكتب إيلون ماسك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقاً) عن عملية زرع الغرسة لمريض أن "النتائج الأولية تُظهر نشاطاً عصبياً واعداً".

وليست "نيورالينك" التي تأسست عام 2016 أول شركة تزرع لإنسان مثل هذه الغرسة الدماغية الني تُطلق عليها تسمية "واجهة الدماغ والآلة". ففي أيلول/سبتمبر الفائت، أعلنت "أونوورد" الهولندية أنها تختبر ربط غرسة دماغية بأخرى تحفّز الحبل الشوكي، بهدف تمكين مريض مصاب بالشلل الرباعي من استعادة القدرة على الحركة.

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في 2019، أعلن باحثون من معهد "كليناتِك" في مدينة غرونوبل الفرنسية عن غرسة تُمكّن الشخص المصاب بالشلل الرباعي من تشغيل هيكل خارجي يتم تركيبه فوق جسمه، بما يتيح له تحريك ذراعيه أو التنقل.

وتؤكد "نيورالينك" أنها تسعى هي الأخرى إلى تقنيات تُمكّن المرضى المصابين بالشلل من المشي مجدداً، وتتيح للمكفوفين استعادة البصر، وتستطيع حتى معالجة الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

ويطمح إيلون ماسك أيضاً إلى إتاحة غرسته للجميع، ما يحسّن التواصل مع أجهزة الكمبيوتر، ويساهم على قوله في احتواء "الخطر" الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الحضارة البشرية.

ر.ض