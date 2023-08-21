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إيكواس

يضم التكتل السياسي والاقتصادي لدول غرب افريقيا (الايكواس) 15 دولة على رأسها نيجيريا. وقد علقت المجموعة في السنوات الأخيرة عضوية عدة دول آخرها النيجر بعد انقلابات عسكرية أطاحت بحكوماتها.

يروج تكتكل دول إيكواس لمنطقة اقتصادية مشتركة، لكن المحادثات المستمرة لسنوات حول تشكيل اتحاد نقدي لم تسفر عن تقدم يذكر. بيد أن المجموعة نجحت في إرسال قوات حفظ سلام لبعض دولها أكثر من مرة، وفرضت عقوبات ضد قادة انقلابات عسكرية أطاحت بانظمة الحكم في في غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

بيربوك تشيد بإيكواس وتطالب بإبقاء الضغط على انقلابيي النيجر

بيربوك تشيد بإيكواس وتطالب بإبقاء الضغط على انقلابيي النيجر 21.08.2023

ما يحدث في النيجر "يؤثر علينا جميعا"، تقول وزيرة وزيرة الخارجية الألماني أنالينا بيربوك. وإذ تشيد بيربوك بجهود بمجموعة "إيكواس" لحل الأزمة في النيجر، فإنها تؤكد على أنها "مهمة لشعب النيجر وللسلام في العالم".
إيكواس ترفض إعلان الانقلابيين تنظيم فترة انتقالية في النيجر

إيكواس ترفض إعلان الانقلابيين تنظيم فترة انتقالية في النيجر 21.08.2023

رفضت مجموعة إيكواس عرض الانقلابيين في النيجر تنظيم فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنّ الخيار العسكري مازال على الطاولة. من جانبه اتهم قائد الانقلاب المجموعة بالاستعداد لمهاجمة النيجر بالتعاون مع "جيش أجنبي".
لأول مرة .. وفد من إيكواس يلتقي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم

لأول مرة .. وفد من إيكواس يلتقي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم 19.08.2023

وصل وفد "إيكواس" إلى عاصمة النيجر والتقى الرئيس المعزول محمد بازوم، كما التقى مع قادة الانقلاب العسكري، ورئيس المجلس العسكري في النيجر يقترح فترة انتقالية من ثلاث سنوات ويحذر من أي تدخل عسكري.

قالت مجموعة إيكواس إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع 19.08.2023

قالت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر يومين لقادة دفاع الكتلة.
دول إيكواس تتفق على يوم الزحف للتدخل العسكري في النيجر

دول إيكواس تتفق على "يوم الزحف" للتدخل العسكري في النيجر 18.08.2023

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنها اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن تكشف عن موعد اليوم.
التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟

التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟ 15.08.2023

سارعت دول مجموعة إيكواس للتنديد بانقلاب النيجر وهددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. لكن لماذا لم تنفذ تهديدها؟ وما هي مخاطر التدخل العسكري وانعكاساته على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة؟
التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟

التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟ 15.08.2023

سارعت دول مجموعة إيكواس للتنديد بانقلاب النيجر وهددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. لكن لماذا لم تنفذ تهديدها؟ وما هي مخاطر التدخل العسكري وانعكاساته على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة؟
شولسته من موريتانيا: إيكواس تلعب دورا حاسما في صراع النيجر

شولسته من موريتانيا: إيكواس تلعب دورا حاسما في صراع النيجر 14.08.2023

في مستهل جولتها الأفريقية أشادت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بمجموعة "إيكواس" قائلة إنها "تلعب الدور الحاسم في البحث عن حل سلمي في صراع النيجر". شولسته أجرت محادثات في موريتانيا حول تطورات الوضع في منطقة الساحل.
إدانات دولية لنية انقلابيي النيجر اتهام بازوم بالخيانة العظمى

إدانات دولية لنية انقلابيي النيجر اتهام بازوم بالخيانة العظمى 14.08.2023

ينوي انقلابيو النيجر مقاضاة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما اعتبر "استفزازا" جديدا، يتعارض مع تعهداتهم السابقة. ورئيس الحكومة المعين من الانقلابين يقول لـ DW إنّ بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات.
وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار

وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار 13.08.2023

أعلن وفد الوساطة الديني النيجيري، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ الانقلابيين منفتحون على الحوار. ونقل الوفد عن قائد الانقلاب قوله "إنّ بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" من أجل حل الأزمة في النيجر.
مبادرة دبلوماسية من برلمان إيكواس لحلحلة الوضع في النيجر

مبادرة دبلوماسية من برلمان إيكواس لحلحلة الوضع في النيجر 13.08.2023

قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب، فيما تلقى الرئيس بازوم زيارة طبيبه مع وصول وفد رجال دين نيجيريين لنيامي.
إيكواس ترجئ اجتماعاً حول التدخل في النيجر.. ماذا يحصل؟

إيكواس ترجئ اجتماعاً حول التدخل في النيجر.. ماذا يحصل؟ 12.08.2023

أرجأت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) اجتماعاً مهماً كان مقرراً السبت حول نشر قوة تدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، وتسرب أن الاجتماع تم تأجيله "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.
عبر فاغنر والتضليل.. هل هناك أيادٍ روسية خلف انقلاب النيجر؟

عبر فاغنر والتضليل.. هل هناك أيادٍ روسية خلف انقلاب النيجر؟ 12.08.2023

انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟
بين إيكواس والغرب ـ وهم التدخل العسكري لحل معضلة النيجر

بين إيكواس والغرب ـ وهم التدخل العسكري لحل معضلة النيجر 11.08.2023

تحولت بوصلة الأزمة في النيجر لمجموعة إيكواس التي قررت التدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، لكن الخيار العسكري غير مضمون في منطقة حساسة باتت محط تجاذبات جيوسياسية عالمية.

إيكواس ماضية في التدخل العسكري في النيجر وتأمر بنشر قوات

"إيكواس" ماضية في التدخل العسكري في النيجر وتأمر بنشر قوات 11.08.2023

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن النيجر، التي تأمل "في التوصل إلى حل سلمي"، لكنها لا تستبعد استخدام القوة "كملاذ أخير".

إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟ 11.08.2023

قمة طارئة لمجموعة إيكواس حول الوضع في النيجر تختتم أعمالها بالإعلان عن الالتزام بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة وتفعل قوتها المتأهبة في الوقت نفسه.. أي رسائل للقمة؟ وكيف تلقفها الانقلابيون في النيجر؟
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