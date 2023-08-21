يضم التكتل السياسي والاقتصادي لدول غرب افريقيا (الايكواس) 15 دولة على رأسها نيجيريا. وقد علقت المجموعة في السنوات الأخيرة عضوية عدة دول آخرها النيجر بعد انقلابات عسكرية أطاحت بحكوماتها.

يروج تكتكل دول إيكواس لمنطقة اقتصادية مشتركة، لكن المحادثات المستمرة لسنوات حول تشكيل اتحاد نقدي لم تسفر عن تقدم يذكر. بيد أن المجموعة نجحت في إرسال قوات حفظ سلام لبعض دولها أكثر من مرة، وفرضت عقوبات ضد قادة انقلابات عسكرية أطاحت بانظمة الحكم في في غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.