إيطالي يسير 450 كيلومتراً "لتهدئة أعصابه" بعد شجار مع زوجته

غادر رجل إيطالي منزله ليسير ويهدئ من غضبه، بعد شجار مع زوجته، فانتهى به المطاف إلى السير مسافة 450 كيلومتراً، قبل أن توقفه الشرطة في الثانية صباحاً لخرقه قواعد حظر التجول التي تفرضها السلطات الإيطالية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
على الرغم من أنه يعيش في كومو، في أقصى شمال إيطاليا على الحدود السويسرية، تمكن الرجل البالغ من العمر (48) عاماً من الوصول إلى فانو، وهي بلدة صغيرة على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد حوالي 450كيلومتراً جنوباً.
في بادئ الأمر، لم يعلم ضباط الشرطة الذين أوقفوا الرجل في الساعة الثانية صباحاً لخرقه قواعد حظر التجول في إيطاليا أنه قد مشى كل تلك المسافة، ولكن بعد التحقق من اسمه، اكتشفوا أن زوجته كانت قد أبلغت عن فقدانه في كومو قبل أسبوع. وفرضت عليه السلطات مخالفة قدرها 400 يورو لخرقه حظر التجوّل المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشره موقع صحيفة (إندبندنت) البريطانية،
قال الرجل الذي بدا متعباً، للشرطة إنه قد مشى مسافة طويلة لتصفية ذهنه، موضحا "جئت إلى هنا سراً على أقدامي، لم استخدم وسيلة نقل"، وأخبرهم أنه التقى خلال مسيره بأشخاص قدموا له الطعام والشراب، وأضاف: "أنا بخير، لكني مرهق بعض الشيء"، وكانالرجل قد سار بمعدل 60 كيلومتراً يومياً.
انتشرت قصة الرجل في وسائل إعلام إيطالية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بالرجل، وانتقدوا بشدة المخالفة التي فرضت عليه.
ر.ض/ ا.ف
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
كورسيكا: درب الجوالة GR 20
تغطي الجبال نحو 90 بالمائة من جزيرة كورسيكا، درب الجوالة الطويل 20، ويُطلق عليه أيضاً "GR 20" المتلوي عبر الجبال يناسب بشكل خاص هواة المشيّ من الرياضيين. إذ يجب عليهم التغلب على قمم جبلية مختلفة، وبعضها بالتسلق فقط. وتبلغ المسافة بين كالينزانا في شمال الجزيرة وكونكا في جنوبها نحو 180 كيلو متراً. ونذكر هنا أن طريق GR 20 يبقى من أصعب طرق الجوالة في أوروبا.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
إسبانيا: طريق GR 7 عبر الأندلس
يُظهر عبور الأندلس الإسبانية من خلال درب الجوالة الطويل GR 7 أنه يمكنك اكتشاف بعض الأمور غير المتوقعة البعيدة عن الأماكن السياحية، حيث يؤدي هذا الدرب إلى منحدرات جبلية مدرجة تتخللها مزارع الزيتون والقرى الجبلية البيضاء النائمة على سفوح الجبال مثل كابيليرا. مزيج من المشهد الثقافي والبرية الوعرة المبهر. إذا كنت ترغب في قطع درب التجوال هذا، فتذكر أن طوله يبلغ: 1900 كيلومتر فقط!
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
إيطاليا: طريق فرانسيس
في قلب إقليم توسكانا الأخضر، يمتد طريق فرا نسيس من فلورنسا إلى أسيزي، ليربط الأماكن التي عمل فيها القديس فرنسيس الأسيزي. وبعيداً عن طرق السيارات يمكنك أن تقطع هذا الدرب عبر الحقول والغابات وصولاً إلى هدفك. إنه بحق درب للتأمل لكن تذكر هذا الرسالة وأنت تقطع المسافات هناك: لا بد من المكوث وتأمل بعض المناظر واختزانها في الذاكرة!
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
الجبل الأسود "مونتينيغرو"، من زابياك إلى بوبوتوف كوك
التجوال بين أحضان الطبيعة يمنحك شعوراً بحياة البرية. ينطبق هذا تماماً على منتزه دورميتور الوطني الذي تشمخ فوق مساحته الشاسعة قرابة 50 قمة جبلية. درب الجوالة من بلدة زابياك إلى قمة جبلية في المنطقة، وهي قمة بوبوتوف كوك بارتفاعها البالغ 2522 متراً، لها ما لها من مصاعب ومناظر جميلة، حيث يمر على العديد من البحيرات الجبلية وعبر الغابات والهضاب الكارستية. لكن جمال المنظر يُنسي حقاً عناء قطع هذا الطريق.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
جورجيا: من مستيا إلى أوشغولي
جورجيا هي جنة الجوالة غير المستغلة بعد إلى حد كبير، لذلك فإن التجوال في هذه الطرقات يحتاج إلى مغامرين بحق، ومن الأفضل هنا القيام بالجوالات الجماعية. وتعد منطقة سفانتي التاريخية المحطة الأهم على هذا الطريق، حيث يمكن اكتشاف القرى النائية التي تعود إلى العصور الوسطى والأديرة والأنهار الجليدية وقمم الجبال العملاقة في القوقاز التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 5000 متر.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
سويسرا: ترانس سويس تريل 1
قد يحتاج المرء إلى شهر تقريباً لقطع الطريق الذي يبلغ طوله 488 كيلومتراً والممتد من بلدة بورينتري إلى مندريسيو. لكن مهلاً! إذا كان الأمر صعباً عليك فيمكنك أيضاً التغلب على بعض محطات الطريق البالغة 32 محطة من خلال استخدام الباص أو القطار. أما بالنسبة للمناظر الطبيعة فإن سويسرا لا تحتاج إلى الكثير من الوصف: الجمال الطبيعي لبلاد جبال الألب مثير في كل زاوية من زواياه.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
ألمانيا: طريق النبيذ الأحمر
ماذا يمكن أن ينفع التجوال دون التمتع بما حولك من أمكنة؟ يمتد طريق النبيذ الأحمر لمسافات طويلة عبر 13 منطقة لزراعة العنب في ألمانيا يربط بين المشي وبين الأنشطة، على سبيل المثال ممارسة الرياضة البدنية وفن الطهي. يمر طريق النبيذ الأحمر على طول نهر الآر . الأماكن المتناثرة على طوله تدعو للتأمل حقاً.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
بريطانيا: من الشاطئ إلى الشاطئ
طريق تحفه المنحدرات السحيقة ويمر عبر المستنقعات نحو القرى الرومانسية الغافية في أحضان الطبيعة. على هذا الطريق الطويل يمكنك أن تمر فعلاً بجميع الصور النمطية لإنجلترا، إذ يمتد على مسافة طولها 306 كيلومترات في شمال إنجلترا، من سانت بيز الواقعة على البحر الإيرلندي حتى خليج روبن هود في الشمال. لكن لافتات الدلالة على الطريق قد تعوق تقدمك أحياناً، فيمكنك أن تسأل عن الطريق في إحدى الحانات الريفية.
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
إيرلندا: درب دينغل
بطول أكثر من 2000 كيلومتر من الممرات، تعتبر إيرلندا جنة حقيقية للجوالة. الطريق الأكثر شهرة هو طريق كيري، لكنه مزدحم أيضاً. أولئك الذين يبحثون عن الوحدة، يجب عليهم استخدام الطريق الآخر المسمى بـ "درب دينغل" الواقع شمالاً، حيث الشواطئ الرملية والمنحدرات والجبال القاحلة والمراعي. تنوع ساحر مهما كان الطقس ...
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طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيراً على الأقدام
إيسلندا: طريق الينابيع الساخنة
طريق مترع بالغليان والهسيس، إذ لا يوجد مكان آخر في أوروبا يقترب من الظواهر الجيولوجية. يمكنك أن تمر على الأنهار الجليدية وحقول الحمم اللاهبة والينابيع الساخنة. وقد تحتاج من أربعة إلى ستة أيام لقطع أشهر طرق الجوالة في إيسلندا، مع الإقامة ليلاً في الأكواخ المنتشرة على طوله. ويبدأ الطريق البالغ طوله 55 كيلومتراً بالينابيع الحرارية في لاندمانالاوغار ويصل إلى محمية أورسميرك الطبيعية. آنا تيمتشي/ ع.غ