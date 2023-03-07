إيطاليا والاندماج.. غياب السياسات وحضور المنظمات غير الحكومية

منذ عام 2012، ألزمت السلطات الإيطالية اللاجئين بالتوقيع على "اتفاقية اندماج"، بعد حصولهم على تصريح الإقامة الأول، تتضمن التزاما منهم بتعلم اللغة الإيطالية والتعرف على الدستور الإيطالي ومؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والحياة العامة والتقاليد للمناطق التي يعيشون فيها.

هذا في النص القانوني لسياسة الاندماج في البلاد، الذي لم يأت على ذكر الجهات المسؤولة عن تطبيق تلك العناوين مع اللاجئين أو الهيئات المسؤولة عن تقييمها.

على المستوى الوطني، تشرف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية على مراقبة وتقييم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وتنشر تقارير سنوية عن سهولة اندماجهم في سوق العمل ووصولهم إلى أنظمة الحماية والمعاشات التقاعدية.

لكن وفقا لمؤشر سياسة التكامل الدولي للمهاجرين (MIPEX)، لم تتغير سياسات الاندماج في إيطاليا خلال السنوات الماضية، وبقيت مركزة على مفهوم "الاندماج المؤقت"، ما يعطي الانطباع بأنه لا يوجد قانون محدد للاندماج في إيطاليا، الأمر الذي تؤكده المنظمات غير الحكومية.

لمواجهة هذا الواقع، تداعت عدة منظمات غير حكومية إيطالية لإنشاء سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بتسهيل عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، وتعزيز مشاركات المجتمعات المحلية في تلك العملية، من باب زيادة التوعية تجاه قضايا الهجرة واللجوء وكسر الصور النمطية عن المهاجرين. من تلك الجمعيات، "باوباب إكسبيرينس" و"آرتشي" اللتان تطبقان عددا من البرامج التي تتراوح من تعليم اللغة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي والقانوني.

الدعم القانوني

منظمة "باوباب إكسبيرينس" غير الحكومية، واحدة من عشرات المنظمات الإيطالية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين واللاجئين الواصلين حديثا للبلاد. لدى المنظمة برنامج إيواء خاص بالحالات الأكثر ضعفا (عائلات، نساء...)، كما لديها مجموعة من البرامج المعنية بتوفير الدعم الشامل للاجئين وطالبي اللجوء.

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من تلك البرامج الدعم القانوني، وهي خدمة مخصصة لتقديم المشورة بشأن طلب الحصول على الحماية الدولية، الإجراءات الإدارية للحصول على تصريح الإقامة بأنواعه المختلفة، الطعن في أوامر الطرد ومغادرة البلاد، عمليات لم الشمل، الوصول إلى خدمات الإيواء، فتح حساب مصرفي.

الدعم الدراسي والمهني

كما لدى المنظمة فرق متخصصة بتقديم الدعم والتوجيه الدراسي، وحتى تأمين التدريب المهني والعون في الحصول على عمل. ولتحقيق تلك الغاية، تقوم الفرق بمساعدة المعنيين على إعداد سيرهم الذاتية، أو حتى مساعدتهم على اختيار مهنة يودون تعلمها فيتم تأمين التدريب المهني الملائم لهم (بالتعاون مع منظمات غير حكومية شريكة)، إضافة إلى مساعدتهم على تعلم اللغة. كما تقوم المنظمة بمساعدة اللاجئين على الوصول إلى خدمات مكاتب التوظيف الوطنية.

الدعم النفسي والاستقبال الأولي

غالبا ما تصادف فرق المنظمة مهاجرين وافدين مباشرة إلى روما من الموانئ. معظمهم لاجئو حرب وفارون من مجاعات وأزمات سياسية واقتصادية. وكثير منهم أيضا، خاصة الوافدين من ليبيا، كانوا ضحايا لشبكات الإتجار بالبشر والتعذيب وصنوف أخرى من الانتهاكات.

مباشرة، تتوجه فرق متخصصة من المنظمة إلى أماكن تواجد هؤلاء، حيث يتم تقديم الدعم الأولي الطارئ لهم (خيام، أكياس نوم، مواد تنظيف، مواد غذائية...). لاحقا تتم دعوتهم لجلسة لتعريفهم على الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمة، فضلا عن مراكز المنظمات الأخرى. إضافة لكل ذلك، يتاح للمهاجرين ممن يحتاجون دعما نفسيا التوجه لمقر "باوباب إكسبيرينس" في روما للتحدث مع المتخصصين النفسيين المتطوعين هناك. كما تنسق المنظمة هذا الجانب تحديدا مع منظمات متخصصة أخرى مثل "أطباء العالم" و"إنترسوس".

البرامج "الترفيهية"

ولعل الجانب الثقافي و"الترفيهي" هو ما يميز "باوباب" عن غيرها من المنظمات، حيث يعتبر القيمون عليها أنه من الجيد أن يتعرف المهاجرون على روما من خلال التجول فيها مع مواطنين متطوعين للاطلاع على معالمها الأساسية. كما ترى المنظمة أنه من المفيد لهؤلاء أن يحصلوا على بعض الترفيه بعد كل ما تعرضوا له، كالمشاركة في أحداث رياضية أو موسيقية أو ترفيهية عامة. هذا يمهد الطريق أمامهم للانخراط في عملية التكامل والاندماج، والتعرف عن كثب وبشكل شخصي على عادات وثقافة وتراث هذه المدينة.

ولم يغفل متطوعو "باوباب" التأكيد على أهمية هذا النوع من الأنشطة وتعريف هذه الفئة على اللغة الإيطالية، ما يسهل عليهم تقبلها في الدروس التي تنظمها "باوباب" بالتعاون مع أساتذة متطوعين ومنظمات شريكة.

"دعم الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي"

تقديم المشورة للاجئين من أولويات المنظمات غير الحكومية في ايطاليا

تسعى منظمات محلية أخرى إلى المساهمة في سد حاجات المهاجرين واللاجئين في البلاد، من خلال برامج تساعدهم على التأقلم والاندماج والتعرف على المحيط.

إضافة إلى الدعم القانوني، تقوم مؤسسة "آرتشي" فرع روما بتأمين برامج "لدعم الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي" لهذه الفئة، حيث يتم استقبال المهاجرين واللاجئين في المقر وإطلاعهم على الدورات المهنية المتاحة وكيفية التسجيل في مكاتب التوظيف، فضلا عن كيفية الوصول إلى الخدمات المدرسية للأطفال...

كما تقدم المنظمة مشورات بشأن تصاريح الإقامة ولم الشمل وطلب الجنسية وإيجارات المنازل.

المدرسة الشعبية

مدرسة مجانية لتعليم اللغة الإيطالية تسعى من خلال السياقات التعليمية والتدريبية بالتعريف بالاختلافات الثقافية، واعتبارها موارد إيجابية للمجتمع.

تعنى المدرسة بتصميم وإدارة دورات تدريبية للأجانب الشباب والكبار، من أجل تعزيز معارفهم الثقافية ودفعهم لمشاركة أكثر وعيا في المجالات الاجتماعية والعمل والمواطنة. تستغرق كل دورة 80 ساعة وتتضمن اجتماعين أسبوعيا مدة كل منهما ساعتان. علاوة على ذلك، يتم توفير دورات محو الأمية للأجانب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بلغتهم الأم.

للتسجيل في المدرسة، عليكم الذهاب للعنوان التالي: Viale Giuseppe Stefanini 15 ، في الأوقات التالية:

أيام الاثنين والأربعاء من الثالثة إلى الخامسة بعد الظهر، وأيام الثلاثاء والخميس والجمعة من 11 إلى الواحدة.

للتواصل مع "باوباب إكسبيرينس":

info@baobabexperience.org

Presidio di prima accoglienza: Via Tiburtina – Altezza Piazzale Valerio Massimo

Sede Legale: Baobab Experience, Via dei Piceni 11/A, 00185 Roma

للتواصل مع "آرتشي" روما:

inforoma@arci.it

Sede ARCI Roma viale Giuseppe Stefanini, 15 – 00158 – Roma

TEL : 0039 06 83 65 27 62

مهاجر نيوز 2023

