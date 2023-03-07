 إيطاليا والاندماج.. غياب السياسات وحضور المنظمات غير الحكومية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.03.2023

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ثقافة ومجتمع

إيطاليا والاندماج.. غياب السياسات وحضور المنظمات غير الحكومية

يأخذ موضوع سياسة وبرامج الاندماج حيزا من النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا، في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين هناك. وتقوم منظمات غير حكومية بملء ذلك الفراغ من خلال برامج تعنى بدعم اللاجئين قانونيا وتعليميا.

جانب من مظاهرة شعبية تضامنا مع المهاجرين

جانب من مظاهرة شعبية تضامنا مع المهاجرين

منذ عام 2012، ألزمت السلطات الإيطالية اللاجئين بالتوقيع على "اتفاقية اندماج"، بعد حصولهم على تصريح الإقامة الأول، تتضمن التزاما منهم بتعلم اللغة الإيطالية والتعرف على الدستور الإيطالي ومؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والحياة العامة والتقاليد للمناطق التي يعيشون فيها.

هذا في النص القانوني لسياسة الاندماج في البلاد، الذي لم يأت على ذكر الجهات المسؤولة عن تطبيق تلك العناوين مع اللاجئين أو الهيئات المسؤولة عن تقييمها.

على المستوى الوطني، تشرف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية على مراقبة وتقييم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وتنشر تقارير سنوية عن سهولة اندماجهم في سوق العمل ووصولهم إلى أنظمة الحماية والمعاشات التقاعدية.

لكن وفقا لمؤشر سياسة التكامل الدولي للمهاجرين (MIPEX)، لم تتغير سياسات الاندماج في إيطاليا  خلال السنوات الماضية، وبقيت مركزة على مفهوم "الاندماج المؤقت"، ما يعطي الانطباع بأنه لا يوجد قانون محدد للاندماج في إيطاليا، الأمر الذي تؤكده المنظمات غير الحكومية.

لمواجهة هذا الواقع، تداعت عدة منظمات غير حكومية إيطالية لإنشاء سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بتسهيل عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، وتعزيز مشاركات المجتمعات المحلية في تلك العملية، من باب زيادة التوعية تجاه قضايا الهجرة واللجوء وكسر الصور النمطية عن المهاجرين. من تلك الجمعيات، "باوباب إكسبيرينس" و"آرتشي" اللتان تطبقان عددا من البرامج التي تتراوح من تعليم اللغة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي والقانوني.

الدعم القانوني

منظمة "باوباب إكسبيرينس" غير الحكومية، واحدة من عشرات المنظمات الإيطالية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين واللاجئين الواصلين حديثا للبلاد. لدى المنظمة برنامج إيواء خاص بالحالات الأكثر ضعفا (عائلات، نساء...)، كما لديها مجموعة من البرامج المعنية بتوفير الدعم الشامل للاجئين وطالبي اللجوء.

مظاهرة ضد الموت في عرض البحر المتوسط

إيطاليا: مظاهرة ضد الموت في عرض البحر المتوسط

من تلك البرامج الدعم القانوني، وهي خدمة مخصصة لتقديم المشورة بشأن طلب الحصول على الحماية الدولية، الإجراءات الإدارية للحصول على تصريح الإقامة بأنواعه المختلفة، الطعن في أوامر الطرد ومغادرة البلاد، عمليات لم الشمل، الوصول إلى خدمات الإيواء، فتح حساب مصرفي.

الدعم الدراسي والمهني

كما لدى المنظمة فرق متخصصة بتقديم الدعم والتوجيه الدراسي، وحتى تأمين التدريب المهني والعون في الحصول على عمل. ولتحقيق تلك الغاية، تقوم الفرق بمساعدة المعنيين على إعداد سيرهم الذاتية، أو حتى مساعدتهم على اختيار مهنة يودون تعلمها فيتم تأمين التدريب المهني  الملائم لهم (بالتعاون مع منظمات غير حكومية شريكة)، إضافة إلى مساعدتهم على تعلم اللغة. كما تقوم المنظمة بمساعدة اللاجئين على الوصول إلى خدمات مكاتب التوظيف الوطنية.

مختارات

الدعم النفسي والاستقبال الأولي

غالبا ما تصادف فرق المنظمة مهاجرين وافدين مباشرة إلى روما من الموانئ. معظمهم لاجئو حرب وفارون من مجاعات وأزمات سياسية واقتصادية. وكثير منهم أيضا، خاصة الوافدين من ليبيا، كانوا ضحايا لشبكات الإتجار بالبشر والتعذيب وصنوف أخرى من الانتهاكات.

مباشرة، تتوجه فرق متخصصة من المنظمة إلى أماكن تواجد هؤلاء، حيث يتم تقديم الدعم الأولي الطارئ لهم (خيام، أكياس نوم، مواد تنظيف، مواد غذائية...). لاحقا تتم دعوتهم لجلسة لتعريفهم على الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمة، فضلا عن مراكز المنظمات الأخرى. إضافة لكل ذلك، يتاح للمهاجرين ممن يحتاجون دعما نفسيا التوجه لمقر "باوباب إكسبيرينس" في روما للتحدث مع المتخصصين النفسيين المتطوعين هناك. كما تنسق المنظمة هذا الجانب تحديدا مع منظمات متخصصة أخرى مثل "أطباء العالم" و"إنترسوس".

البرامج "الترفيهية"

ولعل الجانب الثقافي و"الترفيهي" هو ما يميز "باوباب" عن غيرها من المنظمات، حيث يعتبر القيمون عليها أنه من الجيد أن يتعرف المهاجرون  على روما من خلال التجول فيها مع مواطنين متطوعين للاطلاع على معالمها الأساسية. كما ترى المنظمة أنه من المفيد لهؤلاء أن يحصلوا على بعض الترفيه بعد كل ما تعرضوا له، كالمشاركة في أحداث رياضية أو موسيقية أو ترفيهية عامة. هذا يمهد الطريق أمامهم للانخراط في  عملية التكامل والاندماج،  والتعرف عن كثب وبشكل شخصي على عادات وثقافة وتراث هذه المدينة.

ولم يغفل متطوعو "باوباب" التأكيد على أهمية هذا النوع من الأنشطة وتعريف هذه الفئة على اللغة الإيطالية، ما يسهل عليهم تقبلها في الدروس التي تنظمها "باوباب" بالتعاون مع أساتذة متطوعين ومنظمات شريكة.

"دعم الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي"

تقديم المشورة للاجئين من أولويات المنظمات غير الحكومية في ايطاليا

تقديم المشورة للاجئين من أولويات المنظمات غير الحكومية في ايطاليا

تسعى منظمات محلية أخرى إلى المساهمة في سد حاجات المهاجرين واللاجئين في البلاد، من خلال برامج تساعدهم على التأقلم والاندماج والتعرف على المحيط.

إضافة إلى الدعم القانوني، تقوم مؤسسة "آرتشي" فرع روما بتأمين برامج "لدعم الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي" لهذه الفئة، حيث يتم استقبال المهاجرين واللاجئين في المقر وإطلاعهم على الدورات المهنية المتاحة وكيفية التسجيل في مكاتب التوظيف، فضلا عن كيفية الوصول إلى الخدمات المدرسية للأطفال...

كما تقدم المنظمة مشورات بشأن تصاريح الإقامة  ولم الشمل وطلب الجنسية وإيجارات المنازل.

المدرسة الشعبية

مدرسة مجانية لتعليم اللغة الإيطالية تسعى من خلال السياقات التعليمية والتدريبية بالتعريف بالاختلافات الثقافية، واعتبارها موارد إيجابية للمجتمع.

تعنى المدرسة بتصميم وإدارة دورات تدريبية للأجانب الشباب والكبار، من أجل تعزيز معارفهم الثقافية ودفعهم لمشاركة أكثر وعيا في المجالات الاجتماعية والعمل والمواطنة. تستغرق كل دورة 80 ساعة وتتضمن اجتماعين أسبوعيا مدة كل منهما ساعتان. علاوة على ذلك، يتم توفير دورات محو الأمية للأجانب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بلغتهم الأم.

للتسجيل في المدرسة، عليكم الذهاب للعنوان التالي: Viale Giuseppe Stefanini 15 ، في الأوقات التالية:

أيام الاثنين والأربعاء من الثالثة إلى الخامسة بعد الظهر، وأيام الثلاثاء والخميس والجمعة من 11 إلى الواحدة.

 

للتواصل مع "باوباب إكسبيرينس":

info@baobabexperience.org

Presidio di prima accoglienza: Via Tiburtina – Altezza Piazzale Valerio Massimo

Sede Legale: Baobab Experience, Via dei Piceni 11/A, 00185 Roma

 

للتواصل مع "آرتشي" روما:

inforoma@arci.it

Sede ARCI Roma viale Giuseppe Stefanini, 15 – 00158 – Roma

TEL : 0039 06 83 65 27 62

مهاجر نيوز 2023

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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