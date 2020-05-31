 إيطاليا.. من يستفيد من مرسوم العفو الخاص بالمهاجرين″غير المسجلين″؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.06.2020

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ثقافة ومجتمع

إيطاليا.. من يستفيد من مرسوم العفو الخاص بالمهاجرين"غير المسجلين"؟

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم عفو لتنظيم وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين عن طريق إتاحة الفرصة لهم بالعمل في بعض القطاعات. مضمون العفو وشروطه ومن يمكن أن يستفيد منه ومعلومات أوفى أخرى في هذا المقال التفصيلي.

Flüchtlinge in Italien betreiben eigenen Bauernhof (DW/Ylenia Gostoli)

يتعرض المهاجرون غير المسجلين في إيطاليا لاستغلال أرباب العمل والمافيا عند العمل بشكل غير نظامي

صدر مرسوم عفو جديد في إيطاليا يمنح المهاجر غير المسجل تصريح إقامة لمدة ستة أشهر للعمل بشكل قانوني.

مختارات

تختلف معاناة اللاجئين والمهاجرين من بلد أوروبي إلى آخر، لكن الأسوأ أن تكون مهاجراً بدون أوراق ثبوتية في إيطاليا، حيث تصبح حياتك مهددة حين يداهمك المرض. لكن هناك إمكانيات للاستفادة من الرعاية الصحية، فما هي؟ (09.02.2020)

بعد انتهاء المدة وحصول المهاجر على عقد عمل يمكن تحويل تصريح الإقامة المؤقت لتصريح عمل بمدة أطول زمنياً. جاء العفو في إطار مراسيم أخرى تهدف لتنشيط الاقتصاد الإيطالي.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال إن الامر يتعلق بـ "المبادئ". في حين قالت وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا أن المرسوم يرمي إلى إنهاء العمل غير القانوني، إنهاء شروط العمل المجحفة بحق العمال وإعادة الحقوق والكرامة لهم. الوزيرة أمضت ردحاً من مشوارها المهني كنقابية مدافعة عن حقوق العمال، وقد عملت وهي في عمر الخامسة عشرة في الحقول بجنوب إيطاليا. كتبت على تويتر أنها "بكت" بعد إصدار العفو، وقالت "العفو يظهر أن الدولة أقوى من المافيا والعمل بالسخرة".

من يحق له التقديم؟
يمكن للمهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في بعض القطاعات الاستفادة من المرسوم: الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد وتربية الأسماك، والعمل المنزلي في الخدمة وقيادة السيارات لكبار السن وذوي الإعاقات، ورعاية الأطفال.

من لا يحق له التقديم؟
يُستثنى من العفو المهاجرون الذين تمت إدانتهم بجرائم كالمخدرات أو تهريب البشر أو من تم تصنيفهم خطراً على الأمن العام. أرباب العمل الذين ثبت استغلال العاملين لديهم أو ساعدوا الهجرة غير الشرعية وفي أعمال السخرة والدعارة.

العدد؟
رفض رئيس الوزراء تحديد العدد المتوقع للمستفيدين من المرسوم معللاً ذلك بأنها "مسالة مبادئ لا أعداد". يقدر البعض عدد المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا بحوالي 600 ألف. رئيس الوزراء أشار إلى أن العدد المتوقع أن يشمله المرسوم أقل بكثير من التقديرات السابقة الذكر.

الشروط؟
يحق للقادمين إلى إيطاليا قبل الثامن من آذار/مارس 2020 الاستفادة من العفو، بشرط ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الإيطالية بعد وصولهم إليها. إذا كان تصريح الإقامة قد انتهى بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

Flüchtlinge in Italien betreiben eigenen Bauernhof (DW/Ylenia Gostoli)

يمكن للمهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في الزراعة الاستفادة من المرسوم

كيفية التقديم؟
يمكن لرب العمل تقديم الطلبات نيابة عن عمالهم ودفع مبلغ 400 يورو. من انتهى تصريح إقامته بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 يمكنه التقديم بنفسه ودفع مبلغ 160 يورو. على المهاجر الذي يرغب بتقديم الطلب بنفسه التوجه لمركز شرطة وتقديم طلب بين الأول من حزيران/ يونيو و15 تموز/يوليو 2020.

على من يرغب في الاستفادة من العفو إثبات أنه قد عمل في القطاعات التي يشملها المرسوم. إذا حصل المهاجر على عقد عمل خلال ستة أشهر يمكنه تحويل تصريح الإقامة المؤقتة إلى إقامة عمل.

جدل سياسي
استغرق الأمر وقتاً طويلاً ليرى العفو النور، والجدل السياسي حوله ما زال محتدما. يحاجج الداعمون للعفو بأنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق رفد الخزينة بالضرائب التي سيتم تحصيلها من تسوية أوضاع العاملين بـ "الأسود" سابقاً. هذا في حين يقف رئيس الوزراء الإيطالي السابق الشعبوي ماتيو سالفيني ضد العفو.

إيما واليس/خ.س - مهاجرنيوز

  • A view of Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    من حلم إلى بؤس

    نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.

  • A man walks in the front of the house where he lives in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    منزل لا احد يقوم بصيانته

    تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.

  • An African hair salon in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    اقتصاد جديد

    تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.

  • Israel poses for a portrait in a backyard draped with a clothesline, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "ما زلت أتسول"

    اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.

  • A plaque commemorates migrants killed by a local mafia in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    موطن الجريمة المنظمة

    هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.

  • A connection house is seen from outside, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    بيوت لأنشطة متنوعة

    البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.

  • J. poses for a portrait, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أحلام لا تتحقق

    ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.

  • A Nigerian pastor celebrates mass, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "أحدهم يصرخ سبحان الله"

    شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.

  • A healing session in a Pentecostal church, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "الله وحده يريد مساعدتنا"

    يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.

  • B. poses for a portrait in a tailor's workshop in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أمل جديد

    ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.

  • Teenagers play basketball in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الجيل الثاني يطارد الفرصة

    أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.

  • Two teenagers gaze at the sea, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الحلم بالمستقبل

    ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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