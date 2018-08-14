إيطاليا ـ 35 قتيلا في "مأساة" انهيار جسر جنوة المعلق

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن مصادر في إدارة مكافحة الحرائق اليوم الثلاثاء (14 آب/ أغسطس 2018)، إن عدد القتلى جراء انهيار جسر الطريق السريع في مدينة جنوة الإيطالية ارتفع إلى 35 قتيلا. وأظهرت اللقطات التي بثتها خدمات الطوارئ قطاعا كبيرا من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد

الانهيار.

ووقع الحادث قبل ظهر اليوم وسط هطول غزير للأمطار. وقال شاهد لوكالة "أنسا" الإيطالية إن الجسر أصابته صاعقة برق.

وكتب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، على موقع تويتر، إن حادث انهيار الجسر يشكل "مأساة ضخمة". وأضاف :"أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوة، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة".

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد أعلن في وقت سابق أن انهيار الجسر أدى إلى "وفاة 30 شخصا" على الأقل. وقال للصحافة في كاتانيا في صقلية "أشكر رجال الاطفاء والاسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الاولى وما زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح لكن للأسف فإن نحو ثلاثين شخصا لقوا مصرعهم فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

وقبله كان إدواردو ريكسي، نائب وزير النقل الإيطالي، قد تحدث عن مقتل 22 شخصا على الأقل مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. وأضاف في حديث لقناة (سكاي نيوز 24) من جنوة "من غير المقبول أن يكون مثل هذا الجسر المهم... غير مصمم لتفادي مثل هذا الانهيار".

فيما قالت مصادر في الشرطة إن الحادث شمل 20 سيارة أيضا وأن خدمة القطارات تعطلت. وذكرت قوات الإنقاذ أن 10 سيارات على الأقل قد سقطت من الجسر.

وأظهرت صور ومشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار. فيما قدر الجزء الذي سقط بنحو مائة متر. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الجسر كان على ارتفاع 40 مترا.

من جانبه، قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إن حادث انهيار الجسر "مأساة ضخمة". وكتب تونينيلي، على موقع تويتر: "أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوة، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة"، مضيفا أنه يعتزم التوجه إلى موقع الحادث.

وقالت الشرطة الإيطالية على موقع تويتر إن الانهيار وقع خلال عاصفة كبيرة ضربت غرب المدينة. وذكرت أنها أرسلت عددا كبيرا من أفرادها إلى موقع الحادثة. جهاز الإطفاء نشر من جانبه صورا دراماتيكية تظهر شاحنة تقف على ما تبقى من الجسر وأمام الشاحنة سقط الجزء من الجسر. أظهرت الصور أن هنالك الكثير من السيارات لحظة وقوع الحادث.

في غضون ذلك أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن صدمتها إزاء حادث انهيار جسر على أحد الطرق السريعة في مدينة جنوة شمال غربي إيطاليا. وقالت ميركل على لسان متحدثها شتيفن زايبرت اليوم الثلاثاء: "أبعث بمواساتي للمواطنين في جنوة وفي إيطاليا عقب الانهيار المفزع للجسر... قلبي أنا وكثير من الألمان مع الضحايا وذويهم".



ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)