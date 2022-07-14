إيطاليا- رئيس الوزراء يتقدم باستقالته رسميا ورئيس الجمهورية يقبلها

قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس (21 يوليو/تموز 2022)استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها إثر سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.
وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته اليوم إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.
ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول.
خلافات حزبية متصاعدة
وكانت ثلاثة أحزاب منضوية في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أعلنت الأربعاء أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.
وأفاد حزب "فورزا إيطاليا" (يمين وسط) و"الرابطة" (يسار متشدد) و"حركة خمس نجوم" الشعبوية مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل الأزمة السياسية.
وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنّه قدّم في 14 تموز/يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.
واعتبر دراغي أن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها وتضم أطيافاً تراوح من اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف، لم تعد شرعية بعد مقاطعة حركة خمس نجوم التي تشهد خلافات في صفوفها وتدهوراً في شعبيتها، في اليوم نفسه تصويتاً على الثقة في مجلس الشيوخ.
وأكد دراغي في خطابه أمام مجلس الشيوخ أن "الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معاً، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية"، مضيفاً "هذا ما يطالب به الإيطاليون".
أزمة اقتصادية
ودراغي حاكم سابق للمصرف المركزي الأوروبي، وأظهرت الاستطلاعات أن ثلثي الإيطاليين كانوا يتمنّنون أن يبقى "سوبر ماريو" - بحسب ما يصفونه - على رأس الحكومة.
وشدد دراغي في وقت سابق على أن "إيطاليا قوية بوحدتها"، مضيفاً أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي "تتطلب حكومة تكون حقا قوية ومتضامنة وبرلمانا يواكبها عن قناعة".
وبدا المصرفي البالغ 74 عاماً والذي لم يتولَّ سابق أي منصب سياسي، حازماً مع الأحزاب السياسية بقوله "إيطاليا ليست في حاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعيّن اتّخاذها".
ووجّه سؤالاً مباشراً إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلاً: "هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون للتأكيد على هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى والذي ضعف لاحقاً؟"، وأكد دراغي أن "كل الإيطاليين" يريدون "إجابة على هذا السؤال".
وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأوضاع في إيطاليا تعكس "ضبابية سياسية كبرى"، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز، ا ف ب)
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
غرناطة الإسبانية
المدينة الإسبانية الواقعة على ضفاف صحراء نيفادا هي أغنى المدن الأوروبية بالشمس إذ تحصل على 341 ساعة من الشمس في الشهر الواحد. والمدينة معروفة بثقافتها العربية الأندلسية. وتدل أسماء المدن التي تبدأ بألف ولام مثل الحمراء (القصر الأحمر بالعربية)، النصب التذكاري الذي يجتذب أكبر عدد من الزيارات في اسبانيا، إلى يومنا هذا على أصولها العربية.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
لاس بالماس الإسبانية
مدينة لاس بالماس ليست فقط أكبر مدينة في جزر الكناري بل هي أيضاً من أكثر مدن أوروبا شمساً، إذ تحصل على أشعة الشمس لـ 341 ساعة في الشهر الواحد. وما يميزها هي المدينة القديمة فيغيتا ببناياتها وكنائسها ذات الطراز المعماري الكناري التقليدي. وبعد قفزة في الماء على شاطئ لاس كانتيراس تقوي نفسك بوجبة تقليدية معدة بالتوابل وزيت الزيتون.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
نيس الفرنسية
طقس معتدل طوال السنة و342 ساعة من الشمس تجعل من المدينة الساحلية في جنوب شرق فرنسا أحد أجمل المنتجعات الصيفية. لكن إلى جانب الفن المعماري الجميل والشاطئ ومنتزه الانجليز الشهير يبقى "مهرجان نيس للجاز" السنوي من اللحظات الجذابة. في تموز/ يوليو من كل عام تُنظم حفلات في ساحة ماسينا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
بالينسيا الإسبانية
شاطىء مدينة بالينسيا الإسبانية هو المكان الأنسب لكل من يريد قضاء عطلته. هناك يمكنه أيضاً التمتع بوجبة تاباس الشهية أو الباييا، حيث يجب تذوقها في حي الكارمين. وفي هذا الحي توجد متاحف وكنائس برسوم مبهرة وسوق. ونبيذ الهضم يؤخذ في أحسن الأحوال في ساحة ديل توسال.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
ميسينا الإيطالية
ميسينا هي ثالث أكبر مدينة في صقلية، ولا يميزها أنها تحصل على 345 ساعة من الشمس في المتوسط في الشهر فقط، بل تزخر بتاريخ طويل. الكثير من المعارك والحرائق والزلازل تركت بصماتها على طابع المدينة. وهناك يوجد معلم استثنائي يتمثل في كنيسة يعود تشييدها إلى القرن الثاني عشر وقد صمدت أمام أي دمار أصاب المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مالاغا الإسبانية
موقع السفريات المفضل لدى الكثيرين يحصل بالمتوسط على 345 ساعة من الشمس ويزخر بعروض ثقافية كبيرة: كنائس ومتاحف أو بيت مولد الرسام بيكاسو. ومن يبحث عن الاسترخاء يمكنه الذهاب إلى الشواطئ العديدة على البحر المتوسط أو إلى مرتفعات مالاغا، وهي عبارة عن منتزه طبيعي يمتد على مساحة 5000 هكتار ويمر عبره نهر المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مورسية الإسبانية
في جنوب شرق إسبانيا تقع ثالث مدينة مشمسة في أوروبا. بما متوسطه 346 ساعة من الشمس شهرياً تسجل درجات حرارة مرتفعة في مورسية. وبالتالي فإن الساحل الواقع بالقرب من المدينة يعد ملجأ مثاليا لنيل قسط بارد من الراحة. وكمواقع جذابة هناك خليج قرطاج أو شبه جزيرة مانغا ديل مار مينور. والمنطقة المحيطة بمورسية معروفة أيضا بمنتجعات الاستجمام.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
كتانيا إيطاليا
المرتبة الثانية بمتوسط 347 ساعة من الشمس في الشهر الواحد تضمنها مدينة كتانيا في شرق صقلية. وبفضل طرازها المعماري الباروكي تعد المدينة منذ 2002 أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو وتجتذب الكثير من المهتمين بالثقافة إلى مركزها التاريخي. ومن بين المواقع المفضلة هناك أيضاً شاطئ كتانيا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
أليكنته الإسبانية
هذه المدينة الغنية بالشمس في أوروبا تقع في إسبانيا وتحصل على نحو 349 ساعة من الشمس شهرياً وبهذا تعتبر أليكانته المكان المثالي للباحثين عن الشمس. شواطئ وكذلك مدينة قديمة جميلة وبنايات تاريخية تجعل من السفر إليها حدثا مميزا. وتكتمل الإقامة بأخذ طبق تقليدي من الأرز الأسود مع الأخطبوط.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
دراسة شاملة
نتائج هذه الحسابات صدرت عن محرك بحث بيوت الاستجمام هوليدو. ومحرك البحث أصدر بمساعدة بيانات موقع أونلاين الطقس العالمي من 2009 حتى 2021 عدد ساعات الشمس في الشهر. وفي تلك الدراسة تم تصنيف المدن الـ 300 الأغنى بالسكان في أوروبا. صوفي ديسموند/ م.ز.