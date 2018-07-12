إيطاليا حائرة مع مئات المهاجرين نقلتهم من سفينة بالمتوسط

قالت وكالة أنباء "أنسا ANSA" الإيطالية إن 450 مهاجرا كانوا على متن سفينة خشبية تم إنقاذهم في منطقة ليست بعيدة عن سواحل جزر إيطالية في البحر المتوسط. وأضافت أن هؤلاء المهاجرين متواجدون منذ صباح اليوم السبت (14 يوليو/ تموز 2018) على متن سفينة إيطالية وأخرى تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس". وأضافت الوكالة أن خفر السواحل الإيطالي قام بنقل 8 نساء وأطفال إلى جزيرة "لامبيدوزا" بسبب حالتهم الصحية.

ولم يتضح بداية ما إذا كان بقية هؤلاء المهاجرين سيتم نقلهم أيضا إلى إيطاليا أم لا. وفي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبى كونتى، قال وزير داخلية إيطاليا ماتو سالفيني "ينبغي نقلهم إلى مالطا أو الأفضل نقلهم إلى ليبيا" حسبما نقل عن دوائر حكومية إيطالية.

وكان خلاف قد نشب بين إيطاليا ومالطا أمس الجمعة بعد أن أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنه لن يسمح لسفينة المهاجرين بأن ترسو في إيطاليا. ومن ناحيتها قالت مالطا إن السفينة أقرب مسافة إلى إيطاليا وإن ركابها يريدون التوجه إلى شواطئها.

ص.ش/ع.ج ( د ب أ)