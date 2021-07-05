إيطاليا تهزم إنكلترا بركلات الترجيح لتحرز لقب كأس أوروبا 2020

توجت إيطاليا بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنكلترا إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في استاد ويمبلي بالتعادل 1-1 اليوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2021). وأهدر ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا ثلاث ركلات لإنكلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مغواير.

حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما يتصدى لثلاث ركلات ترجيح

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي، الذي سجل هدف التعادل 1-1، وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا. ووضع لوك شو إنكلترا في المقدمة عندما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوروبا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا. لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)