 إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين واستثناء لندن من اجتماع ″شبكات المهربين″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2021

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أخبار

إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين واستثناء لندن من اجتماع "شبكات المهربين"

استثنت باريس لندن من اجتماع أوروبي مهم حول شبكات التهريب، بينما أعلن البابا فرنسين تألمه لموت مهاجرين ببحر المانش ومناطق أخرى داعيا لمزيد المساعدة للمهاجرين، فيما أنقذ خفر سواحل إيطاليا نحو 250 مهاجرا انجرف قاربهم.

إيطاليا مهاجرون يصلون إلى ميناء رونكيلا جونيكا (أرشيف)

تظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن 62236 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا في 2021 حتى الآن مقابل وصول 32542 في ذات الفترة من العام الماضي.

بعد أربعة أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش، بدأ اجتماع أوروبي في كاليه من أجل تعزيز مكافحة "شبكات المهربين"، لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا.  وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مفتتحا الاجتماع إن "النقطة الاكثر أهمية في هذا الاجتماع هي مكافحة المهربين انطلاقا من حدودنا وبلداننا".

وأضاف في حضور وزراء المانيا وهولندا وبلجيكا المكلفين شؤون الهجرة في مقر بلدية كاليه إن "المشكلة اوروبية وبريطانية. الظاهرة تستمر في الاتساع وخصوصا منذ بريكست". ويحضر اللقاء أيضا المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يفلا جوهانسون ورئيسا وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) وفرونتكس.

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد (أرشيف)

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: رئيس الوزراء البريطاني لم يكن مخطئًا على الإطلاق .. سياستنا واضحة جدا".


ويعقد الاجتماع بدون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة. فقد ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل الجمعة ردا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.
وصرح وزير الصحة البريطاني ساجد جويد الاحد عبر سكاي نيوز "هذا بالضبط ما علينا القيام به".  وأضاف "سياستنا واضحة جدا: يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج الى تعاون الفرنسيين".

وحادث الغرق الذي أودى ب 27 شخصا على الأقل الأربعاء، هو الأسوأ في بحر المانش الذي يعبره مهاجرون يوميا على متن زوارق هشة في محاولة للوصول إلى السواحل الإنكليزية.
مهاجرون في المتوسط

على صعيد آخر أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 250 مهاجرا من بينهم رضيع حديث الولادة من قارب انجرف على بعد بضعة أميال قبالة ساحل منطقة كالابريا.

مختارات

يمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام المحكمة بتهم احتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة لأنه منع إنزال 147 مهاجرا أُنقذوا في البحر ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة منظمة إنقاذ.

وقال خفر السواحل في بيان إن عمليات الإنقاذ التي تمت خلال ليلتي السبت والأحد (27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) تعرضت لصعوبات وكانت معقدة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وإن تلك العمليات استمرت أكثر من 16 ساعة.

وأضاف أن 244 شخصا في الإجمال، من بينهم 41 قاصرا ووليد خرج للنور في القارب يوم السبت، جرى إنقاذهم.

واشتركت في عملية الإنقاذ، سفينة تجارية وناقلة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وشهدت إيطاليا تزايدا حادا في وصول قوارب تقل مهاجرين في الأسابيع القليلة الماضية بما يشكل مزيدا من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي عن كيفية التعامل مع هذا التدفق.

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بعد حادثة الغرق المأساوية في قناة المانش. نذر خلاف سياسي متفاقم بين لندن وباريس

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 296 مهاجرا آخرين في البحر المتوسط في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن 62236 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا في 2021 حتى الآن مقابل وصول 32542 في ذات الفترة من العام الماضي.

البابا يطالب بزيادة المساعدات للمهاجرين

البابا فرنسيس الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في أول الأحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد.

البابا يقول إن الأخبار الواردة عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القناة الإنجليزية وعلى الحدود البيلاروسية البولندية وفي البحر المتوسط، سببت له ألما بالغا.

ومن جانبه، طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيادة المساعدات المقدمة للمهاجرين. وفي حضور العديد من المصلين في ساحة القديس بطرس في روما، قال البابا اليوم الأحد (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) في أول الأحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد إنه يجدد نداءه لكل من يمكنهم الإسهام في حل المشكلة وعلى رأسهم السلطات المدنية والجيش.

وأضاف البابا أن الأخبار الواردة عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القناة الإنجليزية وعلى الحدود البيلاروسية البولندية وفي البحر المتوسط، سببت له ألما بالغا. تجدر الإشارة إلى أن البابا الأرجنتيني يعتزم اعتبارا من يوم الخميس المقبل القيام برحلة إلى قبرص ثم إلى اليونان ومقابلة لاجئين هناك.

ص.ش/ع.خ (رويترز، د ب أ، أ ف ب )

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع