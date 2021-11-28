إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين واستثناء لندن من اجتماع "شبكات المهربين"

بعد أربعة أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش، بدأ اجتماع أوروبي في كاليه من أجل تعزيز مكافحة "شبكات المهربين"، لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مفتتحا الاجتماع إن "النقطة الاكثر أهمية في هذا الاجتماع هي مكافحة المهربين انطلاقا من حدودنا وبلداننا".

وأضاف في حضور وزراء المانيا وهولندا وبلجيكا المكلفين شؤون الهجرة في مقر بلدية كاليه إن "المشكلة اوروبية وبريطانية. الظاهرة تستمر في الاتساع وخصوصا منذ بريكست". ويحضر اللقاء أيضا المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يفلا جوهانسون ورئيسا وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) وفرونتكس.

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: رئيس الوزراء البريطاني لم يكن مخطئًا على الإطلاق .. سياستنا واضحة جدا".



ويعقد الاجتماع بدون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة. فقد ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل الجمعة ردا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.

وصرح وزير الصحة البريطاني ساجد جويد الاحد عبر سكاي نيوز "هذا بالضبط ما علينا القيام به". وأضاف "سياستنا واضحة جدا: يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج الى تعاون الفرنسيين".

وحادث الغرق الذي أودى ب 27 شخصا على الأقل الأربعاء، هو الأسوأ في بحر المانش الذي يعبره مهاجرون يوميا على متن زوارق هشة في محاولة للوصول إلى السواحل الإنكليزية.

مهاجرون في المتوسط

على صعيد آخر أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 250 مهاجرا من بينهم رضيع حديث الولادة من قارب انجرف على بعد بضعة أميال قبالة ساحل منطقة كالابريا.

وقال خفر السواحل في بيان إن عمليات الإنقاذ التي تمت خلال ليلتي السبت والأحد (27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) تعرضت لصعوبات وكانت معقدة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وإن تلك العمليات استمرت أكثر من 16 ساعة.

وأضاف أن 244 شخصا في الإجمال، من بينهم 41 قاصرا ووليد خرج للنور في القارب يوم السبت، جرى إنقاذهم.

واشتركت في عملية الإنقاذ، سفينة تجارية وناقلة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وشهدت إيطاليا تزايدا حادا في وصول قوارب تقل مهاجرين في الأسابيع القليلة الماضية بما يشكل مزيدا من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي عن كيفية التعامل مع هذا التدفق.

مشاهدة الفيديو 01:20 بعد حادثة الغرق المأساوية في قناة المانش. نذر خلاف سياسي متفاقم بين لندن وباريس

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 296 مهاجرا آخرين في البحر المتوسط في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن 62236 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا في 2021 حتى الآن مقابل وصول 32542 في ذات الفترة من العام الماضي.

البابا يطالب بزيادة المساعدات للمهاجرين

البابا يقول إن الأخبار الواردة عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القناة الإنجليزية وعلى الحدود البيلاروسية البولندية وفي البحر المتوسط، سببت له ألما بالغا.

ومن جانبه، طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيادة المساعدات المقدمة للمهاجرين. وفي حضور العديد من المصلين في ساحة القديس بطرس في روما، قال البابا اليوم الأحد (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) في أول الأحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد إنه يجدد نداءه لكل من يمكنهم الإسهام في حل المشكلة وعلى رأسهم السلطات المدنية والجيش.

وأضاف البابا أن الأخبار الواردة عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القناة الإنجليزية وعلى الحدود البيلاروسية البولندية وفي البحر المتوسط، سببت له ألما بالغا. تجدر الإشارة إلى أن البابا الأرجنتيني يعتزم اعتبارا من يوم الخميس المقبل القيام برحلة إلى قبرص ثم إلى اليونان ومقابلة لاجئين هناك.

ص.ش/ع.خ (رويترز، د ب أ، أ ف ب )