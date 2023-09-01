إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بعد وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة

سياسةإيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بعد وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسة2023/9/14١٤ سبتمبر ٢٠٢٣تهيمن في جزيرة لامبديدوزا الإيطالية حالة الطوارئ بعد وصول أكثر من 6 آلاف مهاجر إليها خلال 24 ساعة، فيما يتسع مركز استقبال المهاجرين في الجزيرة الإيطالية إلى 400 شخص فقط. لذا نقلت السلطات العديد من المهاجرين الجدد إلى صقيلية.https://p.dw.com/p/4WLzcإعلان