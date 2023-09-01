إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بعد وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة

2023/9/14 ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣

تهيمن في جزيرة لامبديدوزا الإيطالية حالة الطوارئ بعد وصول أكثر من 6 آلاف مهاجر إليها خلال 24 ساعة، فيما يتسع مركز استقبال المهاجرين في الجزيرة الإيطالية إلى 400 شخص فقط. لذا نقلت السلطات العديد من المهاجرين الجدد إلى صقيلية.