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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بعد وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة

١٤ سبتمبر ٢٠٢٣

تهيمن في جزيرة لامبديدوزا الإيطالية حالة الطوارئ بعد وصول أكثر من 6 آلاف مهاجر إليها خلال 24 ساعة، فيما يتسع مركز استقبال المهاجرين في الجزيرة الإيطالية إلى 400 شخص فقط. لذا نقلت السلطات العديد من المهاجرين الجدد إلى صقيلية.

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