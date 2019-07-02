 إيطاليا تطلق سراح قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية | أخبار | DW | 02.07.2019

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أخبار

إيطاليا تطلق سراح قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية

أمر القضاء الإيطالي بإطلاق سراح كارولا رايكته قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3". راكيته، التي باتت تعرف بـ منقذة اللاجئين" دافعت عن قرارها بالرسو بصورة غير قانونية، بيد أنها نفت نيتها الاحتكاك بالجمارك الإيطالية.

Berlin Sea Watch Mahnwache vor dem italienischen Generalkonsulat (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الثلاثاء (الثاني من تموز/ يوليو 2019)، بأنه تم إطلاق سراح كارولا راكيته قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش3" الخاضعة للإقامة الجبرية في إيطاليا، بعد جلسة استماع سابقة للمحاكمة في إيطاليا.

مختارات

يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها، كارولا راكيته، التي باتت تعرف بـ "منقذة اللاجئين" قيد الإقامة الجبرية، في مطلع الأسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوسا.

وكان محامي الدفاع عن كارولا راكيته، قال في وقت سابق اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن موكلته دافعت عن قرارها بالرسو بصورة غير قانونية في أحد الموانئ الإيطالية. ونقل عنها قولها للقضاة الإيطاليين إن الوضع على متن سفينة إنقاذ المهاجرين كان يتسم بـ "التوتر الشديد".

وحسب محامي الدفاع، فإن راكيته، التي تم احتجازها يوم السبت الماضي بعد أن دخلت بالسفينة عنوة إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الايطالية، أخبرت القضاة بأنها لم تكن تعتزم الاحتكاك بالقارب التابع للجمارك الإيطالية أثناء عملية الرسو، مؤكدة أنها لم تر القارب قبل أن تحتك به.

ويشار إلى أن متظاهرين في عدة مدن ألمانية أعربوا في وقت سابق اليوم عن تضامنهم مع قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" المحتجزة في  إيطاليا، كارولا راكيته وطالبوا بإطلاق سراحها.

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حملة تضامن في ألمانيا مع ربانة سفينة "سي ووتش 3" ومطالبات بإطلاق سراحها

أ.ح/م.م (د ب أ)

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