إيطاليا تصادر عقارات ويخوتاً لأثرياء مقربين من بوتين

أكدت الحكومة الإيطالية أنها صادرت يختاً يملكه ثري روسي في ميناء سانريمو في شمال غرب إيطاليا، بعدما أشارت تقارير إلى مصادرة يخت آخر في ميناء إمبريا القريب. وصادرت السلطات اليخت الفخم أمس الجمعة، ولكن تم الإعلان عن ذلك اليوم السبت. ويُقال إن قيمة اليخت المسمى "لينا" تبلغ نحو 50 مليون يورو (55 مليون دولار). والمالك الروسي البالغ 69 عاما لليخت، هو بين الأسماء المدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي إعدادها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتردد تقارير أن القطب الروسي أحد معارف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه منذ فترة طويلة .

وأكدت السلطات أيضا مصادرة اليخت "ليدي إم" البالغة قيمته نحو 65 مليون يورو، في ميناء إمبريا. كما أن مالكه البالغ 56 عاماً من العمر مدرج أيضاً على قائمة العقوبات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريح بثته قناة "تي جي 2 بوست" التلفزيونية الإيطالية، إن بلاده تخطط لتجميد أصول بقيمة 140 مليون يورو (153 مليون دولار) تعود للنخب الروس.

وأفاد مصدر بالشرطة أنها صادرت فيلا يملكها رجل الأعمال الملياردير عليشر عثمانوف في جزيرة ساردينيا بالبحر المتوسط وفيلا يملكها المذيع بالتلفزيون الرسمي فلاديمير سولوفيف على بحيرة كومو. وإلى ذلك، أكدت المصادر أنه جرت أيضاً مصادرة يخوت تخص أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، وغينادي تيمشينكو اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتقد أن الأثرياء الروس اشتروا عدداً من الفيلات في مواقع إيطالية مختارة على مدار العشرين عاما الماضية وقالت المصادر إنه من المتوقع مصادرة المزيد من الأصول في الأيام المقبلة، حيث تطبق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

وتلقت البنوك الإيطالية تعليمات من إدارة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا أمس الجمعة لإعلامه على وجه السرعة بجميع الإجراءات المتخذة لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي.

ف.ي/خ.س (د ب أ، رويترز)