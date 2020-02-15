إيطاليا تريد تجربة تعديلات على تقنية حكم الفيديو المساعد

"نظام الاحتجاج "(challenge system)، مسألة معروفة في التنس، فعندما يصدر حكم الخط مثلا قراراً لا يعجب أحد اللاعبين، يعترض ذلك اللاعب ويطلب مراجعة القرار، كعند الشك في أن كرة لمست جزء من الخط. ويتم اللجوء لشاشة العرض و"تقنية عين الصقر"، وينص هذا النظام على أن اللاعب من حقه أن يعترض في عدد معين من المرات فقط.

هذا النظام يطالب الآن بتجربته الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في ملاعب القدم، بناء على رغبة عدد من الأندية الإيطالية. هنا سيسمح للمدرب بالاعتراض مرات محددة في كل شوط، طالباً من حكم المباراة اللجوء إلى شاشة العرض ومراجعة الصور والفيديوهات.

وبعث الاتحاد الإيطالي خطاباً مفتوحاً إلى الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن، منوهاً إلى أنه كان من أوائل من جربوا تقنية حكم الفيديو المساعد (ڤار)، قبل أن يقرها الاتحاد الدولي.

لكن اللجنة التي تنظم قواعد اللعبة بالاتحاد الدولي (IFAB) لا تفكر كثيرا في نظام الاعتراض هذا حتى الآن، بحسب ما يقول موقع "شبورت شاو" الألماني.

ويرفض لوكاس برود المدير التنفيذي للجنة تدخل المدربين في قرارات الحكام ويقول "كل شيء تتم مراجعته من قبل حكم الفيديو المساعد، فكيف يمكن للمدرب التعرف على هذا بشكل أفضل؟" ويضيف برود لموقع: شبورت شاو: "الحكام خبراء في قوانين اللعبة، أما المدربون فليسوا دائما (خبراء)، ومبدأ الڤار هو أن يساعد الحكام بعضهم البعض وليس أن يقوم شخص من الخارج بالتشكيك في القرارات".

كما يمكن للمدربين أن يستغلوا نظام الاعتراض من أجل تعطيل اللعب أو مضايقة اللاعبين أو طواقم الفريق المنافس.

وفي المقابل يؤيد الحكم الألماني مانويل غريفه استخدام "الاعتراض" وقال إن الـڤار يجب استخدامه فقط في حالة الأشياء الواقعية مثل التسلل ومكان تنفيذ وقوع خطأ ضد الخصم "وفي كافة الحالات الأخرى ينبغي السماح للمدربين بطلب اللجوء إلى الفيديو". كما أن "نظام الاعتراض" يمكن أن يخفف الضغط على الحكام ويقلل من شكوى المدربين بعد ذلك من القرارات، لأنه يتيح لكل مدرب الفرصة للاعتراض بنفس القدر، بحسب الحكم الألماني .

وحتى الآن لم يرسل الاتحاد الإيطالي خطاباً رسمياً للفيفا يطالب فيه بتجربة "نظام الاعتراض"، حسب شبورت شاو.

صلاح شرارة