إيطاليا ترفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ

سمحت السلطات الإيطالية لسفينة تابعة لخفر السواحل تحمل 177 مهاجرا أنقذتهم قبل نحو خمسة أيام بالرسو في كاتانيا بصقلية، لتنهي مواجهة مع مالطا، لكنها لم تسمح للمهاجرين بالنزول من السفينة.

وقالت المفوضية الأوروبية أيضا إنها تسعى من أجل التوصل إلى حل لتقاسم المهاجرين على متن السفينة ديسيوتي مع شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي بعد طلب من إيطاليا في اليوم السابق.

وكان وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي قد صرح في تغريدة على تويتر "السفينة ديسيوتي سترسو في كاتانيا". وأضاف "على أوروبا الآن أن تسرع للقيام بدورها".

ومنذ توليهما السلطة في يونيو/ حزيران، شدد سالفيني وتونينيلي موقف إيطاليا بشأن السماح للسفن بالرسو في موانئها في وقت تتزايد فيه المشاعر المناهضة للمهاجرين في البلاد.

كانت السفينة ديسيوتي قد انتشلت 190 مهاجرا يوم الأربعاء من قارب مكتظ في أعالي البحار. ونقل خفر السواحل 13 منهم سريعا إلى إيطاليا لتلقي الرعاية الطبية، لكن بدلا من نقل الباقين إلى الشاطئ، ظلت السفينة في المياه الدولية حيث أصرت روما على أنه ينبغي لمالطا استقبالهم نظرا لأن قارب المهاجرين مر أولا عبر منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

لكن مالطا قالت إن المهاجرين رفضوا عرضها بالمساعدة لأنهم يريدون الوصول إلى إيطاليا. وقال تونينيلي يوم الأحد إنه ينبغي معاقبة مالطا بسبب عدم قيامها بمهمة الإنقاذ.

ع.خ/ ح.ز (رويترز)