 إيطاليا تدعو أوروبا لدعم تونس دون شرط الإصلاحات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2023

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أخبار

إيطاليا تدعو أوروبا لدعم تونس دون شرط الإصلاحات

تسعى إيطاليا لإقناع شركائها الأوربيين بصرف مساعدات عاجلة لتونس لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد والحد من تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين عبر سواحلها. روما رفضت الربط بين المساعدات والقيام بالإصلاحات.

تعاني تونس من صعوبات اقتصادية تهدد بوضع البلد على حافة الانهيار

تعاني تونس من صعوبات اقتصادية تهدد بوضع البلد على حافة الانهيار

قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين (15 مايو/ أيار 2023)، إنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس، مشروطاً بإصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية اقتصادية صعبة.

وقال تياني في تصريحات لموقع صحيفة "ال ميساجيرو" الإيطالية، إن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم تونس اقتصاديا ودعوة الشركاء الأوروبيين للنظر في أزمة هذا البلد العظيم من خلال "منظور أفريقي".

مختارات

يشعر حجاج يهود في جربة بتونس بالصدمة بعد حادث إطلاق النار الإرهابي في محيط كنيس الغريبة. آخرون يصرون على البقاء في الجزيرة لأنهم "يشعرون بالأمان"، والعاملون بقطاع السياحة يخشون من مغادرة الحجاج وانهيار الموسم السياحي.

نتيجة لهجرة أكثر من 30 لاعباً من صفوفه، علّق نادي كرة قدم تونسي نشاطه الرياضي حتى العام المقبل. وتشهد البلاد زيادة كبيرة في محاولات الهجرة عبر البحر في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف تاياني "لا يجب أن يكون التمويل مشروطا بإصلاحات الرئيس سعيّد، بل يجب أن يسير جنباً إلى جنب. قدمت إيطاليا بالفعل 10 ملايين يورو وهناك 100 مليون يورو أخرى في الطريق".

وتواجه تونس ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض بقيمة 1,9 مليار دولار أمريكي مقابل حزمة إصلاحات جوهرية للاقتصاد. ولكن الخلاف يحوم حول مراجعة نظام الدعم بالحد منه أو الغائه وهو ما رفضه الرئيس سعيّد صراحة، محذراً من ضرب السلم الأهلي في تونس.

وقال تاياني اليوم "نحن مشغولون ليل نهار للمساعدة في تحرير التمويل المطلوب وتجنب الانهيار المالي. لكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أوقات وصعوبات الواقع التونسي دون نقل الدروس إلى شعب صديق لنا".

وتريد إيطاليا صرف مساعدات أوروبية عاجلة لتونس لمنع تفاقم الأزمة والحد من تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين عبر سواحلها نحو السواحل الإيطالية القريبة. ويقوم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي بزيارة الى تونس اليوم من أجل بحث ملف الهجرة.

بحسب بيانات وزارة الداخلية الايطالية، وصل أكثر من 24 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من الشواطئ التونسية منذ بداية العام وحتى 2 أيار/مايو الجاري، مقابل 2201 شخص فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)

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    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

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    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


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