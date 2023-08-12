 إيطاليا تخوض معركة لتنظيم تدفق السياح غير المسبوق | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

إيطاليا تخوض معركة لتنظيم تدفق السياح غير المسبوق

في إيطاليا وعلى خلفية الأعداد الهائلة للسياح المحطمة للأرقام القياسية هذا الموسم، تحاول العديد من المدن والمناطق في البلاد تنظيم تدفق المصطافين، وذلك عبر الحظر والضوابط والرسوم. فهل تنجح في ذلك؟

مدينة البندقية

تتأثر مدينة البندقية بشكل خاص من حشود السياح الكبيرة

تضع مدينة البندقية قيمة كبيرة على السلوك الجيد للسياح. لسنوات، كانت المدينة الواقعة في شمال إيطاليا تكافح أسوأ تجاوزات الحشود الكبيرة من السياح. لذلك سيتم تطبيق قواعد صارمة على المصطافين هذا الصيف أيضاً. وسيترتب على المخالفين غرامات عالية.

مختارات

في المدينة، على سبيل المثال، يُمنع المشي عاري الصدر أو القفز في القنوات للسباحة. كما أنه غير مسموح بالجلوس والاستلقاء في أي مكان: على الأرصفة، وعلى أطراف النوافير، وعلى السلالم والجسور.

تأجيل "رسوم الدخول" حتى عام 2024

في الواقع، ترغب إدارة المدينة أيضاً في الحد من عدد المصطافين، خاصة أولئك الذين لا يرغبون للمبيت. بلغ العدد الرسمي للسياح في البندقية في عام 2019، حوالي 5.5 مليون. بالإضافة إلى ذلك، هناك السياح الذين يأتون لقضاء يوم واحد فقط في المدينة والذين يزيدون العدد الإجمالي السنوي للزوار عدة مرات. تنظيم هذا النوع من السياحة أمر صعب. وقد تم الآن تأجيل فرض "رسوم الدخول" على هؤلاء المصطافين، والتي تم الإعلان عنها عدة مرات، حتى العام المقبل.

وفق متحدث باسم إدارة المدينة، من المحتمل أن يتم اختبار رسوم الدخول لمدة 20 يوماً عندما يكون تدفق السياح في المدينة كبيراً بشكل خاص. ويتابع المتحدث باسم المدينة: "لكن الأمر معقد للغاية. مدينة البندقية هي الأولى في إيطاليا التي تنوي تطبيق هذا الإجراء. نريد أن نتأكد من أن كل شيء سيتم بشكل صحيح؛ إذ لا يوجد نموذج مشابه يحتذى به للاستفادة منه".

السياحة في البندقية

اعتبارًا من عام 2024، يجب على السائحين القادمين لزيارة البندقية ليوم واحد دفع رسوم دخول

ضوابط صارمة لارتياد الشواطئ 

ومع ذلك، فإن البندقية ليست المكان الوحيد في إيطاليا الذي يتخذ تدابير لتوجيه تدفق المصطافين بطريقة منظمة. في بلدية باوناي في جزيرة سردينيا، يتم تنظيم الوصول إلى بعض أكثر الشواطئ رواجاً بشكل صارم هذا الصيف، حسب ما ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية. لا توجد سوى مجموعة محدودة من بطاقات الدخول ويجب حجزها مسبقاً.

في الواقع، تشهد إيطاليا هذا الصيف تدفقاً لقضاء العطلات كما لم يحدث من قبل. وفق معهد أبحاث السوق "ديموسكوبيكا" ستحقق البلاد رقماً قياسياً جديداً في السياحة هذا العام، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار إلى أكثر من 68 مليون سائح، أي ما يقرب من ثلاثة ملايين أكثر مما كان عليه في عام ما قبل كورونا 2019.

منع السيارات السياحية في الجزر الصغيرة

وتتسبب الحشود الكبيرة في حدوث مشكلات في العديد من الأماكن كما في الجزر الأصغر في البلاد، حيث تزداد حركة مرور السيارات بشكل حاد في أشهر الصيف. وبالتالي، لم يعد يُسمح للمصطافين بإحضار سياراتهم الخاصة إلى جزيرتي لامبيدوزا ولينوسا، الواقعتين بين صقلية وشمال إفريقيا. ينطبق هذا أيضاً على جزيرة بروسيدا في خليج نابولي.

ويقول عمدة جزيرة بروسيدا، ريموندو أمبروسينو، لصحيفة "إل ميساجيرو": "إنها الطريقة الوحيدة الناجحة. نحن الجزيرة المأهولة الأكثر كثافة من حيث عدد السكان في أوروبا ويمثل التنقل مشكلة بالنسبة لنا". ويردف: "في كل عام، يأتي 600000 سائح إلى الجزيرة، التي لا تزيد مساحتها عن أربعة كيلومترات مربعة. ويريد السواح فقط التنزه في الجزيرة. وبالتالي تسبب السيارات والدراجات فوضى غير ضرورية".

سيتم أيضاً هذا الصيف فرض قيود على دخول حرم بحيرة براغسر فيلدسي في حديقة فانيس سينيس براغس الطبيعية في مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا. لن يتم الوصول إلى هناك إلا بحجز تذكرة عبر الإنترنت بشكل مسبق. ولن يسمح إلا بالتنقل في وسائل النقل العام، أو باستخدام الدراجة الهوائية، أو التنقل على القدمين مشياً. وبهذه الطريقة، سيقل عدد الزوار الآخذ في الازدياد مؤخراً. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد عدد الأسرة في أماكن الإقامة السياحية في جنوب تيرول يهدف الآن إلى الحد من تدفق المصطافين.

شاطئ كالا دي غابياني في سردينيا

سيتم تقييد الدخول إلى شاطئ كالا دي غابياني في سردينيا هذا الصيف

حشود على الريفييرا الإيطالية

لن تصل الإجراءات إلى الحد السابق ذكره في مدينة بورتوفينو الساحلية على الريفييرا الإيطالية القريبة من مدينة جنوة. ولكن هنا أيضاً، اتخذ رئيس البلدية الآن إجراءات للسيطرة على حشود السياح. يتزاحم الآلاف من المصطافين في الشوارع الضيقة حول الميناء في أيام الصيف. حتى لا تندلع الفوضى تماماً في قرية الصيد السابقة، سيتم تطبيق لائحة جديدة ستمكن ضباط الشرطة من فرض غرامة على المصطافين تصل إلى 275 يورو.

وذكر عمدة بورتوفينو، ماتيو فياكافا، لمنصة "ليغو" الإخبارية أن "القانون يحظر التجمعات في مناطق معينة حيث يكون المرور صعباً لدرجة أنه يتعين استدعاء الشرطة للسيطرة على المشاة. هذا تدبير أمان منطقي. يُطلب من منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين على وجه الخصوص ضمان عدم تراكم مجموعات السياح في مناطق معينة".

بورتوفينو في إيطاليا

بورتوفينو دائماً مزدحمة في الصيف

قواعد السلوك للمصطافين

وشيء آخر يزعج العمدة فياكافا: المصطافون الذين لا يعرفون كيف يتصرفون بشكل صحيح. لذلك، تم تطبيق لائحة أخرى في بورتوفينو منذ بداية شهر أيار/مايو 2023، تحدد العديد من قواعد السلوك للزوار، وفقاً لما أوردته صحيفة "إل سيكولو إكس آي إكس" اليومية.

في وسط المدينة بأكمله، لم يعد مسموحاً التجول حافي القدمين أو بالبيكيني أو عاري الصدر. بالإضافة إلى ذلك، يحظر الجلوس على الدرج أو على الأرض. ونقل عن العمدة قوله: "هدفنا ليس إبعاد السائحين أو منعهم من الزيارة. يجب على الجميع أن يساهموا بدورهم في الحفاظ على جمال بورتوفينو بالتصرف بشكل صحيح".

وبهذه الإجراءات لا تختلف بورتوفينو عن البندقية كثيراً.

يوناس مارتيني/ز.ك.ب

  • Italien Venedig - Grand Canal (picture-alliance/robertharding/N. Clark)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    مدينة القنوات المائية

    تُعرَفُ البندقية أيضاً باسم "المدينة العائمة". تقع هذه المدينة فوق أرخبيل يتألف من 118 جزيرة ترتبط ببعضها البعض بواسطة قنوات وجسور، لذلك تعتبر العَبَارات والقوارب وسائط النقل الوحيدة التي تربط بين أطراف المدينة. يبلغ طول الممر المائي الرئيسي 3.8 كم.

  • Italien Venedig Gondel vor San Giórgio Maggiore (picture-alliance/blickwinkel/S. Oehlschlaeger)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    ركوب الجندول

    يتهادى الجندول فوق صفحة مياه البحر الساكنة، ويناور قائد الجندول بحرفية عبر قنوات البندقية التي تحيط بها الأبنية التاريخية والمناظر الساحرة. ولعل القيام بجولة على متن الجندول، تجربة لن ينساها السائح أبداً، بخاصة إذا ما رافقتها أغانٍ يؤديها قائد الجندول.

  • Venedig Dogenpalast (picture-alliance/blickwinkel/T. Hennecke)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    العمارة القوطية

    ترجع نشأة فنون العمارة القوطية في مدينة البندقية إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ويمكن ملاحظة تأثير الثقافات البيزنطية والعثمانية من خلال النظر إلى الأقواس القوطية المخروطية التي تظهر على مباني المدينة. كما يُمكن مشاهدة نماذج من فنون العمارة القوطية في قصر"دوجي"، وفي قصر"بالازو كافالي فرانشتي"، وفي قصر"سانتا صوفيا" المعروف بقصر "كا دورو" وهو من أقدم القصور في البندقية.

  • Italien Theater La Fenice in Venedig nach dem Brand vor 20 Jahren (picture-alliance/dpa/R. Braum)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    دار الأوبرا

    يُعَدُ دار أوبرا مدينة البندقية من أشهر دور الأوبرا والمسارح في أوروبا. وتشتهر دار الأوبرا بإسم "العنقاء أو طائر الفينكس" وترجع هذه التسمية إلى عام 1792 عندما تعرضت دار الأوبرا لثلاثة حرائق ومع ذلك أعيد بنائها وسُميت إثر ذلك بـ "الفينكس" أو "العنقاء". وتُقَدم دار الأوبرا عروضاً فنية منتظمة تهدف إلى جذب السياح.

  • Lagunenstadt (picture-alliance/dpa/A. Merola)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    مدينة الأقنعة

    تشتهر أيضاً بـ"مدينة الأقنعة"، وتعود هذه التسمية إلى الأقنعة التي يرتديها المشاركون في الكرنفال السنوي الذي تُقيمه مدينة البندقية. وبإمكانك إختيار القناع الذي يتناسب مع ذوقك وإمكانياتك المادية.

  • Marinierte Sardinen Sarde in Saor (Imago/imagebroker)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    المأكولات البحرية

    بإستطاعة عشاق المأكولات البحرية تناول ما لذ وطاب في مطاعم البندقية. يزود التجار المدينة بالأسماك والمحار الطازج. طبق المدينة الشهير هو: "السردين الحلو والحامض المذاق". ويرجع هذا الطبق إلى القرن الثالث عشر، ويتمتع بشعبية بين السكان المحليين ومتوفر في جميع أنحاء المدينة.

  • Blick aus meinem Fenster Burano Italien (A. Pavlova)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    جزيرة الدانتيل

    جزيرة "بورانو" هي قرية صغيرة تعتمد على الصيد، تقع في أرخبيل البندقية، وتشتهر بمنازلها ذات الألوان الزاهية، وبأعمال حياكة الدانتيل. ويُذكر أن الفنان العبقري "ليوناردو دافنشي" كان قد زار بلدة "يفكارا" في بورانو عام 1481 واشترى قطعة دانتيل ليضعها فيما بعد في كاتدرائية "دي ميلانو"، وكانت هذه القرية تُصدر"الدانتيل" إلى جميع أنحاء أوروبا، غير أن الصادرات تراجعت في القرن الثامن عشر.

  • Italien Venedig - Lido de Venezia: Hotel Excelsior (Imago/Imagebroker/A. Friedel)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    "ليدو" الجزيرة الذهبية

    تُشَكِلُ جزيرة "ليدو" حاجزاً طبيعياً بين أرخبيل البندقية وبين البحر الأدرياتيكي. تُغطي الرمال الذهبية شواطىء الجزيرة. توفر جزيرة "ليدو" أجواءاً مريحة لزوارها، وتشتهر الجزيرة بإستضافتها سنوياً لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

  • Venedig Glasprodukte (picture-alliance/Photoshot)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    صناعة الزجاج

    صناعة الزجاج من الفنون القديمة التي تشتهر بها مدينة البندقية وتتركز مصانع الزجاج في جزيرة "مورانو"، حيث يصنع الفنانون المزهريات والثريات، يشتريها السياح. وفي ذلك دعم للصناعة المحلية، كما وبإمكان السائح أن يأخذ قطعة ترمز إلى مدينة البندقية ويعود بها إلى وطنه.

  • Italien Kreuzfahrtschiff in Venedig (picture-alliance/ROPI/Rossi/Eidon)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    وجهة سياحية مشهورة

    سنوياً يصل ملايين السياح إلى مدينة البندقية على متن سفن سياحية عملاقة، وقد أدى هذا إلى حدوث خلافات بين سكان المدينة المحليين الذين يعتبرون تواجد هذا النوع من السفن السياحية في مدينتهم يتسبب بحدوث أضرار بيئية وطالبوا بإيجاد بديل مقبول للسفن السياحية العملاقة.


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الحياة على طريقة الإيطاليين