إيطاليا تحتجز مجددا سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش4" في باليرمو

احتجزت السلطات الإيطالية سفينة الإغاثة الألمانية الخاصة "سي ووتش 4" في ميناء باليرمو. وبحسب بيانات المشغل في ميناء باليرمو اليوم الأحد (20 سبتمبر أيلول 2020)، قامت السلطات بتفتيش سفينة الإغاثة الخاصة طوال 11 ساعة، واتخذت بعد ذلك هذا القرار بالاحتجاز في ليلة السبت/الأحد.

ووفقا لبيانات التحالف (الاتحاد) المدني الذي يشغل السفن التي تحمل اسم "سي ووتش"، فإن المفتشين الإيطاليين يتهمون سفينة "سي ووتش4" بأن مهمات إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.

وقال فيليب هان، قائد عمليات على سفينة "سي ووتش 4" في بيان لاتحاد "United4Rescue" (ننقذ سويا) الذي يشارك في تشغيل السفينة المحتجزة اليوم الأحد: "تُظهر التفسيرات الواهية مجددا أن الأمر لا يتعلق بفحص سلامة السفن، بل يتعلق بمنع مقصود لإتمام إنقاذ بحري مدني في وسط البحر الأبيض المتوسط".

وذكر البيان أن السلطات الألمانية أكدت لمنظمة "سي ووتش" أن السفينة تستوفي جميع مواصفات السلامة.

وبحسب United4Rescue، فهي المرة الخامسة التي يتم احتجاز سفينة إغاثة مدنية بها.

ويذكر أن سفينة الإغاثة "سي ووتش3" تعرضت للاحتجاز العام الماضي لمدة ستة أشهر تقريبا. وكانت سفينة الإغاثة "سي ووتش 4" في عملية إغاثة مؤخرا في البحر المتوسط، ثم أتم الطاقم حجرا صحيا لمدة أسبوعين أمام ميناء باليرمو.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة الإغاثة "سي ووتش4" يتم تشغيلها من قبل تحالف واسع يضم جهات مساعدة، من بينها الكنيسة الإنجيلية أيضا.

م.س/ و.ب (د ب أ، أ ف ب)