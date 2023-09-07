إيطاليا: اعتقال تونسيين ومصريين لضلوعهم في الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023) عن اعتقال 16 تونسيا ومصريين اثنين لضلوعهم في عمليات هجرة غير نظامية.

وقال الوزير الإيطالي إنه جرى اعتقال المصريين الليلة الماضية لثبوت مسؤوليتهما في المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، فيما اعتقل التونسيون خلال العملية نفسها، بتهمة العودة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وتواجه ايطاليا موجة تدفق عالية من مهاجري شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط، مع تسجيل عمليات إنزال يومية على سواحل الجزر الإيطالية. ووصل إلى إيطاليا أكثر من 50 ألف مهاجر خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

ومع ذلك قال بيانتيدوزي إن ايطاليا تمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "الإجراءات التي يتخذها الجهاز القضائي وقوات الشرطة ضد المتاجرين بالبشر مستمرة".

وتابع الوزير الإيطالي "مكافحة شبكة المتاجرين هي التزام تعهدت به الحكومة لمنع المجرمين عديمي الضمير من إثراء أنفسهم من خلال تأجيج ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعريض المهاجرين أنفسهم لمخاطر جسيمة".

ولعبت الحكومة الإيطالية دورا أساسيا في توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس منتصف تموز/يوليو الماضي بهدف كبح التدفقات القادمة بشكل أساسي من السواحل التونسية القريبة.

مع ذلك كشفت بيانات للمعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية عن أن عمليات الإنزال من تونس زادت بنسبة 38%، وتفيد هذه البيانات بأن 17 ألفا و352 وصلوا من تونس في الشهر السابق لتوقيع المذكرة، مقابل 23 ألفا و907 في الشهر التالي للتوقيع.

وقال الوزير الإيطالي: "نحن بحاجة إلى منع مغادرة المهاجرين قدر الإمكان"، فضلا عن "إخضاع الوافدين للقواعد الأوروبية والوطنية، وتنفيذ نظام الطرد والإعادة إلى الوطن"، لمن لا يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)