إيطاليا.. أين يجد اللاجئون المساعدة في زمن كورونا؟

يبدو أنه لا يوجد لدى المهاجرين واللاجئين عبر القارة الأوربية أي مفر سوى التعايش مع الانخفاض الشديد في الخدمات المُقدمة حاليا بسبب إغلاق غالبية دول أوروبا لمؤسساتها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد. إلا أن طالبي اللجوء في إيطاليا اليوم ربما يكونون أصحاب الوضع الأصعب على الإطلاق، بالتزامن مع صعوبة الوضع الذي تشهده إيطاليا التي تعتبر واحدة من أكبر ضحايا أزمة فيروس كورونا المستجد التي تضرب العالم كله.

المهاجرون في خطر!

وتحدث عدد من المهاجرين في إيطاليا مع مهاجر نيوز عن "معاناتهم الكبيرة" تحت وطأة الظروف الحالية بداية من النقص في الطعام مرورا بصعوبات مالية شديدة وصولا إلى وقوع البعض ضحية للعنصرية وعدم توفير مأوى لهم.

وأشار عدد من المهاجرين إلى مخاوفهم الصحية لقلقهم من أن يكونوا أكثر عرضة لالتقاط فيروس كورونا، حيث إن الإقامة في أماكن مزدحمة أو عدم وجود مأوى على الإطلاق يرفعان من إحتمالات الإصابة بالفيروس الغامض.

مشاهدة الفيديو 02:54 شارك قلق في أوساط اللاجئين بسبب كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3auJc قلق في أوساط اللاجئين بسبب كورونا

دور الجمعيات الأهلية؟

وبغياب الخدمات الحكومية في الفترة الراهنة، يمكن للمهاجرين اللجوء إلى واحدة من المؤسسات الحالية للحصول على المساعدة اللازمة من أجل الحصول على احتياجاتهم الأساسية:

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موقع إلكتروني، بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للإبداع والثقافة ARCI، يمكن للمهاجرين من خلاله العثور على معلومات حول كيف يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يؤثر عليهم بالتحديد. كما يمكن التواصل مع القائمين على المشروع من خلال الاتصال مجانا بالرقم التالي 800905570

وفي العاصمة الإيطالية روما، يستطيع طالبو اللجوء البحث عن العون لدى جمعية باوباب Baobab، والتي يمكن الوصول لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك:

وبالنسبة للموجودين بالمدن الجنوبية في إيطاليا؛ نابولي وساليرنو، يمكنهم الحصول على المساندة من الأخصائين الإجتماعيين من خلال التواصل مع LESS Cooperativa Sociale، والتي تعد خدمة تستهدف بالتحديد الأشخاص في الحجر أو العزل الصحي وكبار السن والغير مرتبطين والأجانب. وتضم ما تقدمه تلك الجهة من خدمات توصيل الطعام ومساعدات قانونية ومساعدات متعلقة باللغة، كما يمكن الوصول للقائمين عليها يوميا عبر الاتصال هاتفيا بهم دون دفع رسوم خلال ساعات العمل الرسمية على الرقم 800119477

الجمعيات الكنسية

ويمكن للمهاجرين واللاجئين كذلك طلب المساعدة من مجموعات وجمعيات متنوعة تديرها الكنيسة الكاثوليكية، مع ضرورة الانتباه إلى أن تلك الجهات تقوم بالأساس بعمل خيري وليس أي عمل تبشيري أو نشاط ديني، وهكذا فهم يرحبون بالجميع بغض النظر عن الدين أو العقيدة.

والجمعيات التي يمكن اللجوء إليها تحت هذه الفئة هي:

Caritas

Via Aurelia 796

00165 Rome

Telephone: +39 066 6177001

Email: segreteria@caritas.it

Jesuit Refugee Service in Italy (Associazione Centro Astalli) Via degli Astalli 14/a

00186 Roma

Telephone: +39 066 9700306

Email: astalli@jrs.net

Comunita die Sant’Egidio

Piazza di San Egidio 3a

Cap 00153

Telephone: +39 064 292929

Website: https://www.santegidio.org

سيرتان ساندرسون/ د. ب

المصدر: مهاجر نيوز